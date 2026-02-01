Martín Llaryora ratificó su rumbo con una fuerte defensa de la gestión y cruces directos con la oposición

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la ceremonia de apertura del 148° período ordinario de sesiones en el Cine Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye, la cabecera del departamento Presidente Roque Sáenz Peña en el sur provincial.
Llaryora anunció la construcción de la Ruta 100
El gobernador hizo un repaso puntilloso de las obras de infraestructura que permite la conectividad y el dearrollo turístico de Córdoba y anuncio la creación de un nuevo corredor, la Ruta 100, que unirá la ciudad de Río Cuarto con Cruz del Eje, conectando al Imperio del Sur con la Ciudad del Sol.
"Con un concepto profundamente federal, construimos y habilitamos en estos dos años más de 550 kilómetros de rutas y obras de repavimentación en toda la provincia. Y vamos a seguir", aseguró el gobernador.