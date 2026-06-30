Mauricio Macri no detiene su plan B para Buenos Aires: Pablo Petrecca seguirá de recorrida

La estrategia alternativa de Mauricio Macri para que el PRO pelee por la Gobernación de Buenos Aires en 2027 no se detiene. Por eso, el senador Pablo Petrecca , vicepresidente del partido en la provincia, continuará activo con sus reuniones y recorridas mirando las elecciones del año próximo, pese al crecimiento político de Diego Santilli .

La iniciativa del expresidente es darle volúmen a un plan B por si las diferencias con Javier Milei no permiten un acuerdo similar al de 2025, y así consolidar una alternativa competitiva dentro del PRO. Incluso, es algo que el macrismo considera que podría servir como una carta de negociación en el distrito que concentra el 38% del padrón electoral nacional y donde el partido controla 12 intendencias.

No obstante, el exintendente de Junín mantiene una buena relación política y personal con Santilli, lo que no abre demasiado el juego para una confrontación directa. Incluso, distintas fuentes del espacio sostienen que, en caso de un eventual triunfo del flamante jefe de Gabinete, Petrecca podría ocupar un lugar de relevancia en un futuro gobierno provincial.

Pablo Petrecca es mío y Diego Santilli también

Petrecca trabajó junto a Santilli durante la campaña electoral del año pasado en la que el Colorado logró una remontada histórica que le permitió a La Libertad Avanza vencer al peronismo. Tras el ascenso a la jefatura de Gabinete, Macri dejó claro en un posteo de Twitter que habló con Santilli y lo felicitó. También instruyó a la tropa digital macrista a recordar en las cuentas oficiales que Santilli tiene origen y afiliación en el PRO hace más de 20 años.

Sin embargo, las declaraciones periodísticas que Santilli realizó en las últimas horas insinuando que el liderazgo le pertenece a Milei y que trabajará para su reelección obligan a Macri a mantener un plan alternativo. Por eso, el ingeniero se encargó de marcar la cancha: si Santilli toma otro camino, será una decisión suya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2071372670411690152?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

Es por eso que las recorridas del senador por el interior de la provincia de Buenos Aires continuarán con el objeto de fortalecer su nivel de conocimiento, en caso de que el frente opositor definiera su candidatura mediante las PASO, una opción que empuja un sector del PRO.

La carta amarilla

Macri sabe que, de aquí en más, la suerte de Santilli estará atada al rumbo del Gobierno. Si a la gestión Milei le va bien, es probable que sea el candidato que apoye todo el partido. En cambio, si las cosas no fueran como desea la Casa Rosada, el expresidente tendría una carta pintada de amarillo puro para tirar sobre la mesa.

Petrecca también sería una opción en caso de que se conforme un gran frente en el que varios partidos disputen unas PASO. Ese esquema contempla la participación del PRO, LLA, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas vecinalistas, con la intención de conformar una propuesta competitiva para disputar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el PRO no descarta que en los próximos meses se sumen más dirigentes a caminar la provincia.

PETRECCA 1 Pablo Petrecca, jefe del bloque del PRO en el Senado bonaerense.

No obstante, en buena parte de los municipios que conduce el PRO en la provincia coinciden en que lo mejor sería que Santilli fuera el candidato. Sostienen que ya lo conocen, que trabajaron con él en otras campañas y que es él quien puede disputar ese lugar de la boleta frente a Sebastián Pareja, el diputado y armador de la LLA en Buenos Aires.