Entre Ríos: quién es Ezio Gieco, el intendente que mejor midió en la victoria del León

La alianza La Libertad Avanza venció el domingo en casi todo la provincia de Entre Ríos , pero el león violeta rugió aún más fuerte en Diamante , el único municipio donde superó los 60 puntos. Allí, a la vera del río Paraná , gobierna Ezio Gieco , quien tributa a Rogelio Frigerio , aunque llegó a la intendencia de la mano del vecinalismo.

Gieco le contó a Letra P que su campaña no fue hiperactiva “para no abusar” del rol que ocupa. De familia peronista, se dedicó siempre a la actividad privada y retomó la militancia durante las protestas del sector agropecuario en 2008, forjando su temple contra el kirchnerismo. Es un hombre de perfil bajo que no se define "político" y que rechaza “el abuso del Estado”.

Un dirigente que compartió con él parte de su carrera lo define como "un peronista de la primera hora". Otros destacan su "hiperhonestidad" y que es también “un tipo áspero” que “no tiene término medio”. A Gieco le gusta aprovechar esa imagen.

La Libertad Avanza se impuso en Diamante en las dos categorías en juego. La lista que encabezó Joaquín Benegas Lynch para el Senado llegó al 61,84% de los votos frente al 30,61% de Fuerza Entre Ríos .

Para Diputados, la nómina encabezada por Andrés Laumann cosechó el 62,62% de los sufragios frente al 29,45% de la que encabezaba Guillermo Michel .

Diamante supo tener industrias, curtiembre y un puerto más activo que en el presente. Hoy tiene un 50% de trabajo informal, con muchos pescadores artesanales y obreros de la construcción desocupados. En todo el departamento habitan unas 56 mil personas.

Claves de un triunfo en Entre Ríos

Gieco, que gobierna la ciudad cabecera, no se atribuye personalmente el triunfo del oficialismo. Sí cree que todavía hay mucho descontento con el kirchnerismo, con los temas que propone para el debate político y con la forma de gestionar de esa tribu del peronismo. El intendente pone especial énfasis en la dirigencia de los pueblos, a los que responsabiliza por la debacle del peronismo.

“Es una reacción de la sociedad a los funcionarios de la zona”, apunta y dispara dardos con nombres y apellidos peronistas que forjaron la historia del pasado reciente en la región. Sobre todo a la gestión de su antecesor, que considera fallida y que contrapone con la suya, a la que describe como eficiente y austera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982652576115081412&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 OLA VIOLETA



Entre Ríos: la trastienda del búnker ganador de Frigerio y La Libertad Avanza



https://t.co/BWTcpcILX3

@exequielflesler pic.twitter.com/JeHstWJvyU — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2025

Cuenta que en Diamante tiene abiertas las cuentas del municipio, con el estado financiero disponible en la web oficial y que no permite que sus funcionarios cobren viáticos. Recuerda que en 2023, al momento de asumir, se encontró en la caja con sólo tres millones de pesos y la necesidad de abonar $300 millones en masa salarial. En pocos meses acomodó la ecuación, relata.

Gieco acuerda con el discurso libertario que predica la necesidad de un Estado chico, "facilitador y nada más". Igualmente, tiene contrapuntos con la Casa Rosada. Algunos, operativos y de gestión. Otros, de nombres propios, con los que no quiere saber nada. Dice que con temas como la discapacidad "hay que ser cuidadosos" y cuenta que conoce de primera mano que la burocracia libertaria hizo que se cortaran erogaciones a gente que verdaderamente las necesitaba. Es crítico de los primos Martín y Lule Menem en el organigrama del poder violeta.

Quién es Gieco, el hombre de la victoria del León

Gieco, de familia peronista, reinició su vida política en 2008, al calor de la guerra gaucha contra las retenciones al agro que impulsó el kirchnerismo y que tuvo en Entre Ríos los principales focos de rebelión. Su padre, que falleció en 1989, había militado en el PJ. El intendente dejó el partido en la década del 90, cuando estuvo bajo el ala de los caudillos locales Raúl Taleb y Juan Darrichón.

En 2011 fue electo concejal con el Frente Entrerriano Federal, el partido que fundó Jorge Busti. Con el mismo espacio, militó la candidatura a senador de Alfredo de Angeli en 2013. En 2015, fue candidato a intendente con el massista Frente Renovador, pero por esas vueltas y trampas de la política, no llegó a competir en las generales.

En 2019 acordó con Gustavo Bordet y Busti dar la interna en el peronismo, pero no llegó. Como le impidieron competir con el oficialismo de entonces, se asoció con el Partido Ser para pujar en las urnas y logró sentar cuatro concejales. Curado de espanto, decidió armar el partido Unión Vecinal Diamante. En 2023 se sometió nuevamente a la competencia, pero esta vez en la interna de Juntos por Entre Ríos. Ganó y llegó a la intendencia.

Ezio gieco plp 2 Gieco en el inicio de sesiones ordinarias de Diamante.

Su primer discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante lo marcó. Tuvo problemas en la lectura del mensaje y la oposición, recién corrida del poder, aprovechó y difundió un video con los furcios editados, haciéndolo llegar incluso al prime time de la TV nacional. A Gieco no le había gustado el texto que le prepararon y ordenó que se lo reescribieran. Por eso, cuenta, llegó sin leerlo antes. A eso se sumó que ve poco y no usa anteojos. “Ningún medio se quedó con lo que dije y con las denuncias”, recuerda hoy, todavía afectado.