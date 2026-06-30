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DISCUSIÓN 2027

Leonardo Nardini se suma al pelotón de intendentes peronistas que quieren suceder a Kicillof

Voces y carteles que impulsan la candidatura del jefe comunal de Malvinas Argentinas. Reuniones con Magario, Pichetto, Monzó, Gebel y Uñac.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas

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Pablo Lapuente

En el último tiempo, comenzaron a verse carteles a lo largo y ancho de la provincia que impulsan su candidatura. A eso se suman movimientos de dirigentes de su distrito y otras regiones que a viva voz manifiestan su deseo de que sea el candidato del peronismo para la gobernación bonaerense.

El jefe comunal, que aún no manifestó públicamente la intención de ser gobernador, se apoya en altos niveles de aprobación en su municipio. En el último tiempo viene hablando con figuras de todos los sectores del peronismo, incluso aquellas más alejadas, aunque también con los protagonistas de la interna abierta entre el kirchnerismo y el MDF que conduce Kicillof.

Leonardo Nardini candidato

Hace algunas semanas que los carteles que llevan la leyenda “Con Leo Nardini gobernador el futuro se construye” comenzaron a verse en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, tanto en el conurbano como en el interior. A la gráfica se suman las voces que ya salieron a posicionarlo.

Cartel Nardini LObos

A fines de mayo, unos 120 dirigentes de Malvinas Argentinas se manifestaron en favor de que el intendente se postule por el peronismo para suceder a Kicillof en el sillón de Dardo Rocha. Fue luego de un encuentro en Los Polvorines organizado por José Luis Benítez, funcionario del municipio y dirigente de la agrupación política “Solidaridad”.

“Es el inicio de un sueño que tenemos con muchos compañeros y vecinos de diferentes lugares. Queremos continuar gobernando la provincia de Buenos Aires y proponer que Leo Nardini sea nuestro próximo gobernador”, dijo Benítez y agregó: “Queremos ganar en la cancha y llevar el modelo de Malvinas a toda la provincia, si hay una interna, bienvenida sea”. “Tenemos al mejor candidato”, remató.

A esa actividad se sumaron otras, como que la que días atrás se organizó con jóvenes de la Primera sección electoral donde también se impulsó a Nardini. No obstante, el intendente cree que aún no es tiempo de candidaturas, tampoco lo descarta.

Cartel Nardini interior

Suma de reuniones con dirigentes del peronismo

El intendente viene acelerando con reuniones políticas con figuras de todos los sectores políticos. La última fue con Verónica Magario durante una visita de la vicegobernadora al distrito, hace algunos días. Visitaron obras que se están llevando adelante en el municipio y tuvieron una larga reunión de la que también participó el diputado Luis Vivona.

Nardini y Magario

Antes tuvo otros encuentros de peso. Recibió en Malvinas Argentinas a Miguel Pichetto y Emilio Monzó, se mostró con el pastor evangélico Dante Gebel, cuyo nombre circula como posible outsider presidencial desde el espacio Consolidación Argentina y con el exgobernador de San Juan, ya postulado para una candidatura presidencial, Sergio Uñac.

Además, poco tiempo atrás estuvo reunido en San José 1111 con Cristina Fernández de Kirchner, aunque como suele suceder en el último tiempo con los encuentros que mantiene la expresidenta, no hubo foto.

El batallón peronista que va por la gobernación

El nombre de Nardini se suma a otros que ya vienen instalándose hace rato. Por el MDF ya están en carrera los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Julio Alak (La Plata), a ellos se suma el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Por La Cámpora suena la diputada provincial e intendenta en licencia de Quilmes, Mayra Mendoza.

También se perfilan, por fuera de la grieta interna, Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Federico Achaval (Pilar). También Mariel Fernández (Moreno), quien ya manifestó públicamente su intención de ser candidata, al igual que su par de Merlo, Gustavo Menéndez.

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