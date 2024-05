Ley ómnibus y reforma fiscal: Javier Milei habilitó cambios al blanqueo y al RIGI para obtener dictámenes

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo no cuenta con las firmas de Unión por la Patria y de Martín Lousteau (UCR). Para llegar a una mayoría, requiere del respaldo de Guadalupe Tagliaferri (PRO) y del radical Pablo Blanco , quienes se negaron a suscribir la semana pasada. La reunión fue citada para las 14.30, pero se pospuso.

Ley ómnibus

El encargado de recolectar las demandas de la oposición dialoguista es el jefe de LLA, Ezequiel Atauche, quien está en contacto permanente con Lule Menem y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Victoria Villarruel oficia de mediadora y presta su oficina para reuniones entre funcionarios y referentes de la oposición.

A las 10.30, comenzó en el Senado el plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir la ley ómnibus en su versión reducida.

El coordinador del debate es el oficialista Bartolomé Abdala, quien abrió la reunión con la promesa de “dictaminar en el día de hoy”. Chocó con referentes de UP, como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes pidieron sumar invitados.

A las 12.30, Abdala pidió un cuarto intermedio para continuar la negociación puertas adentro. Entre los dialoguistas había versiones de que llegaron borradores sin las correcciones esperadas.

Para dictaminar la ley ómnibus, el oficialismo necesita seis firmas de opositores que esperan modificaciones. Además de Lousteau, Blanco y Tagliaferri, se hacen valer Maximiliano Abad (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y José María Carambia (Bloque de Santa Cruz), quien este miércoles no estuvo en el Senado.

Uno de los capítulos más polémicos de la ley ómnibus es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). En el borrador que llegó al Senado, el Gobierno concedió a proteger a la industrial local y eliminar responsabilidades de las provincias.

Kueider leyó un larguísimo pedido de modificaciones, que incluye desechar el RIGI y el capítulo de procedimiento administrativo para otro momento. El entrerriano fue invitado a la reunión del bloque Unión por la Patria, que busca cuatro aliados para voltear los proyectos.

Estado y privatizaciones

La reforma de Estado complicó las negociaciones, porque se sumaron reclamos para salvar organismos de su posible disolución, en el artículo tres. El Gobierno aceptó sumar a la lista al Banco Nacional de Datos Genéticos, pero la chubutense Edith Terenzi pidió agregar la Administración de Parques Nacionales. Kueider reclamó por todos los organismos vinculados a la actividad agropecuaria.

Terenzi también anticipó su rechazo a la privatizaciones a las empresas Aerolíneas Argentinas, Radio y TV pública y el Correo Argentino. Las primeras dos se proponen vender y la última concesionar. “No hay ningún informe de cuáles son los costos y los beneficios de privatizar. Son empresas que tienen vínculos y conexión con la sociedad”, sostuvo senadora que integra el bloque Cambia Federal, conducido por Juan Carlos Romero, quien colabora con el oficialismo para llegar a acuerdos.

El capítulo de privatizaciones podría caerse si los partidos patagónicos se asocian a UP. En el debate en comisión, hubo una propuesta de la UCR para salvarlo: que se garanticen la continuidad de las oficinas chicas del Correo y de los vuelos a ciudades con escasas rutas privadas. Fue la propuesta del radical Víctor Zimmermann. La UCR también pide cambios al RIGI y volvió a la carga para que se quite la cuota sindical y aumenten penas por bloquear empresas. En Diputados, no pasaron.