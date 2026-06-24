La sucesión de Axel Kicillof: la Casa Rosada le baja el precio al Plan Petrecca de Mauricio Macri

Apenas llegó a oídos de la Casa Rosada el plan de Mauricio Macri para posicionar a Pablo Petrecca como posible candidato a gobernador en 2027, la cúpula de La Libertad Avanza tomó la iniciativa con desdén, por la falta de instalación y volumen político del senador provincial. Más allá de las intenciones del expresidente, el oficialismo avisa que tendrá un candidato propio para enfrentar al peronismo el próximo año.

En la estructura partidaria que lidera Karina Milei le bajaron el precio al plan Petrecca del exmandatario porque consideran que es una estrategia de presión electoral en la provincia de Buenos Aires , gobernada por el peronismo a través de Axel Kicillof , para que el oficialismo nacional acceda a negociar un acuerdo en la Ciudad , controlada por el PRO. En otras palabras, la tropa libertaria sospecha que detrás de la figura del legislador se esconden las intenciones de Macri de beneficiar a su primo Jorge , quien ya puso en marcha el operativo para su reelección.

Por eso, en el partido violeta dan por descartado llegar a cualquier instancia de negociación entre el karinismo y el macrismo en el territorio bonaerense. Creen que así como pasó con el diputado Martín Yeza , a quien hace unos meses también desde el macrismo intentaron instalar como candidato, sólo que en este caso sin haberle consultado antes al pinamarense, con el correr de las jornadas también se desinflará la campaña en favor de Petrecca.

La Libertad Avanza detonó todos los puentes con el exintendente de Junín. "El PRO mide cinco puntos en la provincia y es natural que hagan cosas como estas. Lo que llama la atención es que además lo hagan con Petrecca. ¿Se supone que vayamos a buscar al tipo que rompió los acuerdos en 2025? No va a pasar", advierten en la mesa chica de la secretaria general de la Presidencia.

Si bien las distintas fuentes consultadas por este medio, como así también las múltiples encuestas de los últimos meses, dan cuenta de un declive pronunciado del partido amarillo en términos electorales , ese margen electoral podría significar una puerta de entrada al triunfo o el fracaso de los libertario en la provincia frente al peronismo gobernante.

La experiencia electoral en las legislativas bonaerenses del año pasado marca que con la división del electorado de la derecha, sumado a fallas en la estrategia de campaña, según admitieron a Letra P distintos funcionarios nacionales, perdieron por paliza: Fuerza Patria se alzó con casi el 48% y LLA sacó apenas el 33, sin haber llegado a acuerdo en distritos de la Séptima y la Segunda.

La propuesta de la Casa Rosada para 2027

"Si Macri está pensando en posicionar a un senador que no conoce nadie, nosotros podríamos ir con Carlos Curestis", chicanearon en las primeras líneas del oficialismo nacional. La mención hace referencia a que tanto Petrecca, exintendente de Junín y referente de una sección amplia, pero con poco volumen poblacional como la Séptima, como Curestis, legislador de la poderosa Tercera sección electoral, pero carente de instalación propia, son nombres prácticamente desconocidos por fuera de la rosca política.

Milei - Karina - Caputo El Presidente Javier Milei, al borde del balcón de la Casa Rosada. A sus espaldas, Karina Milei y Santiago Caputo.

La ocurrencia de esta fuente libertaria que tiene diálogo directo con El Jefe da a entender también que la Casa Rosada tiene decidido ir con un candidato a gobernador en 2027. La hipótesis más fuerte es que el elegido sea el ministro de Interior, Diego Santilli, no sólo por haber sido la cara del triunfo de las elecciones nacionales de octubre sino también por el respaldo diario que le brinda el presidente Javier Milei. El amarillo debería pintarse de violeta.

Sin embargo, en la danza de nombres también aparece una y otra vez el diputado Sebastián Pareja, que pese a una menor instalación es la mano derecha de Karina en la provincia.

Lo cierto es que LLA promete tener un candidato propio. Lo mismo que dice Macri sobre el PRO sobre una oferta presidencial.