LA CIUDAD DE LA FURIA

Legislatura porteña: de Manuel Adorni a Tomás Rebord, renovación con rosca por las vices y farándula política

Los 30 diputados electos juraron en una sesión repleta de figuras. El PRO, LLA y el peronismo se quedaron con cargos clave.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Con la presencia de Manuel Adorni y Tomás Rebord, la Legislatura porteña renovó la mitad de sus bancas

Con la presencia de Manuel Adorni y Tomás Rebord, la Legislatura porteña renovó la mitad de sus bancas

Notas Relacionadas
El kirchnerismo busca que Maru Bielli, una legisladora cercana a La Cámpora, asuma la presidencia del bloque de Unión por la Patria de la Legislatura.
LA CIUDAD DE LA FURIA

El kirchnerismo pide la presidencia del bloque del PJ en la Legislatura porteña y tensa la relación con Olmos

Por  Letra P | Periodismo Político

La participación del jefe de Gobierno, un gesto poco habitual, habla de cómo el recinto se convirtió en los últimos meses en el campo de negociaciones y acuerdos con libertarios, ex macristas, radicales y peronistas para blindar la discusión legislativa en la que hoy el macrismo corre en desventaja.

La sesión definió, además, las autoridades de la nueva Legislatura, una de las principales batallas que se libraron dentro y fuera de las principales fuerzas políticas durante las últimas semanas. Quedará para el 1ª de marzo, el día en el que se iniciarán las sesiones ordinarias del año próximo, la definición sobre cómo se integrarán las comisiones legislativas, un rompecabezas que podría completar el juego de poderes y tensiones que definió el rumbo de la sesión.

Legislatura porteña en modo casta

Ninguno de los legisladores o empleados de la casa legislativa recuerdan una sesión de renovación del cuerpo en la que hayan participado figuras del volumen político. No sólo porque algunos de los nuevos legisladores son dirigentes de primera línea, como Silvia Lospennato, Laura Alonso u Horacio Rodríguez Larreta, sino también por quiénes acompañaron la ceremonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lauritalonso/status/1998454869800140847?s=20&partner=&hide_thread=false

Además del propio Macri y casi la totalidad de sus ministros, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni -que había resultado electo legislador-, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich, el armador bonaerense del oficialismo nacional, Sebastián Pareja y el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Por el peronismo, estuvo el senador nacional y presidente del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde, pero también Malena Galmarini, que acompañó la asunción de Francisco Caporiccio. También estuvo presente el dirigente Juan Manuel Olmos y el streammer Tomás Rebord, que acompañó la asunción de Federico Mocchi, apadrinado por el jefe del NEP, y la periodista Julia Mengolini.

Las pelea por las vicepresidencias

La puja por las tres vicepresidencias de la Legislatura mantuvo en vilo a buena parte de las fuerzas políticas, pero sobre todo al oficialismo. La performance política de Matías López, que ejerció la vicepresidencia primera durante los últimos años, fue uno de los focos de tensión del debate. El legislador contaba con el reconocimiento de su gestión por una buena parte de las fuerzas políticas, a excepción de los libertarios que buscaron vetarlo en el marco del acuerdo con el jefe de Gobierno.

Incluso, la semana pasada se daba por hecho que López, un dirigente alineado con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, iba a ser reemplazado por la legisladora oficialista Gimena Villafruela, ya que la oferta de renovación del cargo que le había acercado el actual vice no incluía el control de la secretaría Administrativa de la cámara. En ese lugar clave se resolvió que asumiera el senador bonaerense, Christian Gribaudo, un hombre del dirigente radical y empresario del juego, Daniel Angelici.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasLopezBA/status/1994401298536616113?s=20&partner=&hide_thread=false

La permanencia de Gribaudo no impidió un giro en la negociación que terminó con la continuidad de López en la vicepresidencia de la cámara, ya sin el control del área administrativa. En el estrado estará acompañado por el peronista Juan Pablo Modarelli que ocupará la vicepresidencia segunda en reemplazo de Matías Lammens y por Juan Pablo Arenaza en la tercera, en representación de La Libertad Avanza.

Con ese último movimiento, La Libertad Avanza ocupará por primera vez una vicepresidencia en la Legislatura con el plus de que se trata de un lugar que históricamente ocuparon las fuerzas progresistas. La designación de Arenaza también es una señal de consolidación de la relación con Patricia Bullrich, jefa política de la flamante autoridad, que en enero de este año migró los legisladores que le responden al bloque libertario.

Tensión La Libertad Avanza - PRO

La designación de López abrió un nuevo frente de conflicto entre Macri y los libertarios, justo cuando ambas fuerza venían protagonizando un acercamiento que comenzó con el acuerdo electoral para unificar las listas nacionales en octubre. Los libertarios resistieron al legislador santillista al que le achacan haberlos excluido de los acuerdos parlamentarios durante los últimos dos años.

"Como oposición responsable en la Ciudad no nos corresponde reclamar la vicepresidencia primera, pero sí creemos que tenemos la representatividad suficiente para rechazar a figuras que fueron hostiles con LLA", decían la semana pasada, cuando todavía estaba abierta la posibilidad de cambios en el estrado. Hacia adelante se verá cómo los libertarios asimilan la continuidad de López, un dirigente que se referencia en el sector que conduce el ministro del Interior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1998443231151837559?s=20&partner=&hide_thread=false

Las primeras reacciones no son muy promisorias: en el bloque de LLA mascullaban bronca por lo que creen que es el incumplimiento de un pacto de no agresión. "Nosotros cumplimos los acuerdos, facilitando el endeudamiento de la Ciudad y abriendo canales de diálogo con Javier Milei y Toto Caputo. La respuesta de ellos es mantener a López y jerarquizar a (Silvia) Lospennato y (Waldo) Wolff, dos figuras que se cansaron de atacarnos. No encontramos mucha congruencia en sus actos", señalaron.

Temas
Notas Relacionadas
La renovación de 30 bancas el 10 de diciembre marca el final de una etapa con protagonistas de peso que dejará el recinto de la Legislatura porteña.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Legislatura porteña: quiénes son los pesos pesados que el 10 de diciembre terminan su mandato

El PRO, peronismo, la izquierda, los liberales y el progresismo perderán en el recambio legislativo a algunos de los nombres que animaron la política porteña.
La Libertad Avanza se quedó con la vicepresidencia tercera de la Legislatura porteña y Karina Milei desplazó al progresismo de un puesto clave en el recinto.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Karina Milei quiere a un hombre de Bullrich en la vicepresidencia tercera de la Legislatura porteña

Los libertarios colocaron a XXX en un lugar clave en la Legislatura porteña que les permitirá profundizar su influencia en la Ciudad. Pilar Ramírez, reelecta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cuenta regresiva en Tierra del fuego: incertidumbre por el empleo mientras las empresas se reconvierten
LOS PERFILES DEL PODER

Los nuevos negocios de los dueños de Tierra del Fuego

Por  Esteban Rafele
Elecciones en la UCR: un armado provincialista rompió con Lousteau y se quedó con la conducción de la juventud
KARMA BOINABLANCA

Tenso prólogo para las elecciones de la UCR: una rebelión provincialista le arrebató la Juventud a Lousteau

Por  César Pucheta
UCR - Alejandra Lorden, en Diptados.
MERCADO DE PASES

Legislatura bonaerense: no hubo acuerdo interno y la UCR tendrá dos bloques en Diputados

Por  Juan Rubinacci
Marcelo Leguizamón
MERCADO DE PASES

Legislatura bonaerense: el PRO se rompió en el Senado

Por  Juan Rubinacci