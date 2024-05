Javier Milei vs. Pedro Sánchez: Francos pidió la renuncia del ministro español que acusó al Presidente

“Me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor. Me parece un irresponsable, no puede exponer al gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por sus descendientes, por la ayuda que ha prestado la Argentina; una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada”, indicó Francos en una entrevista para radio Mitre, luego del tenso cruce de comunicados entre ambos países.

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", sostuvo la Oficina del Presidente. Además, en el mismo mensaje, remarcó que "por el bien" del Reino de España aguarda que la "justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones" con Argentina.

La respuesta de España

La réplica ibérica no se hizo esperar demasiado y este sábado rechazó el duro comunicado que había emitido la Casa Rosada, con un tono mucho más diplomático y menos confrontativo, lo que hace prever por ahora una baja de las tensiones internacionales. "El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", sostuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, el texto no rechazó las declaraciones del ministro de Sánchez.

En el comunicado, además, se remarcó que "el Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".

Javier Milei viajará a España en medio del conflicto político

La postura del jefe de Estado se da a tan sólo a unos días de su viaje a aquél país europeo para para participar del cumbre anual del partido VOX, junto a referentes de la ultra derecha, entre los que se encuentra Santiago Abascal. Será otro capítulo de la relación entre VOX y La Libertad Avanza. El 10 de diciembre pasado, a instancia de la asunción de Milei ante la Asamblea Legislativa, Abascal estuvo entre los invitados del libertario.

La buena relación entre Milei y Abascal es tan pública como la que tienen Fernández y Sánchez. De hecho, éste último vínculo continúa hasta hoy: el exmandatario argentino y el español se reunieron a mediados de enero de este año, lo que luego generó toda una ronda de rumores sobre la posible asunción de Fernández como asesor presidencial de Sánchez, algo que, finalmente, fue descartado.