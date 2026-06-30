Santa Fe: Pullaro inauguró el edificio de Tribunales y habló de una nueva era judicial frente a Gutiérrez

El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia , Rafael Gutiérrez , se tiraron hasta con agua bendita en la inauguración de los nuevos tribunales de Santa Fe . El corte de cinta estrena un edificio que se proyectó durante 20 años, pero también, en el relato del líder de Unidos, una nueva era en la Justicia.

Así como el discurso de Gutiérrez de inauguración del año judicial tuvo tono de despedida, el de Pullaro de este martes buscó marcar el inicio de una nueva etapa. El hughense ensayó una vuelta de página respecto de los cruces de las últimas semanas con la vieja guardia de la Corte. Enumeró los recursos humanos y de infraestructura con las que se dotó a ese poder, y recordó la modernización que impone no sólo al máximo tribunal, sino también a todo el Poder Judicial vía la reforma constitucional.

“No nos debemos a ninguna corporación, sino a la ciudadanía”, fue una de las frases del jefe de la Casa Gris que resonó más fuerte en el flamante salón de actos, y que fue una respuesta directa a las declaraciones de Gutiérrez de los últimos tiempos que, en plena retirada, reivindica ese perfil cerrado del servicio de justicia.

En su alocución, Pullaro también le dio un eje central al rol de la Justicia en la seguridad de la provincia, un cambio de paradigma para quienes, desde tribunales sostenían que su momento de acción era cuando los hechos ya habían sucedido. Y, por último, hizo hincapié en el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado: "La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro, sino la potencia que tiene Santa Fe cuando trabaja de manera conjunta con objetivos claros ”, expresó.

El clima del acto fue distendido, pero cargadísimo de cruces dialécticos. El más gracioso sucedió al momento del corte de cintas, cuando el cura Monseñor Vecino iba a bendecir la placa fundacional y Pullaro le dijo: “tírele (agua bendita) a él también”, en referencia a Gutiérrez. El supremo activó reflejos y le contestó: “A él tírele el doble”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi_Albanesi/status/2072030562131325195&partner=&hide_thread=false #SantaFe Nuevo edificio de #Tribunales.

El cura iba a bendecir la placa y Pullaro dice: “tírele (agua bendita) a él también”, en referencia a Gutiérrez. El supremo activó reflejos y le contestó: “a él tírele el doble”.

En un ratito, otro Juego De La Silla en @LetraP. pic.twitter.com/YJ6zoUCVFn — Gabriela Albanesi (@Gabi_Albanesi) June 30, 2026

Al margen de los chistes, los discursos de ambos fueron muy distintos. Gutiérrez se enfocó en la importancia del edificio, una estructura impresionante que comenzó a proyectarse en 2005 y que permitirá concentrar el 90 por ciento de los tribunales, juzgados y dependencias auxiliares de la jurisdicción.

El discurso de Maximiliano Pullaro

El bobernador evitó el microclima y planteó un servicio de justicia que se construye entre los tres poderes del Estado y en función de la ciudadanía. En su discurso, puso en foco cómo el plan de seguridad pensado desde el Ejecutivo, la aprobación de reformas en la Legislatura y el trabajo de fiscales, jueces y defensores lograron bajar la tasa de homicidios en la provincia. El reconocimiento explícito a los funcionarios del Poder Judicial encargados de la parte penal fue muy bien recibido, sobre todo por los camaristas rosarinos que enfrentaron las épocas más violentas en esa ciudad. Y ahí, hizo una concesión a la Corte en pleno también: "En los peores momentos que vivió la provincia de Santa Fe, estuvieron sentados al lado nuestro junto al Ministerio Público para luchar contra las organizaciones criminales. Eso no nos lo olvidamos", afirmó.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 14.05.29

En esa línea, sí le dedicó un momento de su discurso a la disputa entre el Ministerio Público de la Acusación, que incluye a los fiscales y a la defensa pública, con la Corte y lamentó que las dos jefas de esos organismos, Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, no estuvieran en el acto. El conflicto es por los lugares que ocuparán en este nuevo edificio. El presidente de la Corte sostiene que, como después de la reforma constitucional son extrapoder y ya no pertenecen al Poder Judicial, les asignaban el sexto piso del nuevo inmueble. Vranicich y Moreno Robinson presentaron dos revocatorias ya, ante la propia Corte, para que les garanticen la cantidad de espacio prevista en la ley 13.543. En las últimas horas, la Corte les respondió que el reclamo estaba en revisión.

“No está bueno que hoy aquí no esté la titular del MPA ni del MPD. Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo. La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro, sino la potencia que tiene la provincia de Santa Fe cuando trabaja de manera conjunta con objetivos claros”, dijo Pullaro. La reforma constitucional, además de achicar el Poder Judicial y darle autonomía a esos organismos, también puso un límite a la edad de 75 años para el ejercicio de la magistratura, a pesar de la letra de la nueva Constitución. En la conferencia posterior a la inauguración, y aunque su discurso sonó un poco a despedida, Gutiérrez dijo que aún no definió cuándo se va.

El discurso de Rafael Gutiérrez

“Esta continuidad (de la obra) demuestra que, cuando se trata de la consolidación de las instituciones de la República, la provincia de Santa Fe es capaz de sostener políticas públicas que superan los turnos electorales y benefician al conjunto de la ciudadanía”, dijo Gutiérrez, y agregó que estaba feliz de haber cumplido con “la palabra empeñada”.

Es conocido que el nuevo espacio era casi un proyecto personal del cortesano. Durante el acto, se lo vio exultante. Dicen en su entorno más cercano que los cruces de las últimas semanas con el Ejecutivo, el MPA y otros cortesanos le dieron “propósito y oxígeno” y tanto en la conferencia de prensa como en el acto bromeó con su futuro político. Tras su discurso y al retornar a la mesa, se sentó en la silla de Pullaro: “Ahora van a decir que quiero ser gobernador”, dijo entre risas.

Embed

En su discurso Gutiérrez, recordó el aporte de los distintos gobiernos, nombró al exgobernador Omar Perotti, calificó de amigo al exgobernador Miguel Lifschitz, y también al exgobernador Antonio Bonfatti, presente en el lugar y con quien tuvo etapas muy duras cuando, en 2014, esa gestión puso en marcha el nuevo sistema procesal penal en Santa Fe. Con Pullaro, en cambio, marcó distancia, lo llamó licenciado, pero le reconoció al ministro de Economía, Pablo Olivares, la “paciencia” ante la insistencia por el reclamo de recursos para terminar el edificio. Y es que la gestión actual ejecutó el 51% del total de la obra.