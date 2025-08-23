CORRUPCION EN LA ERA LIBERTARIA

Francos volvió a quebrar el silencio del Gobierno: "Karina Milei está siendo atacada de manera injusta"

Es el vocero designado para hablar del escándalo de la ANDIS. Relacionó el caso al "periodo electoral". El Presidente sigue sin hablar.

Por Letra P | Periodismo Político
Guillermo Francos y Karina Milei.&nbsp;

Guillermo Francos y Karina Milei. 

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.
Los cinco enigmas del caso Spagnuolo

Por  Sebastián Iñurrieta

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos en radio Mitre.

En esa línea, el ministro coordinador afirmó que el Gobierno está “internamente tranquilo” por los hechos de presunta corrupción en la administración libertaria y los vinculó con el debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados por la ley de discapacidad. “Aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se está debatiendo en la cámara de diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el Gobierno había cuestionado”, describió Francos. -

"Es algo armado", dijo Guillermo Francos

Francos consideró que no es “muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, al tiempo que manifestó que la “mejor forma” de que la situación se aclare es que “actúe la justicia”.

“No le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso. Tendría que ser procesado y sentenciado”, dijo Francos.

El funcionario también planteó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”. “El Gobierno prefiere no entrometerse y esperar que la justicia investigue”, cerró al ser consultado acerca de las razones por las que el jefe de Estado no se expresó respecto del hecho.

Temas
En uno de los debates presidenciales con Pagano, Bertie Benegas Lynch y Martín Menem.
El book de selfies de Spagnuolo con la plana mayor de La Libertad Avanza

Además de abogado de Javier Milei, el extitular de ANDIS acompañó al libertario durante toda su campaña. Viajó al interior con Villarruel. Galería.
Guillermo Francos. 
Francos deberá responder sobre Spagnuolo en su informe de gestión

"En la primera que lo traten mal, se va", señalan en el Gobierno. Respondió 1300 preguntas por escrito. Encuentro Federal pide interpelarlo junto a Lugones.

Alejandro Vilches, el interventor de la ANDIS designado por Javier Milei. 
El bombero designado por el gobierno anti-Estado para enfriar la ANDIS: más casta no se consigue

Por  Juan Rezzano
Tuit con los audios de Diego Spagnuolo. (@mis2centavos)
El escándalo de la ANDIS ya hizo más ruido en redes sociales que el discurso homofóbico de Milei en Davos

Por  Maira Haunau
Karina Milei y Javier Milei. 
Salven a la reina Karina y vistan al rey Javier

Por  Marcelo Falak
Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: Somos Buenos Aires no levanta y queda cuarto en intención de voto en el conurbano

Por  Susana Maidana