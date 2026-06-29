El PRO de Santa Fe apuesta a que el ascenso de Santilli destrabe la agenda de Pullaro con la Casa Rosada

El PRO de Santa Fe que comulga en Unidos confía en que el ascenso de Diego Santilli, tras la caída en desgracia de Manuel Adorni, abre una nueva etapa en el vínculo del gobierno de Maximiliano Pullaro con el presidente Javier Milei .

A diferencia de otros movimientos que despertó el reordenamiento del gabinete de Milei, en el partido amarillo que integra el oficialismo santafesino el ascenso a la Jefatura de Gabinete del exdiputado no fue leído sólo en clave política. La expectativa está puesta, sobre todo, en la gestión. Es decir, en que la relación que ya existía con Santilli pueda traducirse ahora en respuestas concretas para una serie de expedientes que Santa Fe mantiene abiertos con la Casa Rosada .

En el entorno de la diputada Gisela Scaglia , presidenta del PRO santafesino y exvicegobernadora, explican que el diálogo con Santilli no comenzó con su desembarco en la jefatura de Gabinete. Por el contrario, sostienen que desde hacía meses la dirigente tenía el mandato de funcionar como puente para canalizar las demandas de la administración de Pullaro hacia la Nación.

"El Colo debe ser la persona del Gobierno con la que más vínculo tenemos. Todas las semanas hay alguna reunión o llamado telefónico con él ", resume una fuente partidaria consultada por Letra P . En esa misma línea, agregan que "todo lo que se pudo hacer con la provincia fue con él", en referencia a un interlocutor que, incluso antes desde el Ministerio del Interior ya cumplía un rol de articulación política y parlamentaria.

En el PRO de la Bota remarcan que buena parte de esas conversaciones nunca pasaron por discusiones electorales. El objetivo era otro: encontrar un canal que permitiera destrabar gestiones que, según describen, quedaron empantanadas con otros funcionarios nacionales. "Estos pibes -por el Gobierno- no entienden que no siempre pedimos plata. Hay un montón de cosas, no grandes, que no hay con quién hablar", sintetizan en el espacio.

Ese rol de Santilli, aseguran, también se reflejaba en el Congreso. Lo describen como quien seguía de cerca "los números y el poroteo" de cada votación importante, una tarea que fortaleció su vínculo con los gobernadores dialoguistas y particularmente con la dirigencia del PRO santafesino. De todos modos, como contó Bruno Correa en Letra P, en la Casa Gris moderan sus expectativas sobre la posible cristalización de esos cambios.

Obras, coparticipación y la deuda con Santa Fe

Entre las prioridades para Santa Fe aparece el demorado traspaso de la ruta nacional A012, una negociación que se prolongó durante meses sin avances definitivos. También figura el esquema de adelanto de coparticipación que la provincia busca acordar con la administración libertaria para fortalecer sus cuentas.

En ese listado se suma además la discusión por la deuda histórica que la Nación mantiene con Santa Fe por la Caja de Jubilaciones. Para ese punto, en el PRO consideran determinante la decisión que tomó Pullaro la semana pasada al adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Pullaro Toto Caputo.png El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo, que anunció el traspaso de la A012 aún no concretado.

La herramienta busca compensar deudas y créditos cruzados entre el Estado nacional y las provincias mediante un proceso de auditoría que determine con precisión quién le debe a quién y cómo se cancelarán esas obligaciones. En el gobierno santafesino entienden que ese paso permite ordenar una negociación que, hasta ahora, avanzaba con dificultades y abre una instancia formal para discutir los montos adeudados.

La adhesión no fue menor. Durante meses, Santa Fe había evitado firmar el mecanismo impulsado por la Nación. Ahora, en la provincia consideran que la incorporación al régimen constituye una señal política que puede facilitar las conversaciones con el nuevo jefe de Gabinete.

"Va a mejorar ahora el vínculo con el Gobierno. La botonera de todo la tiene él, entonces no hay excusas", afirman en el PRO provincial.

Gestión y política, por carriles distintos

La apuesta por Santilli no implica, sin embargo, modificar el posicionamiento político del PRO santafesino dentro de Unidos. En el partido distinguen claramente la lógica nacional de la provincial. Admiten que el nuevo jefe de Gabinete tendrá inevitablemente un rol central en la construcción electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO aparece encaminado a confluir con el mileísmo.

"Si Santilli es candidato, naturalmente el PRO bonaerense va a ser parte. Te diría que también habrá radicales. No hay otro camino", analizan, pero inmediatamente marcan la diferencia con Santa Fe.

En la Bota, la convivencia dentro de Unidos impone otros equilibrios. "Podemos hablar con Santilli de la política acá, pero en la coalición tenemos un socio que no quiere saber nada con La Libertad Avanza -dicen por el socialismo- y viceversa. Acá es más complejo. Lo que tenemos claro es que el PRO no se mueve de Unidos y no va a dejar a Maxi", resumen.

En ese marco, también descuentan que Scaglia mantendrá el vínculo cotidiano con el flamante jefe de Gabinete, aunque entienden que el próximo paso institucional debería ser un encuentro entre Pullaro y Santilli para darle volumen político a una relación que hasta ahora transitó principalmente por canales informales.

Scaglia Macri Scaglia junto a Mauricio Macri. En el PRO Santa Fe no ven una estrategia común entre las distintas provincias junto a La Libertad Avanza.

La expectativa es que ese diálogo permita abrir una etapa distinta respecto de la que dejó la salida de Manuel Adorni. En el campamento amarillo santafesino consideran que el Gobierno llega a esta nueva instancia con otra necesidad de construir acuerdos, pese a que ya hubo un dialoguista como Guillermo Francos y las conversaciones no llegaron a buen puerto. "Hoy no es el mismo Gobierno que tenía Francos. Están heridos. Ya no pueden hacerse los cancheros diciendo que nada les importa", interpreta un dirigente del espacio.

Con esa lectura, el PRO de Santa Fe apuesta a que la afinidad construida con Santilli deje de ser únicamente un puente de conversaciones y empiece a convertirse en una herramienta capaz de traducirse en respuestas concretas para una agenda que, desde hace meses, espera definiciones en los despachos de la Casa Rosada.