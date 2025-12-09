Legislatura porteña: de Manuel Adorni a Tomás Rebord, renovación con rosca por las vices y farándula política

Con la presencia de Manuel Adorni y Tomás Rebord , entre otras figuras políticas y mediáticas, la Legislatura porteña renovó este martes 30 bancas, la mitad del hemiciclo de la Ciudad de Buenos Aires . El PRO , el peronismo y La Libertad Avanza se quedaron con las vicepresidencias, cargos clave de la cámara.

La participación del jefe de Gobierno, un gesto poco habitual, habla de cómo el recinto se convirtió en los últimos meses en el campo de negociaciones y acuerdos con libertarios, ex macristas, radicales y peronistas para blindar la discusión legislativa en la que hoy el macrismo corre en desventaja.

La sesión definió, además, las autoridades de la nueva Legislatura, una de las principales batallas que se libraron dentro y fuera de las principales fuerzas políticas durante las últimas semanas. Quedará para el 1ª de marzo, el día en el que se iniciarán las sesiones ordinarias del año próximo, la definición sobre cómo se integrarán las comisiones legislativas, un rompecabezas que podría completar el juego de poderes y tensiones que definió el rumbo de la sesión.

Ninguno de los legisladores o empleados de la casa legislativa recuerdan una sesión de renovación del cuerpo en la que hayan participado figuras del volumen político. No sólo porque algunos de los nuevos legisladores son dirigentes de primera línea, como Silvia Lospennato, Laura Alonso u Horacio Rodríguez Larreta , sino también por quiénes acompañaron la ceremonia.

Además del propio Macri y casi la totalidad de sus ministros, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni -que había resultado electo legislador-, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , la senadora Patricia Bullrich , el armador bonaerense del oficialismo nacional, Sebastián Pareja y el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo .

En mi vida política he tenido muchas cosas de las cuáles estoy orgullosa y agradecida. Sin embargo, la más importante es la que comienzo hoy: representar a los porteños que me eligieron para trabajar por ellos en la Legislatura. Lo que no varía es mi dedicación: como les dije…

Por el peronismo, estuvo el senador nacional y presidente del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde, pero también Malena Galmarini, que acompañó la asunción de Francisco Caporiccio. También estuvo presente el dirigente Juan Manuel Olmos y el streammer Tomás Rebord, que acompañó la asunción de Federico Mocchi, apadrinado por el jefe del NEP, y la periodista Julia Mengolini.

Las pelea por las vicepresidencias

La puja por las tres vicepresidencias de la Legislatura mantuvo en vilo a buena parte de las fuerzas políticas, pero sobre todo al oficialismo. La performance política de Matías López, que ejerció la vicepresidencia primera durante los últimos años, fue uno de los focos de tensión del debate. El legislador contaba con el reconocimiento de su gestión por una buena parte de las fuerzas políticas, a excepción de los libertarios que buscaron vetarlo en el marco del acuerdo con el jefe de Gobierno.

Incluso, la semana pasada se daba por hecho que López, un dirigente alineado con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, iba a ser reemplazado por la legisladora oficialista Gimena Villafruela, ya que la oferta de renovación del cargo que le había acercado el actual vice no incluía el control de la secretaría Administrativa de la cámara. En ese lugar clave se resolvió que asumiera el senador bonaerense, Christian Gribaudo, un hombre del dirigente radical y empresario del juego, Daniel Angelici.

En la última sesión ordinaria aprobamos el #Presupuesto2026, avanzamos con medidas de alivio fiscal y sancionamos el Servicio Penitenciario. Más inversión, seguridad y obra pública; menos trabas e impuestos. Con diálogo y consenso, seguimos transformando la Ciudad. — Matías López (@MatiasLopezBA) November 28, 2025

La permanencia de Gribaudo no impidió un giro en la negociación que terminó con la continuidad de López en la vicepresidencia de la cámara, ya sin el control del área administrativa. En el estrado estará acompañado por el peronista Juan Pablo Modarelli que ocupará la vicepresidencia segunda en reemplazo de Matías Lammens y por Juan Pablo Arenaza en la tercera, en representación de La Libertad Avanza.

Con ese último movimiento, La Libertad Avanza ocupará por primera vez una vicepresidencia en la Legislatura con el plus de que se trata de un lugar que históricamente ocuparon las fuerzas progresistas. La designación de Arenaza también es una señal de consolidación de la relación con Patricia Bullrich, jefa política de la flamante autoridad, que en enero de este año migró los legisladores que le responden al bloque libertario.

Tensión La Libertad Avanza - PRO

La designación de López abrió un nuevo frente de conflicto entre Macri y los libertarios, justo cuando ambas fuerza venían protagonizando un acercamiento que comenzó con el acuerdo electoral para unificar las listas nacionales en octubre. Los libertarios resistieron al legislador santillista al que le achacan haberlos excluido de los acuerdos parlamentarios durante los últimos dos años.

"Como oposición responsable en la Ciudad no nos corresponde reclamar la vicepresidencia primera, pero sí creemos que tenemos la representatividad suficiente para rechazar a figuras que fueron hostiles con LLA", decían la semana pasada, cuando todavía estaba abierta la posibilidad de cambios en el estrado. Hacia adelante se verá cómo los libertarios asimilan la continuidad de López, un dirigente que se referencia en el sector que conduce el ministro del Interior.

¡SE AGRANDA LLA CABA!

Hoy juraron los 11 nuevos legisladores que los porteños eligieron para integrar el bloque de @LLA_CABA.



Ya somos 13 leones que vamos a hacer llegar las ideas de @JMilei y @KarinaMileiOk a la Legislatura y a cada barrio.



Vamos por una Ciudad más libre.… — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) December 9, 2025

Las primeras reacciones no son muy promisorias: en el bloque de LLA mascullaban bronca por lo que creen que es el incumplimiento de un pacto de no agresión. "Nosotros cumplimos los acuerdos, facilitando el endeudamiento de la Ciudad y abriendo canales de diálogo con Javier Milei y Toto Caputo. La respuesta de ellos es mantener a López y jerarquizar a (Silvia) Lospennato y (Waldo) Wolff, dos figuras que se cansaron de atacarnos. No encontramos mucha congruencia en sus actos", señalaron.