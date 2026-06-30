Diego Santilli, el jefe de Gabinete de los gobernadores

Diego Santilli con algunos de los gobernadores que lo acompañaron en su asunción.

Diego Santilli juró este martes como jefe de Gabinete de Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada con un fuerte respaldo político de los gobernadores . Al acto acudieron 13 mandatarios, en contraste con las asunciones de sus antecesores, Manuel Adorni y Guillermo Francos , donde no hubo representación provincial.

La presencia de los gobernadores da cuenta la expectativa que genera el flamante ministro coordinador tras su paso por el Ministerio del Interior y su dilatada carrera en el ámbito público. Además del gabinete nacional, funcionarios, legisladores y familiares, al evento asistieron los gobernadores Raúl Jalil ( Catamarca ), Leandro Zdero ( Chaco ), Juan Pablo Valdés ( Corrientes ), Carlos Sadir ( Jujuy ) y Alfredo Cornejo ( Mendoza ).

También estuvieron Rolando Figueroa ( Neuquén ), Alberto Weretilneck ( Río Negro ), Marcelo Orrego ( San Juan ), Claudio Vidal ( Santa Cruz ), Rogelio Frigerio ( Entre Ríos ), Jorge Macri ( Ciudad de Buenos Aires ) y Martín Llaryora ( Córdoba ).

“La mayoría de los gobernadores quiso estar y me llamaron para venir, no porque yo los haya invitado. Para mí eso es un signo de que podemos trabajar juntos para sacar el país adelante”, lanzó Santilli luego de la jura.

La cúpula de La Libertad Avanza habilitó, en la misma línea, la asistencia de dirigentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.

Santilli llega una agenda cargada de reclamos federales

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete fue recibida con expectativa por gobernadores de distintos espacios. Entre los primeros en expresarse estuvieron Rogelio Frigerio, quien destacó su capacidad de construir consensos; Leandro Zdero, que reclamó una etapa de trabajo con mirada federal; y Jorge Macri, que ofreció colaboración desde la Ciudad de Buenos Aires.

Por su cuenta, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal e Ignacio Torres valoraron el diálogo y el federalismo como ejes de la nueva etapa.

Diego Santili con Rogelio Frigerio y Orrego Diego Santilli con Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los dos gobernadores del PRO presentes en la asunción.

También enviaron mensajes de respaldo Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Juan Pablo Valdés y, desde el peronismo, Raúl Jalil. Otros mandatarios optaron por la cautela o el silencio, mientras que Axel Kicillof solicitó una audiencia para reclamar por la deuda con la provincia de Buenos Aires.

Como ya contó Letra P, en paralelo a los gestos políticos, las provincias ya preparan una agenda de demandas para el nuevo jefe de Gabinete. El reclamo más extendido continúa siendo la reactivación de la obra pública, especialmente la reparación y ejecución de rutas nacionales.

También aparecen pedidos vinculados con infraestructura estratégica, economías regionales y, en el caso de los gobernadores del Norte Grande, la creación de un régimen de zona cálida para reducir el costo de la energía eléctrica. Santilli conoce buena parte de esos planteos por su trabajo en el Ministerio del Interior.

La jura de Adorni, una ceremonia centralista

El arribo de Adorni a la Jefatura de Gabinete, el 4 de noviembre de 2025, tuvo un formato diferente en cuanto a convocatoria. En rigor, aunque la ceremonia fue multitudinaria, no contó con la presencia de gobernadores.

La distancia con los jefes provinciales venía acelerándose en la previa a las elecciones nacionales. De hecho, Lisandro Catalán, que había asumido reconociéndose un ministro para cinco provincias, abandonó la cartera sin demasiados logros, el mismo día en que partió Guillermo Francos, otros de los dialoguistas que se comió la gestión libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1986090442081923334&partner=&hide_thread=false Así fue la jura de Adorni como jefe de Gabinete



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El hasta entonces vocero presidencial también juró ante Milei en el Salón Blanco de Casa Rosada, en un evento oficial que reunió a Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y Mario Lugones. También estuvieron el asesor Santiago Caputo; Eduardo "Lule" Menem; legisladores nacionales; así como los familiares de Adorni, entre ellos Bettina Angeletti.

Sin goberadores, aquel día hubo invitados externos al Gobierno, como el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el dibujante Cristian Dzwonik ("Nik") y el médico Claudio Zin. Durante la ceremonia, Milei le dirigió un breve mensaje: "Con todo, eh".

Los gobernadores y un pasado de ausencias

La asunción de Francos como jefe de Gabinete, en junio de 2024, también estuvo marcada por la ausencia de mandatarios provinciales en el Salón Blanco.

El exministro del Interior juró "por Dios, la Patria y los Santos Evangelios" en una ceremonia breve y de carácter institucional, sin acceso para la prensa acreditada. Participaron Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que entonces no había roto lazos con el ejecutivo, los ministros del gabinete nacional, secretarios de Estado, familiares y allegados.

Si bien ese mismo día Francos mantuvo reuniones con Carlos Sadir, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero para firmar convenios vinculados al traspaso de obras públicas nacionales a las provincias, ninguno de ellos formó parte del acto.