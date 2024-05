Las empresas españolas que se reunieron con Javier Milei condenaron los ataques a Pedro Sánchez

La fotografía que este sábado se tomó el presidente Javier Milei con una docena de empresarios españoles con inversiones en Argentina, que el propio Gobierno definió como "fabulosa", cambió de manera drástica en las últimas horas, después de que varias multinacionales condenaran las declaraciones del mandatario argentino contra su par de España , Pedro Sánchez . "No tiene ningún sentido", esgrimieron los privados.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , aseguró este lunes que los empresarios repudian "profundamente unas declaraciones fuera de tono" del líder de La Libertad Avanza. "Rechazamos el tema porque no es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países amigos y hermanos”, agregó el titular de esta entidad que es considerada la más influyente dentro del Circulo Rojo español.

En un comunicado oficial, Telefónica mostró su "total alineamiento" con el presidente de la patronal española Garamendi, y agregó que debe prevalecer "esa atmósfera de colaboración y diálogo constructivo, y no la contraria", en referencia a la primera reunión que mantuvieron con Milei.

La empresa concesionaria Abertis también rechazó las declaraciones del primer mandatario en una nota de prensa: "Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia".

La energética Naturgy sumó su apoyo a las declaraciones de Garamendi y se alineó a la administración española. Su presidente, Francisco Reynés, expresó en un foro del que participó Sánchez este lunes: "Los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión".

La voz oficial de la Casa Rosada ante la crisis internacional

Las declaraciones de Milei causaron una enorme incomodidad en el mundo empresarial español, al igual que distintos rechazos de autoridades del país europeo. Pese a ello, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó bajarle el tono al conflicto. En su habitual conferencia de prensa desde Balcarce 50 sostuvo que las condenas de varias de las empresas con las que se reunión el Presidente "corren por cuenta de quienes la dijeron", aunque nada dijo si seguía en pie el próximo viaje previsto a España.

Quizá el silencio se deba a que la semana pasada el propio Adorni anunció que el jefe de Estado tenía previsto sumar otro viaje en junio, en el que, en principio, desplegaría una agenda oficial tanto con el Rey Felipe VI como con integrantes del gobierno de Sánchez, algo que, al menos en el contexto actual, es más difícil de imaginar.

"No tenemos nada para decir. Nuestra posición es totalmente clara. Después de una catarata de insultos, hablamos de corrupción y se sintieron ofendidos. En cuanto a lo que hayan dicho determinados empresarios, cada uno puede decir lo que quiera”, insistió el funcionario y añadió: "Nosotros somos abiertos a las diferentes opiniones; respetamos todas, de lo más diversas. Sean de un empresario de una empresa de envergadura o de un ciudadano de a pie. Te puede gustar más, menos; podés discrepar, pero no son más que opiniones que no afectan a las inversiones. Opinan como podés opinar vos o yo".