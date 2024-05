Ley ómnibus XS: el oficialismo confía en tener dictamen esta semana en el Senado

Al cierre de la semana pasada, en el gobierno había malestar por la marcha de las negociaciones, que llevan tres semanas en el Senado , una demora que obligó a modificar los planes del presidente Javier Milei c on miras al Pacto de Mayo que pretendía firmar con gobernadores el próximo sábado 25 en Córdoba .

Abdala dijo que el bloque de Unión por la Patria, el más crítico de los proyectos impulsados por el Gobierno, tiene "33 votos cerrados", el total de esa bancada, que "no agregaron nuevos respaldos" y que el oficialismo conseguirá "los votos suficientes" para aprobar las iniciativas.

Los planes de La Libertad Avanza

"El ideal libertario era tenerla cuanto antes y sin modificaciones, pero somos respetuosos de las otras voces".

Asimismo, destacó el trabajo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien elogió por mantener el diálogo con todos los senadores. “Victoria estuvo al tanto de todo todo el tiempo, es la persona de mayor confianza y en la realidad, cuando se vote y salga la ley, va a ser un gran trabajo de ella. No tengan dudas de que su palabra genera confianza plena de algunos senadores con los que estamos dialogando”, indicó, y agregó: “La reunión plenaria está convocada para esta semana y, si Dios quiere, haremos el debate con los senadores y saldrá”.

20240508SA_12_PLENARIA_LEG_GRAL_PRESUPUESTO_HACIENDA_ASUNTOS_CONSTITUCIONALES.JPG Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche, senadores de La Libertad Avanza, durante el debate de la ley ómnibus.

Finalmente, cuestionó el papel de la oposición en el tratamiento de la ley. “Es necesario coincidir porque es parte de la democracia. Ellos son partidarios de la frase ‘El que pierde acompaña’, pero son malos perdedores. No están dispuestos a validar lo que pide el pueblo argentino que votó un cambio”, apuntó, refiriéndose al kirchnerismo.

Y sumó: “Hay un tercio del senado que ingresó en 2019, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que tiene un gran ahínco en entorpecer el ideal libertario. Hay que instar a las provincias que eligen senadores para que reflexionen y vean que el kirchnerismo no acompaña a los gobiernos que no son como ellos. La ciudadanía tiene que saber que es una ley buena que nos deja en el camino correcto, pero por desconocimiento no la están acompañando”.