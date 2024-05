Ley ómnibus XS: el Gobierno busca las seis firmas que le faltan para dictaminar este martes

LLA precisa que la oposición no peronista suscriba con disidencias o presente su propio texto. El reglamento es claro: si al menos la mitad más uno de los miembros de las comisiones no firma algún dictamen, ninguno es válido.

El oficialismo no logró sumar las firmas la semana pasada y volverá a intentarlo este lunes. Sin ese trámite no es posible que la ley ómnibus XS pueda tratarse en el recinto, donde el ministro del Interior, Guillermo Francos , dice que tiene los votos para aprobarla con modificaciones. Otra urgencia del Gobierno es que entre el dictamen y la sesión deben pasar siete días.

De esta manera, si para el jueves la mayoría de los miembros de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales no quiere dictaminar, la ley ómnibus no se debatirá en el Senado antes del Pacto de mayo, previsto para el 25, como pretende el Presidente. Más lejos quedaría la sanción definitiva en el Congreso .

Hay tres rebeldes de la UCR que tienen firmas en las comisiones y la semana pasada escondieron la lapicera. Uno es Martín Lousteau, a quien en el oficialismo suman a la lista de votos en contra.

Este lunes, el economista puso condiciones. En un video ratificó que quiere incluir a las pymes en el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), reservado a proyectos de 200 millones de dólares. Anticipó que no apoyará el blanqueo y la reversión de Ganancias en el paquete fiscal, sin fecha para el debate.

El fueguino Pablo Blanco prometió su respaldo en general a la ley ómnibus, pero quiere varias correcciones. El senador de la UCR exige reducir la delegación de facultades, excluir a Aerolíneas y Radio Nacional de las privatizaciones y borrar el artículo 111 sobre concesiones de hidrocarburos.

El tercer radical que no quiere firmar es el bonaerense Maximiliano Abad. No tiene demandas puntuales: pide un debate más largo, que parece inevitable. Este domingo, sostuvo que si el Gobierno no acelera las propuestas, no hay chances de dictaminar.

La rebelión sorpresa en el debate en comisiones, anticipada por Letra P, fue la de Guadalupe Tagliaferri, del PRO, cercana a Horacio Rodríguez Larreta. Sus reclamos son similares a los de Lousteau.

Jugadores libres

Entre los outsiders -sin jefes gobernadores- hay dos votos claves en el recinto: el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos Espínola. Ambos integran el bloque Unidad Federal, junto a la cordobesa Alejandra Vigo.

Kueider tiene firma en la comisión de Legislación General y en la de Asuntos Constitucionales. Pedirá una larga lista de modificaciones, que incluyen delegaciones, capítulo energético, reforma laboral y la no eliminación de la moratoria previsional.

Tal vez el mayor desafío del ministro Francos sea ablandar a la dupla de Santa Cruz que integran José María Carambia y Natalia Gadano.

El senador, que no obedece órdenes del gobernador Claudio Vidal, integra la Comisión de Legislación General y para firmar solicitará una extensa lista de modificaciones.

Carambia quiere retocar el capítulo de privatizaciones, de energía (no acepta bajar las regalías), la reforma laboral y el RIGI, que pide orientar a rubros específicos.

El oficialismo da por hecho la firma de la rionegrina Mónica Silva, cercana al gobernador Alberto Weretilneck, quien si bien respalda la ley ómnibus -por su interés en el capítulo energético y el RIGI-, este fin de semana pidió excluir al Correo Argentino de la lista de privatizaciones. Sintió la presión de las sucursales locales.

En La Libertad Avanza confían en la ayuda de la neuquina Lucila Crexell, socia del mandatario Rolando Figueroa, aunque la senadora hasta ahora no habló.