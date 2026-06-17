Las dos CGT de Córdoba avanzan hacia la unidad en medio del ajuste y la pelea por la reforma previsional

La CGT de Córdoba en la protesta de los empleados de Fadea

En sólo seis días, las dos ramas de la CGT de Córdoba han enviado señales que se leen como puntadas para una reconstituida unidad, demanda que crece desde las bases y encuentra eco en las alocuciones que llegan desde la conducción nacional de la central obrera.

El primer indicio llegó el viernes pasado, con una reunión en la sede de la Unión Obrera Gráfica , de la que participaron una decena de gremios. Allí acordaron acciones conjuntas como la de este martes, con el acompañamiento a los trabajadores de la Fábrica de Aviones (FAdeA) quienes siguen pidiendo alguna certeza sobre la continuidad de la empresa , mientras denuncian ajuste, despidos y “vaciamiento sistemático por parte del gobierno nacional”.

La segunda se escenificó este miércoles, cuando dirigentes y delegados de varios sindicatos estatales confluyeron en una marcha que llegó hasta la Secretaría de Trabajo del gobierno de Córdoba. Originalmente convocada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con reclamos sobre la caída de la actividad industrial, la concentración incluyó también un nuevo reclamo contra la reforma previsional llevada adelante el gobernador Martín Llaryora .

La confluencia de públicos y privados es un anhelo de quienes representan a los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Ampliar los reclamos por fuera del espectro de los gremios estatales sería visto como un triunfo ante un gobierno provincial que intenta encapsular el alcance de los afectados por el aumento en los aportes jubilatorios . Según su narrativa, sólo se ven afectados aquellos que cobran del Estado y perciben ingresos muy superiores a los del resto.

Las calles del centro constataron la densidad del cometido. El contraste inmediato serán los registros del viernes pasado, cuando la convocatoria mostró una equilibrada presencia entre representantes de trabajadores estatales y representantes de empleados del sector privado: el SUOEM (municipales), la Asociación Bancaria , AGEC (comercio) y Luz y Fuerza , entre otros.

La CGT Córdoba acompañó la protesta de los empleados de Fadea Protesta en la sede de FADEA, en la ciudad de Córdoba

El encuentro fue promovido por dirigentes de peso de una y otra confederación, quienes aparecen como los artífices del nuevo intento de convergencia. Ilda Bustos, anfitriona y secretaria general de la CGT Córdoba, de un lado; Rubén Urbano (UOM) y Mario Molina (ATSA), triunviros de la Regional Córdoba, por el otro.

Desde esos mismos sectores piden cautela. Por el momento prefieren hablar de unidad de acción. Reconocen que existe una suma de circunstancias que invitan a dejar de lado las diferencias que eclosionaron con la intervención dispuesta en 2022 por la conducción de la CGT nacional. En particular por Abel Furlán, el extriunviro a cargo de lo que denominó “normalización” de la delegación Córdoba.

“La realidad nos lleva a estas acciones conjuntas. La realidad nos está llevando puestos a todos, más allá de algunas diferencias”, explica una voz cantante en el centro de la capital.

“No hablamos aún de una unificación en la conducción. Sí hablamos de unidad en la lucha. Coincidimos en la necesidad de resistir y confrontar con el avance sobre los derechos laborales y destrucción de las condiciones convencionales”, dice una calificada fuente peso en el ecosistema gremial.

La distancia con Martín Llaryora

La resistencia a las políticas de Javier Milei conforma una condición de posibilidad para la unidad. La distancia con el gobierno provincial marca un punto de tensión aún insoluble.

Para los gremios que rechazan la Ley de Equidad Previsional resulta imperioso mantener una distancia. Reconocen la dificultad que supone plantar cara ante quien oficia como empleador. También admiten que el PJ de Córdoba mantiene algunos preceptos que el gobierno libertario desprecia.

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No obstante, ubican al cordobesismo como uno de los socios indispensables para el avance de los proyectos mileístas. Por un lado, le cuentan los avales dados en Diputados, con la reforma laboral y la ley bases como muestras. Por otro lado, le reprochan recortes y sucesivos avances en la informalidad del trabajo requerido. “Se muestran como buenos alumnos. Dicen que tienen la menor cantidad de empleados públicos, pero no cuentan los precarizados”, disparan.

Quienes impulsan una proximidad con el PJ de Córdoba aplican también una mirada pragmática de cara a un futuro que podría presentarse binario. “Podemos perder mucho más si vuelve a ganar Milei. Ni te cuento si encima gana en Córdoba”, razonan.

La rosca en Córdoba

En sucesivas visitas, autoridades de la CGT a nivel nacional también alentaron la posibilidad de una reunificación en el comando de la filial cordobesa.

Primero fue Cristian Jerónimo, uno de los triunviros, quien volverá a la provincia en dos semanas. Voces cercanas creen que la unidad se presenta como inexorable, aunque aún resta un tiempo difícil de precisar. En ese tiempo, acaso, emerja también un liderazgo a nivel nacional que ayude en la tarea.

Axel Kicillof en Córdoba

Para Héctor Daer, secretario del Interior, no hay margen a dudas. La unión debiera ser inmediata y en torno a Axel Kicillof. Así lo hizo saber durante el paso del gobernador de Buenos Aires por Punilla y la ciudad capital. Desde tal convicción realizó una invitación a dejar diferencias de lado y volver a flamear un solo estandarte.

Las palabras del referente de Sanidad interpelaron a unos y otros por igual. Pasados 40 días, buena parte de los gremialistas mediterráneos mantiene sus reservas sobre la adhesión a Kicillof o cualquier nombre que suene con K. Esperan, antes, algún guiño del cordobesismo.

El gesto puede cobrar otra necesidad por estos días. Las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo sindical más cercano al gobierno provincial, ha sido impactado por la investigación del femicidio de la niña Agostina Vega. La normalización de la agrupación, también anunciada desde la conducción de la CGT nacional, deberá esperar al paso de la conmoción. Razón de peso para revisar el vínculo con el universo sindical en su completitud.