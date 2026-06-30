Santa Fe: Vranicich pegó el faltazo a la inauguración de los tribunales y tensó la pelea con la Corte

Santa Fe: Vranicich pegó el faltazo a la inauguración de tribunales y tensó la pelea con la Corte

Días atrás, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) habían presentado un recurso de revocatoria acompañado de un pedido de cautelar de "no innovar" contra la decisión que los magistrados tomaron "de manera unilateral" sobre la asignación de oficinas y pisos.

En el escrito, pidieron sostener el esquema que, según ambos organismos, había sido previsto para que fiscales, defensores y tribunales funcionaran bajo el mismo techo.

El nudo de la disputa está en el reparto interno del nuevo anexo. Cuando la obra fue aprobada, en 2021, también se había definido una distribución de los espacios. En ese esquema, el MPA reclama el cuarto y el quinto piso y parte del subsuelo, mientras que la Defensa Penal sostiene que le corresponde el primer piso.

La tensión se abrió en febrero, cuando los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe resolvieron que el inmueble quedaría destinado al Poder Judicial y que recién se evaluaría ceder metros al Ministerio Público “si sobraba espacio”. Para los organismos, esa definición alteró el destino original del edificio y desarmó el criterio con el que se había pensado la obra.

La movida de los cortesanos fungió como una especie de represalia a la independencia del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública definidas en la reforma constitucional. La consagración constitucional de ambos organismos como "extrapoder" le significó una reducción de recursos para el Poder Judicial, que pasó de tener un 3,3% a un 2.7% del total del presupuesto.

Pocos días antes de la inauguración, los magistrados ensayaron una salida parcial. Ofrecieron al MPA y a la Defensa espacios en el sexto piso del inmueble y también el edificio donde hoy funcionan los tribunales y juzgados del fuero Laboral, una vez que esas dependencias sean trasladadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2070201002800611620&partner=&hide_thread=false La fiscal general de #SantaFe, María Cecilia Vranicich, presentó un recurso de revocatoria a la acordada de la Corte donde le cede algunos espacios al MPA en el nuevo edificio anexo y un viejo edificio que va a quedar en desuso https://t.co/94N0uKWy8B — LETRA P (@Letra_P) June 25, 2026

La propuesta, sin embargo, volvió a quedar lejos del reparto que fiscales y defensores reclaman como ya definido. Por eso, ambos organismos rechazaron el ofrecimiento y fueron un paso más allá: presentaron un recurso de revocatoria para que se suspendan los efectos de la resolución. Días después, marcaron con su ausencia la inauguración del nuevo edificio.

El faltazo del MPA y la Defensa y la respuesta de Rafael Gutiérrez

El gesto de Vranicich y Moreno Robinson no pasó inadvertido en el máximo tribunal. Consultado por el desplante institucional, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, evitó cargar contra las funcionarias, pero dejó una definición que ratificó la postura de los jueces.

“Espero diálogo, pero tiene que quedar en claro que este edificio ha sido hecho para el Poder Judicial", remarcó, achacando con el nuevo escenario abierto tras la reforma que consagró la independencia de ambos organismos. "No soy quien para opinar sobre por qué no vienen al acto el MPA y la Defensoría”, sostuvo. Y cerró con una frase que le agregó picante a la previa: “No hay que darle al pito más de lo que el pito vale”.

Pullaro reconoció el reclamo original, pero pidió bajar la tensión

El gobernador Maximiliano Pullaro también tomó nota de las sillas vacías y buscó pararse en un punto de equilibrio. En su discurso, admitió que “no está bueno” que no estuvieran presentes la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson, e instó a las instituciones del Estado a “dialogar, escuchar y ponerse de acuerdo”.

image María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, las dos funcionarias que faltaron a la inauguración del nuevo anexo de Tribunales en Santa Fe.

El mandatario provincial recordó que la ley 13.543 establecía que el edificio era para el MPA, una definición que chocó con la postura expresada por Gutiérrez minutos antes.

Sin embargo, el gobernador también evitó convertir ese dato en un respaldo cerrado y aclaró que, como en muchas áreas, “las cosas cambiaron” tras la reforma de la Constitución de Santa Fe.

En ese tono, Pullaro intentó sacar la inauguración del barro interno del sistema judicial y dejó mensajes para ambas partes. “La noticia de hoy no puede ser la diferencia que podemos tener hacia adentro, tiene que ser la potencia que tiene la provincia cuando dialoga y trabaja con objetivos claros”, sostuvo al tiempo que ofreció recursos de la provincia para zanjar la cuestión.