La Argentina que deja León XIV

Cuando León XIV parta esta tarde hacia su Perú de adopción, cesarán cuatro días en los que el ruido paleolibertario que marca la agenda desde el ascenso de Javier Milei quedó en suspenso y le dejó espacio a la expresión de una narrativa antagónica. Los interrogantes son si estos cuatro días locos dejarán o no alguna marca en el espíritu social , y si incidirán en la historia política que ahora mismo comienza a escribirse y cuyo desenlace se conocerá justo dentro de un año.

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desPertar es un newsletter que habla de política y economía, nacional e internacional. En ese sentido, elige hoy una lente para observar si lo sucedido en los últimos días marca una brecha entre el proyecto del mileísmo y el sustrato cultural de la sociedad que gobierna .

Sin embargo, cabe advertir que lo que sigue es apenas un foco sobre una visita trascendente y multifacética, de dimensión básicamente pastoral. Como te contó Letra P con amplitud y detalle , lo que generó este evento revigoriza a la Iglesia, ratifica su capilaridad territorial, y subraya su relevancia social.

Incluso para los no católicos resulta inevitable advertir el impacto emocional que provocaron las multitudes que se congregaron en diversos puntos del país para escuchar a este papa de ecos bergoglianos —con acento yanqui— , el fervor y la fe vistos, y el hambre de comunidad que pudo intuirse.

Más allá de esos millones de movilizados, a los que hoy, en la despedida, se sumarán otros tantos en Luján, cabe preguntarse qué escucharon los argentinos aun más numerosos que siguieron los eventos desde los medios y las redes sociales, qué fibras pudieron haberles tocado las palabras pronunciadas y cuán duradero podría ser su efecto.

Una pausa incómoda

Al Presidente le costó este interregno. Así fue porque debió ceder el protagonismo —cosa que le cuesta horrores— y la agenda, poner en pausa sus discursos de odio y hasta aplaudir dichos que jamás, en otro contexto, aplaudiría.

Esa incomodidad se dejó ver en algún meme que publicó para ponerse en pie de igualdad zoológica con el León de la Iglesia, en los balances tímidos que se animó a garabatear en alguna entrevista y en la traducción que garabateó su ideólogo Agustín Laje.

No había que agudizar tanto el ingenio para imaginar cuán disonante podría resultar la palabra del papa Robert Francis Prevost en relación con la retórica oficial. Acaso lo mejor que le pase hoy al Gobierno es que, con la partida del pontífice, merme la potencia de esa prédica basada en las ideas de amor al prójimo, caridad, respeto a la diversidad, atención a los necesitados, valor del trabajo y el cobijo, primacía de la dignidad humana sobre el apetito crematístico, cuidado del medio ambiente y hasta valoración de los pueblos originarios.

Aunque Milei mire hacia otro lado, esa prédica no podría resultar más corrosiva para la suya.

Tampoco hubo que esperar para que emergiera el contrapunto, que quedó planteado en negro sobre blanco en los respectivos discursos pronunciados en el Palacio Libertad. Es imposible interpretar lo que deja esta visita sin repasar ese comienzo.

Dos narrativas en pugna

Ya en su mensaje de bienvenida, Milei habló de la identificación de su gobierno con la "tradición cristiana", de unidad nacional, de "brújula moral" y de "una ley natural que nos llama a hacer el bien y evitar el mal". Las zonceras suelen ser verdades irrefutables.

Luego, no dejó de marcar la cancha. Así, le dijo a León XIV que el Gobierno busca el "equilibrio general intertemporal", esto es "no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro". El "equilibrio general intertemporal" no se detiene ante el hambre, las necesidades de las personas con discapacidad ni las urgencias de los postergados.

Alguna pluma atrevida lo llevó incluso a fundamentar esa opción en "las Sagradas Escrituras".

Por un lado, Milei aleccionó al papa sobre los Diez Mandamientos. "En la tradición católica —le dijo—, la libertad queda consagrada en el libro del Éxodo, al momento de recibirse las Tablas de la Ley, donde el Creador señala: 'Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de la servidumbre'. A continuación, los mandamientos señalan: 'no matarás', que protege la vida; y 'no robarás', que protege la propiedad".

Por el otro, aludió a La parábola de los dos cimientos, según la cual "Jesús cuenta que dos hombres construyeron sus casas. Uno, prudente, la levantó sobre la roca. El otro, insensato, la levantó sobre la arena. La de la arena se construyó más fácil y más rápido, pero cuando llegó la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, sólo quedó en pie la casa fundada sobre la roca. La otra cayó. Esa es la Argentina que queremos construir". La casa del prudente necesita sacrificados, pareció decirle.

Luego llegó el turno del jefe de la Iglesia.

Las cuarenta de León XIV

León XIV recordó la enseñanza de su mentor, Francisco, y de una Argentina cuya cultura "se encuentra profundamente arraigada en la fe cristiana". Acaso haya otras formas de entender los Diez Mandamientos, vinculadas, tanto en las diversas confesiones cristianas como en el judaísmo y en el islam, con el destino universal de los bienes y con la justicia social.

Les recordó a la sociedad y a su presidente que "compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento".

Habló de una "democracia [que] se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos".

De modo más específico, indicó que "quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado, y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".

"Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo", dijo. "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes aun trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", agregó, en clave del Juan Pablo II que era anticomunista, pero también antineoliberal.

El pontífice merodeó la cuestión del aborto, probablemente el único momento en que el Presidente aplaudió una coincidencia de fondo. Sin embargo, esa mención —por otra parte cautelosa— fue la base de los intercambios más fuertes.

"¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural. La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir. Esa responsabilidad para con el género humano se refiere también al cuidado de la Tierra", señaló en referencia a una realidad nacional que conoce bien y que no fue un copy and paste de visitas a otros países. La visita al Cottolengo Don Orione de Claypole fue la puesta en acto de esas palabras.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación", siguió, sin ceder al encanto ronco de la voz de la motosierra.

Las audiencias del mensajero

Al inicio de esta edición, desPertar se preguntó qué escucharon los argentinos, cuáles de sus fibras fueron tocadas por el mensaje papal y cuáles podrían ser los efectos de lo ocurrido. La respuesta, claro, es "depende".

Como se dijo, el Gobierno trató de pasar el mal trago de la pérdida de centralidad en el ágora y del rescate papal de una ética humanista ajena a su ultradarwinismo.

Al cabo de la recepción en el Palacio Libertad, Milei prefirió la salida fuera de etiqueta para evitarse el disgusto del saludo de León XIV, escaleras abajo del escenario, a una Victoria Villarruel invisibilizada por la transmisión oficial. La interpretación es libre: ¿el gesto fue parte del protocolo o una reparación a una mujer con buena llegada a la Iglesia local?

Además, la polémica por la "carpa VIP" de Palermo refleja la reiteración de las llamativas prácticas de contratación del gobierno estaticida. Pensando ya en los asistentes que la disfrutaron, ratifica la tendencia de parte de la sociedad argentina a farandulizarlo todo. ¿El papa León habrá arrojado ayer en Córdoba una frase al voleo cuando dijo que "la Iglesia no es un negocio"?

Hubo, sin embargo, otra audiencia.

¿Qué nos queda?

Es importante volver a lo que León dijo sobre una herencia cultural "profundamente arraigada en la fe cristiana". La referencia puede no gustarle demasiado a la Argentina laica o no católica, pero no deja de ser cierta.

Ese legado se entrelaza con la Doctrina Social de la Iglesia y con la encíclica Rerum novarum del papa León XIII, cuyo nombre Prevost no tomó de casualidad. En definitiva, con lo que el historiador Juan Carlos Torre denominó "impulso igualitario" de orígenes sociales, demográficos e ideológicos múltiples, pero que encontró en el peronismo una expresión profunda y duradera, aunque necesitada hoy de un refreshing.

La "batalla cultural" oficial confunde el eco de su propia voz con el nacimiento de un nuevo sentido común. No advierte que Milei fue llevado al poder para resolver un entuerto económico, en un momento anímico y material muy especial de la sociedad, y no para modificar su cosmovisión.

Las ideas de que la justicia social está muy lejos de ser un robo o una perversión; que la propiedad debe ser respetada en sus derechos y no en sus caprichos; que lo nuevo debe ser acompañado con educación, que lo viejo no puede ser descartado, y que la debilidad debe ser protegida son parte de un acervo cultural profundo.

Desde el punto de vista de los posibles efectos políticos de su visita, tal vez lo más importante no sea lo que León XIV vino a decir, sino lo que vino a recordarle a una argentinidad en estado de latencia. En el fondo no importa qué hizo el papa en su visita a la Argentina, sino qué va a hacer la Argentina con su visita.

El pontífice se irá hoy con sus palabras, pero acaso haya sacudido una memoria social que parecía adormecida. O, quién sabe, acaso simplemente haya acompañado un despertar que ya se venía percibiendo en manifestaciones, expresiones artísticas, quejas y hasta mediciones demoscópicas del humor social.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.