Felipe Solá: "No me gusta eso de 'Cristina o nada'"

El excanciller Felipe Solá pasó por Desde el estudio, el programa de Letra P conducido por Gabriela Pepe.

El excanciller Felipe Solá cuestionó la consigna del kirchnerismo que insiste con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como único camino posible para las presidenciales de 2027. En diálogo con Desde el estudio, la producción audiovisual de Letra P que conduce por Gabriela Pepe, también analizó el futuro del peronismo y el escenario electoral tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil .

El también exgobernador de Buenos Aires consideró que el peronismo debe construir una alternativa de unidad para enfrentar al presidente Javier Milei . Aunque destacó el liderazgo electoral de la expresidenta, cuestionó la estrategia de quienes sostienen su candidatura "o nada" pese a la imposibilidad de que compita en los comicios debido a su condena judicial.

"No me gusta Cristina o nada, porque estamos cerca de la nada también", afirmó Solá al referirse a la postura de La Cámpora . El exfuncionario advirtió que esa posición puede perjudicar las posibilidades de construir una propuesta electoral amplia, capaz de convocar tanto a los sectores tradicionales del peronismo como a votantes independientes.

El excanciller sostuvo que CFK hubiese sido la mejor candidata de su espacio si pudiera participar de las elecciones. "Si Cristina estuviera libre, les hace pelo y barba", aseguró. Sin embargo, reconoció que ese escenario no es posible debido a la condena judicial que impide su postulación.

En ese sentido, Solá consideró que mantener una candidatura inviable podría generar incertidumbre en el electorado. Según explicó, esa actitud perjudica "la convicción de unidad que quiere mucha gente que no milita", pero que está dispuesta a acompañar una alternativa peronista.

Las PASO y la unidad del peronismo para enfrentar a Javier Milei

El exministro de Relaciones Exteriores defendió las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir las candidaturas opositoras. "Las PASO son parte de la construcción democrática de la Argentina", sostuvo, y cuestionó la propuesta de suspenderlas en lugar de mantener o modificar de manera permanente las reglas electorales.

Felipe Solá también se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el del exministro de Economía, Sergio Massa.

Sobre la definición de un postulante presidencial, Solá evitó expresar preferencias por alguno de los dirigentes que aparecen en la discusión interna. Entre los nombres mencionados durante la entrevista estuvieron el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el del exministro de Economía, Sergio Massa.

El excanciller planteó que la oposición debe actuar con pragmatismo y respaldar a quien consiga mayor apoyo electoral. "El que gana es el mejor y a hay que votar por él", expresó al defender la necesidad de respetar los resultados de una eventual competencia interna.

También se mostró convencido de que La Libertad Avanza enfrentará dificultades para retener el poder en 2027. "A Milei le gana cualquiera", afirmó, aunque reconoció que el resultado dependerá de la conformación de las alianzas y de los candidatos que finalmente participen.

El triunfo de Lula y las lecciones para el peronismo argentino

El resultado electoral de Brasil, donde Lula da Silva consiguió la reelección, ocupó otro tramo central de la conversación. Solá destacó la estrategia de comunicación del mandatario brasileño y su capacidad para concentrar la campaña en los problemas cotidianos de la población.

Según su análisis, el oficialismo brasileño logró combinar una organización digital eficaz con propuestas vinculadas al ingreso, el consumo, el trabajo y el descanso. "La economía del hogar determina la elección", resumió, y consideró que esa enseñanza también puede aplicarse a Argentina.

El dirigente también cuestionó la reacción de Javier Milei frente a la victoria del mandatario brasileño. Calificó la falta de reconocimiento oficial como un comportamiento sin precedentes diplomáticos y advirtió que la confrontación entre ambos gobiernos ha impedido impulsar una relación comercial más estrecha.

Para Solá, el principal desafío del peronismo consistirá en recuperar una propuesta política que conecte con las preocupaciones económicas de la sociedad, sin quedar atrapado en disputas internas. Su planteo apunta a construir una candidatura competitiva mediante acuerdos y mecanismos democráticos, con la unidad como condición central para disputar las elecciones de 2027.