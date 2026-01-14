Acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para la entrega de la cárcel de Marcos Paz y cerrar Devoto

La Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo para la entrega de la cárcel de Marcos Paz

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acta de entendimiento que establece la entrega, durante el primer cuatrimestre del año, de la nueva cárcel federal que se construye en la localidad bonaerense de Marcos Paz. El establecimiento será traspasado a la órbita de la Nación una vez finalizadas las obras.

Desde ambas jurisdicciones señalaron que el acuerdo es el resultado de un trabajo conjunto orientado a ordenar el sistema de alojamiento de personas privadas de la libertad. En ese marco, se busca aumentar la cantidad de plazas disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y aliviar la sobrecarga que actualmente enfrentan las comisarías y alcaidías de la Ciudad.

La firma del entendimiento representa un paso clave para mejorar las condiciones de detención y fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario federal, respetando los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

La cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para alojar a 2.240 internos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad establecidos por la normativa nacional e internacional. Se trata de un complejo de gran escala que permitirá reorganizar el mapa penitenciario federal.

Con la entrega de esta unidad, se avanzará en la desocupación de la cárcel de Villa Devoto, de acuerdo con los convenios firmados entre la Nación y la Ciudad en marzo y agosto de 2018. El traslado de los detenidos permitirá iniciar el cierre del penal, un reclamo histórico de los vecinos del barrio.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinados al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

Obras, ampliación de plazas y supervisión oficial

El acta fue suscripta por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. El acuerdo apunta a ordenar el alojamiento de las personas privadas de la libertad y reducir la cantidad de presos alojados en dependencias policiales.

Este jueves, Jorge Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó el jefe de Gobierno, quien remarcó que la obra permitirá trasladar a los detenidos de Devoto y avanzar con el cierre del penal.

Los trabajos habían estado paralizados durante cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024. El nuevo complejo contará con cuatro unidades, edificios administrativos, áreas de salud, espacios educativos, talleres de capacitación laboral, áreas de visitas, instalaciones deportivas y sectores destinados a actividades productivas y recreativas, en un entorno diseñado para mejorar las condiciones de detención y gestión penitenciaria.