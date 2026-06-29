La salida de Manuel Adorni le despejó a Toto Caputo el camino para volver a colocar deuda

La salida de Manuel Adorni descomprimió el clima político y acercó a Toto Caputo a su objetivo de reabrir el crédito para Argentina. Los mercados reaccionaron con subas en bonos y acciones, mientras el riesgo país llegó a estar 428, pero subió tres puntos al final de la rueda.

Los activos argentinos cerraron junio con mayoría de subas luego de que la gestión del jefe de Gabinete llegó a su fin en la que inversores también siguieron la estrategia financiera del Gobierno para enfrentar los próximos vencimientos de deuda .

Los bonos soberanos en dólares avanzaron hasta 1,7%, las acciones argentinas registraron ganancias generalizadas y el riesgo país elaborado por J.P. Morgan retrocedió hasta la zona de los 431 puntos básicos. El mercado leyó el cambio político como un dato favorable para reducir la incertidumbre de corto plazo.

El S&P Merval trepó 1,5% en pesos y llegó a 3.174.288 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 1,3%. Entre las acciones líderes, Metrogas subió 6%, Edenor ganó 5,7%, BBVA Argentina avanzó 3,4% y Grupo Supervielle escaló 3%.

En Wall Street, los ADR argentinos también cerraron con mayoría de alzas. Edenor encabezó las subas con 4,9%, seguida por BBVA Argentina y Grupo Supervielle, que avanzaron 2%. El rebote permitió recuperar parte del terreno perdido tras una semana de mayor tensión política.

mercados wall street Toto Caputo celebra: el riesgo país cerca de perforar los 430 puntos básicos NA

En renta fija, el Global 2030 ganó 1,7%, el Global 2046 subió 1,2% y el Bonar 2041 avanzó 0,4%. El riesgo país cayó 1,4% en la jornada y acumuló una baja mensual de 12,6%, un dato clave para la hoja de ruta de Caputo.

Toto Caputo busca bajar la tasa para emitir deuda

El ministro de Economía apostó a que la baja del riesgo país habilitara una vuelta gradual al mercado voluntario de deuda. La señal resultó relevante porque el Gobierno necesitaba perforar la resistencia de los 430 puntos básicos para aspirar a una tasa más baja.

La segunda vuelta de la licitación del Bonar 2028 (AO28) formó parte de esa estrategia. El Ministerio de Economía buscó completar una colocación de u$s 2000 millones y reforzar la posición del Tesoro antes del pago de unos u$s 4200 millones previsto para el 9 de julio.

Analistas del mercado señalaron que la salida de Adorni sumó un paso más en la descompresión de la agenda política. También valoraron la continuidad del programa económico y las intervenciones oficiales para acotar la volatilidad cambiaria.

Con un firulete, el presidente Javier Milei reforzó esa mirada durante una entrevista con La Nación+. Sostuvo que, si se consideran únicamente los bonos que vencen durante la actual gestión, el riesgo país implícito rondó los 60 puntos básicos, muy por debajo de los entre 420 y 430 puntos que refleja el índice de J.P. Morgan.

Javier Milei y Toto Caputo en Diputados Toto Caputo, con Javier Milei.

Además, vinculó una eventual reelección con una mejora adicional de ese indicador. “Si la Argentina con 400 puntos de riesgo país puede crecer al 7%, imagínese si la llevamos a 60 puntos, va a ser una fiesta, la economía va a volar”, graficó.

Agenda política y factor Manuel Adorni

El “paso a paso” financiero que imaginó Caputo dependió de una secuencia delicada: menor tensión política, riesgo país en baja, crédito más barato y una eventual mejora sobre la economía real. La reacción de los activos mostró que los inversores compraron, al menos en la rueda, esa lectura.

Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, sostuvo que el Banco Central habría vuelto a intervenir en el mercado de futuros. Según explicó, la venta de bonos dollar linked apuntó a ofrecer cobertura cambiaria y contener al dólar sin poner en riesgo la desinflación.

Toto Caputo y Santiago Bausili.jpeg

La consultora VatNet advirtió que los compromisos externos hasta fines de 2027 rondaron los u$s 30.000 millones. En ese tablero, las garantías de organismos multilaterales y nuevas emisiones de deuda aparecieron como piezas centrales para sostener el financiamiento.

El alivio externo también ayudó. La reapertura del estrecho de Ormuz redujo un riesgo para los activos globales, aunque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguieron como foco de volatilidad. Para Argentina, el margen quedó atado a que el veranito financiero se transformara en financiamiento efectivo.