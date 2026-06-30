Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EL GATO Y EL LEÓN

Mauricio Macri no detiene su plan B para Buenos Aires: Pablo Petrecca seguirá de recorrida

El expresidente abre el paraguas por si las diferencias con Milei no le permiten un acuerdo electoral con Santilli de candidato. Qué dice la tropa.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Pablo Petrecca, la estrategia alternativa de Mauricio Macri.

Pablo Petrecca, la estrategia alternativa de Mauricio Macri.

La estrategia alternativa de Mauricio Macri para que el PRO pelee por la Gobernación de Buenos Aires en 2027 no se detiene. Por eso, el senador Pablo Petrecca, vicepresidente del partido en la provincia, continuará activo con sus reuniones y recorridas mirando las elecciones del año próximo, pese al crecimiento político de Diego Santilli.

Notas Relacionadas
Macri Petrecca
CANDIDATURA PREVENTIVA

El Plan Petrecca de Macri para la provincia de Buenos Aires que incomoda a La Libertad Avanza

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La iniciativa del expresidente es darle volúmen a un plan B por si las diferencias con Javier Milei no permiten un acuerdo similar al de 2025, y así consolidar una alternativa competitiva dentro del PRO. Incluso, es algo que el macrismo considera que podría servir como una carta de negociación en el distrito que concentra el 38% del padrón electoral nacional y donde el partido controla 12 intendencias.

No obstante, el exintendente de Junín mantiene una buena relación política y personal con Santilli, lo que no abre demasiado el juego para una confrontación directa. Incluso, distintas fuentes del espacio sostienen que, en caso de un eventual triunfo del flamante jefe de Gabinete, Petrecca podría ocupar un lugar de relevancia en un futuro gobierno provincial.

petrecca santilli 1
Pablo Petrecca y Diego Santilli.

Pablo Petrecca y Diego Santilli.

Pablo Petrecca es mío y Diego Santilli también

Petrecca trabajó junto a Santilli durante la campaña electoral del año pasado en la que el Colorado logró una remontada histórica que le permitió a La Libertad Avanza vencer al peronismo. Tras el ascenso a la jefatura de Gabinete, Macri dejó claro en un posteo de Twitter que habló con Santilli y lo felicitó. También instruyó a la tropa digital macrista a recordar en las cuentas oficiales que Santilli tiene origen y afiliación en el PRO hace más de 20 años.

Sin embargo, las declaraciones periodísticas que Santilli realizó en las últimas horas insinuando que el liderazgo le pertenece a Milei y que trabajará para su reelección obligan a Macri a mantener un plan alternativo. Por eso, el ingeniero se encargó de marcar la cancha: si Santilli toma otro camino, será una decisión suya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2071372670411690152?s=20&partner=&hide_thread=false

Es por eso que las recorridas del senador por el interior de la provincia de Buenos Aires continuarán con el objeto de fortalecer su nivel de conocimiento, en caso de que el frente opositor definiera su candidatura mediante las PASO, una opción que empuja un sector del PRO.

La carta amarilla

Macri sabe que, de aquí en más, la suerte de Santilli estará atada al rumbo del Gobierno. Si a la gestión Milei le va bien, es probable que sea el candidato que apoye todo el partido. En cambio, si las cosas no fueran como desea la Casa Rosada, el expresidente tendría una carta pintada de amarillo puro para tirar sobre la mesa.

Petrecca también sería una opción en caso de que se conforme un gran frente en el que varios partidos disputen unas PASO. Ese esquema contempla la participación del PRO, LLA, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas vecinalistas, con la intención de conformar una propuesta competitiva para disputar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el PRO no descarta que en los próximos meses se sumen más dirigentes a caminar la provincia.

PETRECCA 1
Pablo Petrecca, jefe del bloque del PRO en el Senado bonaerense.

Pablo Petrecca, jefe del bloque del PRO en el Senado bonaerense.

No obstante, en buena parte de los municipios que conduce el PRO en la provincia coinciden en que lo mejor sería que Santilli fuera el candidato. Sostienen que ya lo conocen, que trabajaron con él en otras campañas y que es él quien puede disputar ese lugar de la boleta frente a Sebastián Pareja, el diputado y armador de la LLA en Buenos Aires.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Santilli. nuevo jefe de Gabinete 
DISCUSIÓN 2027

Santilli, el número puesto del PRO para pelearle la gobernación bonaerense al peronismo

Un sector que lo considera fichado en LLA explora una opción más pura, sin negar que es el mejor posicionado. El plan Petrecca no se detiene. ¿Es con PASO?
Diego Santilli
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Santilli gobernador: cómo enamorar a Karina Milei sin sacarse la camiseta del PRO

El ministro quiere suceder a Kicillof en Buenos Aires. Fortalezas y debilidades del Colorado en su búsqueda por ser el candidato de LLA. Pareja, la ficha violeta.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Union Bat cerró sus puertas en Gualeguaychú y dejó a 100 familias en la calle.
ES EL MODELO

Gualeguaychú: Unión Bat cierra su fábrica de baterías y deja a 100 familias sin trabajo

Por  Paola Robles Duarte
Pablo Petrecca, la estrategia alternativa de Mauricio Macri.
EL GATO Y EL LEÓN

Macri no detiene su plan B para Buenos Aires: Petrecca seguirá de recorrida

Por  Juan Rubinacci
El senador Nacional Enzo Fullone y el diputado nacional por Río Negro, Aníbal Tortoriello.
TEMPORADA DE ROSCA

Río Negro: Fullone cerró a Tortoriello y La Libertad Avanza tendrá un candidato propio en 2027

Por  Luciano Barroso
Diego Santilli con los gobernadores del Norte Grande hace un mes.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los gobernadores saludaron el ascenso de Santilli, pero lo reciben con una agenda de pendientes

Por  Lucio Di Giuseppe