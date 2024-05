Ley ómnibus y reforma fiscal: Victoria Villarruel negocia sin apuro para evitar otro papelón

También estuvieron los radicales Pablo Blanco y Víctor Zimmermann . No asistieron los referentes de partidos provinciales de Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, árbitros del cuórum. Según la explicación oficial, no estaban en sus despachos cuando fueron a cursarles las invitaciones.

También fue al despacho de Villarruel el secretario de Trabajo, Julio Lombardo; y el títular de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo , quien defendió la privatización de la empresa, resistida por representantes patagónicos, entre los que está Blanco. Fue una de las discusiones que no se saldó.

La cautela de Victoria Villarruel

Si bien las comisiones del Senado fueron citadas para esta semana, fuentes que participaron de la reunión aclararon a Letra P que los dictámenes no están garantizados. “Es sencillo: si traen todas las modificaciones por escrito, habrá dictamen. De lo contrario, no”, simplificó uno de los negociadores de la oposición.

Como explicó Letra P, faltaron seis firmas para despachar los proyectos y no estarán mientras no se contemplen las demandas de los dialoguistas. Al menos en el primer encuentro organizado por Villarruel, Rolandi e Irazabal no lograron avanzar demasiado. “Va lento. Está muy verde todo, pero vamos a seguir”, confió a Letra P otro de los jefes de bancada que participó de la reunión.

En ese contexto, Villarruel definió que la negociación continúe por el tiempo que sea necesario, sin plazos definidos para dictaminar, aún cuando las comisiones ya están convocadas. La de Presupuesto está citada para este martes a las 16, para debatir la reforma fiscal.

Para el miércoles a las 10.30 fue convocado el plenario que tratará la ley ómnibus XS. Si no hay consenso para despachar, las reuniones podrían extenderse al jueves, si es que sólo restan pulir detalles. De lo contrario, seguirá la semana siguiente.

Los temas de siempre

Según supo Letra P, hasta el cierre de esta nota, Rolandi e Irazabal no lograron avanzar con la negociación como esperaban. Ni siquiera fueron con borradores escritos.

Hay decisión del Gobierno de atender los pedidos para proteger a la industria local del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Del paquete fiscal, la oposición dialoguista pide endurecer las condiciones del blanqueo de capitales y contemplar un trato diferencial a la patagonia en la reforma del Impuesto a las Ganancias. Eso se discutirá en profundidad este martes, en otra reunión entre funcionarios y autoridades de bancada.

El RIGI sigue siendo un tema difícil por la cantidad de modificaciones que exige Martín Lousteau (UCR), quien por la mañana le precisó sus demandas a Vischi. Lo acompañó Guadalupe Tagliaferri (PRO). Fuentes del bloque radical aseguran que el acuerdo está cerca, pero entre las voces díscolas siguen las mismas dudas.

El capítulo de privatizaciones está trabado: además de Aerolíneas, la rionegrina Silva quieren proteger a Correo Argentino, que está en la lista de concesión. Al igual que Lousteau, la senadora pide revisar el artículo 3, que permite disolver organismos públicos, con algunas excepciones. Espínola fue el encargado de llevar su posición. El correntino planteó además el planteo de su compañera Alejandra Vigo: pide eliminar el artículo que deroga la moratoria previsional.

Espínola y Vigo integran el bloque Unidad Federal junto al entrerriano Edgardo Kueider, quien tiene firma en la comisión de Asuntos Constitucionales (es el presidente) y la semana pasada envió un largo pedido de modificaciones. Rolandi no llevó todas las respuestas al Congreso. No las tiene.