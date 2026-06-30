Gualeguaychú: Unión Bat cierra su fábrica de baterías y deja a 100 familias sin trabajo

Union Bat anunció el cierre de su planta en el parque industrial de Gualeguaychú y dejó sin trabajo a un centenar de operarios. Mientras los trabajadores mantienen un acampe frente a la fábrica, el conflicto ingresará el jueves en una instancia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos .

Unión Bat es una empresa argentina con más de 100 años de trayectoria dedicada a la fabricación de baterías y acumuladores para la industria automotriz, que produce en Gualeguaychú hace más de 60 años. La decisión de cesar la producción generó preocupación en el gobierno de Mauricio Davico por el impacto que tendrá en la ciudad. Desde el momento en que se conoció el cierre, los trabajadores permanecen frente a la planta, acampando y encendiendo cubiertas, para reclamar una respuesta y defender sus puestos de trabajo.

El Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate sostiene que el cierre es consecuencia de un "combo explosivo" conformado por la recesión económica, la apertura indiscriminada de las importaciones y la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei . Según el gremio, ese escenario favoreció el desplazamiento de trabajadores con mayor antigüedad y fuerte pertenencia sindical.

El jueves 2 de julio se desarrollará en Paraná la audiencia de conciliación convocada por el gobierno provincial, en un intento por acercar posiciones entre la empresa y la representación sindical. Hasta el momento, la empresa no dio explicaciones públicas sobre los motivos del cierre ni sobre el futuro de la planta.

Martín Gómez , prosecretario gremial del Sindicato, aseguró que el cierre de la planta tomó por sorpresa a los trabajadores y denunció que los despidos fueron sin previo aviso. "Nunca tuvimos problemas. Venían trabajando bien, con stock para la semana y sin encontronazos con el gremio. No había rumores previos y, de un día para otro, se cerró", dijo en diálogo con Letra P .

Acampe Unionbat1

El dirigente relató cómo se produjo la notificación de los despidos: "El turno mañana del viernes estaba trabajando. Salieron de bañarse -como parte del protocolo que mitiga los efectos de la contaminación- y los esperaba una escribana para comunicarles el cierre. A los turnos tarde y noche les llegó el despido en un PDF por WhatsApp. El gerente de Recursos Humanos dijo que era una orden del directorio".

Gómez remarcó que la medida afectó exclusivamente al personal comprendido en el convenio colectivo. "No echaron a los gerentes ni al personal fuera de convenio. No sabemos si es una movida contra el gremio o si desde Nación bajaron la orden de avanzar sobre los convenios vencidos. Puede ser que quieran discutir a la baja un nuevo convenio con 100 trabajadores en la calle", agregó.

Un combo explosivo

Gómez sostuvo que el conflicto excede la situación particular de la empresa y que se funde en ese "combo explosivo". "El gobierno de Milei habilita que los empresarios puedan hacer lo que quieran con la gente. La frutilla del postre es sacar al Sindicato Petroquímico del Parque Industrial. Para ellos somos caros, pero los operarios ahí no trabajan con caramelos, trabajan con productos químicos y la seguridad tiene un costo", señaló.

"En Concepción del Uruguay tenemos 950 despidos en Granja Tres Arroyos, en Larroque tenemos un conflicto hace dos años con la empresa Fademi, otra fábrica de baterías, con 40 familias ahí afuera acampando a espera de que cumplan la ley y dejen entrar a los trabajadores, esto no es algo nuevo, los empresarios están aprovechando la reforma laboral y que el Ministerio de Trabajo no funciona, entonces la gente queda a la deriva”, enfatizó.

Más despidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú

El dirigente sindical advirtió sobre la situación de otra firma del sector, Laboratorios Pyam, que este lunes anunció 11 despidos entre los que se encuentran tres delegados de la comisión interna. Según denunció Gómez, se trata de una empresa que hace casi dos años paga los sueldos en cuotas, no realiza los aportes patronales y dejó a los trabajadores sin obra social. "La denunciamos en todos lados, pero nadie interviene. No sabemos qué intereses hay detrás", apuntó.

Acampe Unionbat Union Bat cerró sus puertas en Gualeguaychú y dejó a 100 familias en la calle.

Según Gómez, inspectores del Ministerio de Trabajo constataron este lunes la situación en ambas plantas. "Con la reforma laboral ahora los empresarios creen que te pueden despedir y certificar todo con una escribana, pero no es así. Desde el Ministerio comprobaron que los trabajadores estaban afuera. En Pyam, con fueros gremiales, permanece únicamente la delegada general, que integra la conducción del sindicato", agregó.

El gobierno y la audiencia del jueves

Voceros del gobierno provincial confirmaron a Letra P que las conversaciones sobre la situación de Union Bat comenzaron el viernes. "Hablamos con referentes del gobierno de Davico, porque el impacto de los despidos en la ciudad será importante", aseguraron.

Este lunes por la tarde se libraron las notificaciones a las partes para la audiencia de conciliación del jueves. En la Casa Gris están atentos a la situación y quieren evitar "otro Granja Tres Arroyos". "Estamos pendientes de que no sea un lock out patronal y que la empresa pague todo", apuntaron a este medio.