"Su gobierno va a contar con las herramientas necesarias para que lleve adelante el plan de gobierno que el pueblo votó". Con su frase dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , en el cierre de la exposición que realizó al filo de la votación en general de la ley ómnibus , el jefe de la bancada de la UCR , Rodrigo De Loredo , dio el mejor pie para la formulación de unas preguntas que quedaron otra vez flotando en la atmósfera enrarecida de la república, harta la pobre, asqueada de tanto manoseo, de que invoquen su nombre en vano. ¿Para qué está el Honorable Congreso de la Nación? ¿Qué rol le toca en el ordenamiento jurídico del sistema democrático argentino? ¿Qué mandato les da el pueblo soberano a quienes inviste como sus representantes para gobernar por él? Spoiler: no es el que asumió el viejo partido de las boinas blancas segundos después de que el legislador cordobés, levantando el tono y abriendo bien grandes sus ojos, le facturara a Javier Milei los "insultos", los "agravios" y las "humillaciones" que había descargado durante la campaña y dejara sentado, para que constara en actas, que no tiene "ninguna cuota de admiración" por el jefe de Estado.

Diputado De Loredo, Rodrigo - Continuación de Sesión - 02-02-2024

En un sistema presidencialista como el argentino, que es copia del estadounidense, ¿por qué no dejan que decida todo la persona que fue elegida para definir el rumbo del país por tanta gente como exige la Constitución, si sería todo más fácil? Justamente, porque el sistema republicano de división de poderes le encomienda a uno de ellos, el Legislativo, que ponga límites al poder unipersonal del Presidente de manera que las leyes "tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes", como explica el propio Congreso en su sitio oficial. Ejemplo: el jefe del Poder Ejecutivo no puede tomar ciertas decisiones críticas, como endeudar al país o dictar el estado de sitio o declararle la guerra a otra nación. Debe hacerlo el Congreso, donde está representada no sólo la porción de la población que votó al señor o a la señora que ocupa el despacho principal de la Casa Rosada.