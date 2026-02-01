Martín Llaryora ratificó su rumbo con una fuerte defensa de la gestión y cruces directos con la oposición

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la ceremonia de apertura del 148° período ordinario de sesiones en el Cine Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye, la cabecera del departamento Presidente Roque Sáenz Peña en el sur provincial.

Fue la segunda vez en la historia que la apertura del período legislativo se realiza fuera de la capital provincial. El gobernador, anticipó que enviará un proyecto de ley para que así suceda durante los próximos diez años.

Después de un video en el que durante alrededor de 20 minutos se repasaron las obras que se realizaron los primeros dos años de gestión al frente de la provincia, Llaryora aseguró que nada de lo hecho es producto de la casualidad sino que todo forma parte de una política de gobierno, fruto de una decisión. “Es un criterio de gobierno”, dijo, al hacer referencia también al achicamiento de la estructura provincial en pos de construir “un Estado ordenado, austero y eficiente”. “Si no tenés un gobierno que tenga superávit no podés generar desarrollo”, aseguró.

En el comienzo de un mensaje en que puso en valor a su gestión y también acusó a la oposición de obstruir el desarrollo de la provincia, el cordobés ratificó el manejo provincial de la Caja de Jubilaciones y anticipó que su gestión “seguirá bajando impuestos en 2027”.

Live Blog Post Llaryora anunció la construcción de la Ruta 100 El gobernador hizo un repaso puntilloso de las obras de infraestructura que permite la conectividad y el dearrollo turístico de Córdoba y anuncio la creación de un nuevo corredor, la Ruta 100, que unirá la ciudad de Río Cuarto con Cruz del Eje, conectando al Imperio del Sur con la Ciudad del Sol. "Con un concepto profundamente federal, construimos y habilitamos en estos dos años más de 550 kilómetros de rutas y obras de repavimentación en toda la provincia. Y vamos a seguir", aseguró el gobernador. Martín Llaryora Live Blog Post Llaryora, a la oposición filolibertaria: “Han recibido una orden, los mandaron a parar la continuidad del progreso” El gobernador sembró dudas sobre el accionar de la oposición a través de Tribunal de Cuentas “Muchachos, están jugando con la vida de la gente”, le dijo al juecismo, cercano a La Libertad Avanza de Javier Milei y en sociedad local con el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni. “Ojalá Milei les de bola mañana así dejan de hacer mérito así dejan de obstruir y falsear, no tienen diputados nacionales si siguen así no van a tener ni concejales”, chicanéo a la UCR, con Rodrigo de Loredo en la tribuna. Antes le facturó el video hecho con inteligencia artifical que hizo el diputado con la imagen del mandatario. De loredo, Juez, Bornoroni en laapertura de sesiones 2026 Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. Live Blog Post Llaryora pidió a la oposición que “reflexione” y habilite la compra de tecnología para combatir el delito El gobernador se refirió a la polémica de la semana con el Tribunal de Cuentas, en manos del juecismo, que impidió la compra de drones para la Policía al objetar el proceso de licitación por ser un llamado de “renglón único”. “Reflexionen, la incorporación de tecnología no es un capricho de este gobierno. Es una demanda de los propios fiscales, no sólo de las fuerzas de seguridad. Obstruir o impedir la compra de esa tecnología es demorar el combate. Lo único que está haciendo es ponerte del lado de los narcotraficantes. Acá no hay lugar para los tibios” Seguidamente, anunció una inversión de 40 millones de pesos para mejorar la actividad preventiva y el combate del delito. Aseguró que la Justicia se encargará del problema con el organismo de contralor. “Ahora voy a anunciar autos, espero que no me pidan que separemos: qué compremos la goma en un lado, el volante por el otro”, chicaneó a la oposición. Live Blog Post Llaryora subirá a $800 mil las jubilaciones y ratificó que la Caja seguirá siendo provincial El gobernados ratificó el manejo provincial de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En uno de los momentos más intensos del discurso, se permitió críticas al gobierno nacional, sin nombrar a Javier Milei, por la situación de los pasivos nacionales que “tienen que elegir entre comer o comprar un medicamento”. “Pasar la caja al Gobierno nacional o a la Anses significaría la caída de nuestros jubilados. Conmigo, la Caja de Jubilaciones no se transfiere”, ratificó. Antes, seguró que la política de reducción impositiva puesta en marcha por la Provincia permitirá que 900 mil millones de pesos regresen a los bolsillos de los cordobeses, en un contexto económico nacional marcado por el ajuste fiscal y la caída de recursos para provincias y municipios. Martín Llaryora Laboulaye Live Blog Post Martín Llaryora: “Estamos haciendo obras en todos lados pese a la crisis que estamos atravesando” Llaryora dijo que “gobernar es tomar decisiones” y ratificó el camino a seguir por administración. Seguidamente, mostró un video resumen de sus acciones de gestión durante los dos primero años de mandato. La duración fue de 20 minutos. “Estamos haciendo obras en todos lados pese a la crisis que estamos atravesando. Lo que hemos hecho en estos dos años nos tiene que llenar de esperanza. Hay baja recaudación, hace seis meses que tenemos caída de la coparticipación. Pero si tenés corazón, vocación de servicio como yo, no podemos dejar sin servicios a la gente”. Live Blog Post Martín Llaryora anunció inversiones por US$100 millones para potenciar el sur provincial El gobernador de Córdoba inició su discurso de apertura de sesiones con un repaso del plan de desarrollo territorial. Reconoció que se necesitarán varios años para llevarlo adelante. Anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que los próximos 10 años las aperturas se hagan en las ciudades del interior provincial. Anticipó rebajas impositivas e inversiones por 100 millones de dólares para potenciar las inversiones en el arco norte y sur-sur de la provincia. Como contó Letra P, la oposición también deberá pasar su prueba de unidad en el sur de Córdoba, donde Llaryora hablará en unos minutos y en medio de un clima de alta tensión con el juecismo por el vínculo con el Tribunal de Cuentas. Bornoroni Juez De loredo intendente de Laoulaye Live Blog Post Luis Juez, a dirigentes del Frente Cívico: “Es un gobierno en retirada, no nos van a amedrentar” El senador Luis Juez y jefe del Frente Cívico de Córdoba hizo la previa con dirigentes de su partido del departamento Roque Sáenz Peña. Lanzó duras declaraciones contra el gobernador Martín Llaryora, en medio de la pelea por la compra fallida de drones para la Policía de Córdoba. “Este es un gobierno en retirada, no nos van a amedrentar, vamos a seguir destapando la irrupción en Córdoba”, dijo Juez, escoltado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, y el jefe de la bancada juecista en la Legislatura, Walter Nostrala. Live Blog Post La previa de Martín Llaryora en Laboulaye El gobernador de Córdoba se encuentra desde el sábado por la tarde en el sur provincial encabezando las actividades previas al inicio del 148° período legislativo. Tras participar el sábado por la noche de un fogón criollo, Martín Llaryora enfocó su agenda del domingo en salud, educación e infraestructura universitaria. Entre los anuncios destacados en la antesala de su discurso, el mandatario confirmó la construcción de una nueva escuela secundaria técnica, supervisó los avances en la sede de la Universidad Provincial y el reequipamiento tecnológico para el Hospital Regional Ramón J. Cárcano. Con estas señales de gestión federal, Llaryora busca marcar el terreno antes de enfrentar a la Unicameral en la sesión que comenzará a las 16. 