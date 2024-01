La baja en el gabinete se produjo en el momento en que Caputo tiene que rehacer cuentas para llegar al objetivo fiscal propuesto, norte que La Libertad Avanza (LLA) parece no estar dispuesto a negociar. La absorción de Infraestructura le permite ajustar aún más el control de transferencias a las provincias. La “filtración” no pudo haber sido más oportuna.

“No da offs, nunca”, dijeron a Letra P en el entorno del ahora ex funcionario. Allí juran que no reveló ningún tipo de información a la prensa sobre lo sucedido en la reunión de gabinete en la cual -según trascendió- el Presidente habría dicho que va “a dejar sin un peso” a los gobernadores si no apoyan el paquete de medidas que discute Diputados.