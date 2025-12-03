El PRO ordena la Legislatura porteña: Gimena Villafruela será la vicepresidenta primera

La legisladora macrista Gimena Villafruela ocupará la vicepresidencia primera de la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre.

El oficialismo porteño cerró la negociación por las nuevas autoridades de la Legislatura y definió que la legisladora del PRO Gimena Villafruela ocupará la vicepresidencia primera a partir del 10 de diciembre, mientras que el histórico dirigente angelicista Cristian Gribaudo será el nuevo secretario administrativo. Ambos movimientos ordenan el tablero interno tras semanas de tensiones.

La jugada se complementa con la confirmación de María Eugenia Vidal de que Silvia Lospennato encabezará la presidencia del bloque oficialista en una Legislatura que tiene dos años difíciles por delante.

La vicepresidencia primera es, después de la presidencia, el cargo institucional más importante de la Legislatura. Coordina la dinámica interna del cuerpo, interviene en la administración parlamentaria y opera como pieza estratégica para la gobernabilidad del Jefe de Gobierno porteño. Tras la presión de La Libertad Avanza para desplazar a Matías López , el alcalde Jorge Macri buscó evitar una cesión que hubiera significado una señal de debilidad.

La designación de Villafruela -un nombre que el oficialismo mantuvo bajo estricta reserva hasta último momento- funciona como un mensaje político: el PRO retiene el control del recinto, incluso en un año atravesado por negociaciones ásperas y el avance de los libertarios en la agenda fiscal y política.

El acuerdo también ordena la interna del bloque amarillo, que necesitaba recomponer su equilibrio después de la disputa por el Presupuesto 2026, donde LLA impuso condiciones tributarias y bloqueó cargos estratégicos.

Gribaudo, la llave angelicista en la Legislatura porteña

La otra novedad es la llegada de Gribaudo a la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Dirigente de extrema confianza de Daniel Angelici, con trayectoria en la gestión pública y privada, y recordado por su rol en Boca Juniors, el dirigente desembarca en el cargo que controla la estructura administrativa del parlamento porteño.

La Secretaría Administrativa maneja recursos, personal, contratos y funcionamiento interno, y es, por peso específico, uno de los espacios más codiciados del edificio de Perú 160. Su designación representa un refuerzo del sector angelicista dentro del PRO en un momento de reordenamiento partidario.

Para Jorge Macri, el desembarco de Gribaudo ofrece un puente interno con uno de los grupos de mayor volumen político del partido, al tiempo que asegura disciplina administrativa en un año legislativo que se anticipa complejo.

Un acuerdo que reconfigura la relación con LLA

La confirmación de estas dos piezas cierra una negociación atravesada por tensiones con LLA. Sin bien el bloque libertario no había intentado avanzar sobre la vicepresidencia primera, sí había impugnado a López durante la discusión del Presupuesto. El PRO cedió en varios puntos de la ley Tributaria, pero mantuvo firme este casillero.

La llegada de Gribaudo, además, devuelve volumen político a un sector del macrismo que había quedado en segundo plano dentro del ordenamiento porteño. En paralelo, permite al Jefe de Gobierno fortalecer su base de sustentación en medio de una Legislatura donde los libertarios se consolidaron como socios imprescindibles, pero imprevisibles.