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Adrián Ravier es el nuevo vocero presidencial, anunció Manuel Adorni

El Gobierno designó este viernes a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de Twitter. "Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente", escribió el exvocero, que fue dejando de lado esa función cuando comenzó a ser investigado por enriquecimiento ilícito.

El presidente Javier Milei, que estuvo reunido con Adorni en Olivos, retuiteó el posteo y escribió MAGA, la sigla en inglés de Make Argentina Great Again.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2068007263537602589&partner=&hide_thread=false Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

Ravier es diputado por La Pampa y titular de La Libertad Avanza en la provincia. Llegó en 2025 al Congreso de la mano de la Fundación Faro de Agustín Laje y, como contó Letra P, levantó el perfil cuando estalló el escándalo Adorni. Ravier defendió el rumbo en varios medios de comunicación y reivindicó con entusiasmo la idea de una reelección del Presidente.