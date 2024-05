Ley ómnibus: el Gobierno no logró acordar y el debate seguirá la semana próxima

En la Casa Rosada intentaron llegar a un acuerdo a través de borradores que enviaron este mediodía con modificaciones pedidas por los bloques dialoguistas. No alcanzaron para sumar las seis firmas necesarias para dictaminar y llevar los proyectos al recinto.

Para el aniversario patrio, Milei esperaba tener ambas leyes sancionadas en el Congreso y firmar un pacto de mayo con los gobernadores, pero desde la semana pasada supo que no era posible, porque no hubo acuerdo para dictaminar y el Senado requiere siete días entre la firma y la sesión.

Ley ómnibus, en espera

Este miércoles fue otro día de negociaciones desordenadas, sin referentes claros y con improvisadas reuniones de comisión. Las primeras fueron en plenario, a las 10.30, para debatir ley ómnibus, coordinada por el oficialista Bartolomé Abdala, quien dijo sin vueltas que tenía expectativas de dictaminar.

Al poco tiempo chocó contra los planteos de Edith Terenzi, la senadora radical que integra el bloque Cambia Federal, quien anunció hace un mes que votaría a favor pero exigió modificaciones.

Propuso incorporar la Administración de Parques Nacionales entre las empresas que no se pueden disolver y quitar del listado de privatizaciones a Aerolíneas, Radio Nacional y Correo Argentino.

Abdala interrumpió el plenario en forma abrupta a las 12.30 para pedir un cuarto intermedio de dos horas. Habían llegado los borradores del Gobierno, con algunas de las modificaciones pedidas. “Las tenemos que encontrar con lupa”, dijo al salir un referente de los partidos provinciales con votos decisivos en el recinto.

Fueron dos horas de rosca y el Gobierno volvió a naufragar. Blanco se molestó por no tener el borrador y advirtió que si no leía los cambios no firmaba. Tagliaferri se fue. Ambos definen si el Gobierno tiene mayoría en la comisión de Presupuesto. Kueider tuvo una reunión con sus excompañeros de Unión por la Patria, donde fue junto a José Mayans.

Los textos no están

Como había adelantado Letra P, en el borrador que llegó a autoridades de los bloques, el gobierno accede a la protección de industria local en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y también a subirle a los beneficiarios el impuesto a los bienes personales.

No se toca el capítulo de privatizaciones, que no tiene los votos para aprobarse. Se incorporan organismos protegidos de la disolución, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Administración de Parques.

En el paquete fiscal, Milei concede que no puedan beneficiarse hermanos ni exfuncionarios que dejaron sus cargos en los últimos diez años. Incorpora el monotributo social y deja sin modificar la reversión de Ganancias, rechazada por los patagónicos. Prefiere que se defina en el recinto.

El plenario retomó sin orden y con las peculiaridades que tiene este debate, como que ningún oficialista haya anunciado las modificaciones aceptadas en los borradores que circulaban por las mesas. Kueider, por caso, pidió un largo listado de cambios, que incluye borrar Aerolíneas, Radio y TV y Correo de las privatizaciones.

También pidió proteger más organismos, eliminar el capítulo del RIGI y el de procedimiento administrativo y borrar el artículo que deroga la moratoria previsional, un planteo de su compañera de bloque Alejandra Vigo.

Propuesta radical

La sorpresa fue que la UCR trajo un largo listado de modificaciones, anunciadas por Víctor Zimmermann. Algunas estarían acordadas con el oficialismo, como la protección de organismos.

Otras son nuevas demandas, como garantizar rutas comerciales y la continuidad del Correo Argentino, en caso de que sean privatizadas, o eliminar la cuota sindical y aumentar penas por bloqueos a empresas, dos artículos que LLA negocia quitar del texto en Diputados.

Zimmermann también propuso que las mujeres mantengan la edad de retiro en 60 años y revisar la continuidad de la obra pública, en el capítulo que habilita al Gobierno a no respetar los acuerdos transaccionales.

El oficialismo no respondió. Para ese entonces, no estaban en el Senado Tagliaferri, Carambia (quien nunca llegó) y Abad. Lousteau y Blanco no querían firmar un texto incompleto y el dictamen fue imposible.

Abdala pidió un cuarto intermedio y Blanco exigió precisiones. “¿Cuándo va a ser? ¿Mañana? ¿En Junio? ¿Julio? Falta la fiesta de agosto”, ironizó. Abdala dijo que los plenarios serán “martes y miércoles” de la semana que viene.

Minutos después, el oficialista Ezequiel Atauche abrió la Comisión de Presupuesto y pidió cuarto intermedio, “sin fecha ni hora”. Queda mucho por negociar.