Legislatura porteña: quiénes son los pesos pesados que el 10 de diciembre terminan su mandato

La renovación de 30 bancas el 10 de diciembre marca el final de una etapa con protagonistas de peso que dejará el recinto de la Legislatura porteña.

La renovación de 30 bancas el 10 de diciembre marca el final de una etapa con protagonistas de peso que dejarán el recinto de la Legislatura porteña . Libertarios disidentes, dirigentes del PRO , del peronismo , larretistas y figuras clave del oficialismo dejarán su bancas en una nueva etapa caracterizada por la fragmentación política.

La Legislatura porteña cierra un ciclo político con la salida de figuras que moldearon la dinámica del recinto en los últimos años entre los que se destacan la partida de Ramiro Marra , Yamil Santoro , Paola Michielotto y Claudio Romero , entre otros. La renovación de la mitad de sus integrantes cambia los protagonismos tanto en el oficialismo como en la oposición y anticipa un período de reemplazos más fragmentado, con menos voces de peso propio.

Del universo liberal, se van dos nombres que tuvieron centralidad en los últimos años. Ramiro Marra , el fundador de La Libertad Avanza en la Ciudad, hizo punta en la Legislatura en 2021, cuando se convirtió en un animador de las discusiones más ásperas del recinto. Llega al final de su mandato con la relación rota con Karina Milei , que ordenó su expulsión del universo libertario .

Otro liberal que se despide es Yamil Santoro , único integrante del bloque Republicanos Unidos. Su intento de reelección no estuvo exento de polémica cuando fichó el sello electoral Unidad Porteña Liberal, emulando el logo utilizado tradicionalmente por el peronismo como intento de potenciar su marca electoral. Su salida cierra la experiencia de un liberalismo porteño desplazado por las fuerzas del cielo que le responden a Javier Mieli .

LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en…

El bloque de Unión por la Patria en la Ciudad pierde a cinco legisladores con perfiles disímiles, pero con incidencia real en la representación de las corrientes internas justicialistas. Una de las que deja su banca es Victoria Montenegro , referente del movimiento de Derechos Humanos y promotora junto a Berenice Iañez del espacio Derecho al Futuro, que configura uno de los núcleos más fuerte de apoyo al proyecto político del gobernador Axel Kicillof .

Maia Daer, que ingresó hace cuatro años al recinto con el respaldo de la la CGT, se retira tras un mandato en el que llevó la voz sindical a negociaciones sensibles. Juan Manuel Valdés, exalbertista y cercano a Juan Manuel Olmos, deja una banca con presencia en debates de cultura y producción local, un campo en el que también se destacó Franco Vitali, un dirigente con amplia trayectoria en La Cánpora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vitalifranco/status/1940496300992352682?s=20&partner=&hide_thread=false No es la que "las hace, las paga". Con ustedes es "el que las paga, las hace", garcas.

Liberen a todas, manga de cagones. https://t.co/pHy8ubp7ol pic.twitter.com/2JquY8nSnE — Franco Vitali (@vitalifranco) July 2, 2025

Se va el músculo técnico del PRO

El oficialismo es quizás la fuerza que más cuadros de peso pierde en el recambio. No tanto por la cantidad -en rigor, renovaban sólo dos bancas con dirigentes del riñón de Jorge o Mauricio Macri- sino porque una de ellas es Paola Micheliotto. En las últimas sesiones, la legisladora macrista fue reconocida tanto por el oficialismo como por la oposición por jugar un rol clave en la ingeniería presupuestaria de los últimos años.

Micheliotto, presidenta de la comisión, supo capitalizar la agenda técnica y política del área: ordenó la discusión de los presupuestos 2025 y 2026 y se convirtió en interlocutora directa de Hacienda. Su partida deja un vacío donde la técnica y la política se cruzan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paomichielotto/status/1852069623170019702?s=20&partner=&hide_thread=false Ayer llevamos adelante una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto. En esta oportunidad recibimos al Ministro de Infraestructura @pberecia https://t.co/YfPpMMJg59 — Paola Michielotto (@paomichielotto) October 31, 2024

Otro peso pesado del universo PRO, hoy alejado junto a su jefe político Horacio Rodríguez Larreta, es Claudio Romero, expresidente de la Comisión de Presupuesto y hombre decisivo en la construcción de mayorías y en el diálogo con el Ejecutivo.

El progresismo y la izquierda cierran una etapa

El listado, incompleto desde ya porque son 30 las renovaciones, se completa con la salida de Hernán Reyes, histórico ladero de Elisa Carrió en la Coalición Cívica, fuera por la que fue candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre.

Gabriel Solano, histórico dirigente del Partido Obrero, que mantuvo en agenda temas sindicales y sociales desde una posición irreductible, también concluye su mandato.