"Yo vivía acá en Devoto": las cinco palabras de Karina Milei que agitaron la versión de una candidatura

"Yo vivía acá en Devoto": las cinco palabras de Karina Milei que agitaron la versión de su candidatura porteña

Karina Milei encabezó este lunes en la cárcel de Devoto el acto que dio por finalizada la primera fase del operativo de traslado de internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Su centralidad estuvo subrayada por una frase que abrió especulaciones por una candidatura: "Yo vivía acá en Devoto".

¿LA ALIANZA AVANZA? El PRO apura a LLA con la suba del riesgo país y exige cerrar un acuerdo antes de 2027

Flanqueada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; la secretaria General de la Presidencia celebró el cierre de la primera etapa del traslado de presos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz con una alocución breve en la que dejó claro su pasado en la Ciudad. "Yo vivía acá en Devoto, creo que casi todos lo saben, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos", dijo.

A su lado, estaba Pilar Ramírez , presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad y jefa de su bloque legislativo.

En plena temporada de especulaciones sobre una eventual alianza del PRO y La Libertad Avanza que podría plasmarse a nivel nacional, pero tiene especial incidencia en territorio porteño, el globo de ensayo de una candidatura de la hermana del Presidente en la Ciudad parece un tiro a varias bandas.

"Este cambio significa muchísimo para el barrio y para la vida de todos los que viven cerca de este lugar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Hoy para todos es un día de celebración, porque esta era una promesa de muchos años y este gobierno pudo hacerla", marcó Karina Milei luego de recordar su pasado en Devoto.

"Este gobierno pudo hacerla", dijo en referencia al Ejecutivo que comanda su hermano Javier Milei y sin ningún representante de la administración de Jorge Macri en la foto. Con la negociación por una alianza porteña entre el PRO y LLA y el alcalde lanzado en busca de su reelección, el mensaje tuvo un destinatario en Uspallata. ¿Acaso alguien del partido amarillo podría impugnar una candidatura de Karina Milei para cerrar el entendimiento?

Al mismo tiempo, el agradecimiento a la ministra Monteoliva, que tras secundar a Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad ascendió y se puso bajo el ala karinista, también sonó a señal teledirigida para la senadora que no tiene empacho en hacer públicas sus diferencias en el Gobierno.

El entorno bullrichista niega cualquier aspiración de la exministra en la Ciudad, pero su candidatura a la Jefatura de Gobierno siempre está sobre la mesa. Sobre esa chance también martilla a modo de advertencia el gesto de Karina Milei.

El impacto en La Libertad Avanza

La centralidad de Karina Milei en el acto de Devoto reforzó la serie de apariciones públicas que la hermana presidencial viene encadenando y que no solo ratifican su peso en el Gobierno, sino que alimentan su posicionamiento ante una eventual necesidad del oficialismo de romper el vidrio y apelar a una candidatura de emergencia que haga valer el apellido Milei.

En la Ciudad, además, Ramírez es la mano derecha de Karina Milei y la destinataria natural en el territorio del empoderamiento que El Jefe ponga en acto, que esmerila a todas las figuras que no poseen el gen libertario original.

MÁXIMA PUREZA La provincia de Buenos Aires ya tiene una camada de dirigentes sub-30 para disputarle el poder a Kicillof



Karina Milei acelerá un acuerdo con el PRO



@PConurbano pic.twitter.com/a3QhnlSElW — LETRA P (@Letra_P) October 19, 2026

En paralelo, Karina Milei alimenta su centralidad no sólo aumentando sus apariciones públicas. La hermana del Presidente empezó a movilizar a su tropa en las provincias aliadas y tensa la negociación con los gobernadores. El fin de semana activó encuentros de La Libertad Avanza en Neuquén, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires que tendrán continuidad este viernes en Santa Cruz y el sábado en Chubut. Al mismo tiempo, prepara su semillero bonaerense.

El objetivo de la movida es mostrar músculo en las provincias para una eventual batalla con los gobernadores. O al menos, como demostración de fuerza a la hora de negociar la suspensión de las PASO y los lugares en las listas. Cuando llegue ese momento, habrá que ver si en la rosca aparece su propio nombre en la discusión.