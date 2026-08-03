Paro, marcha al Congreso y San Cayetano: se reactiva en la calle la protesta contra Javier Milei

Cuatro días de paro, marchas y protestas vuelven a poner en la calle el conflicto social con el gobierno de Javier Milei. Entre este lunes y el próximo viernes, gremios docentes, estatales, la CGT y movimientos sociales combinan reclamos salariales y educativos con el rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el ajuste libertario.

El primer capítulo arrancó este lunes con el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que coincidió con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero . La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sumó también este lunes su propio paro con movilización al Ministerio de Economía.

El reclamo derivó además en un choque institucional: la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense instruyó a las escuelas a no colaborar con las inspecciones nacionales dispuestas para verificar el cumplimiento del 75% de la prestación del servicio.

El plan de lucha sigue el miércoles, cuando la CGT y las dos CTA -de los Trabajadores y Autónoma- den una conferencia de prensa para ratificar el rechazo al proyecto de propiedad privada que el oficialismo busca aprobar en el Senado y confirmar su presencia en la marcha de San Cayetano. Ese día se repetirá además la tradicional movilización de los jubilados al Congreso.

El jueves llega el capítulo de mayor tensión política. El Senado intentará tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger, después de que la senadora Patricia Bullrich promoviera un cuarto intermedio ante la falta de votos. Ese día, gremios y organizaciones sociales convergerán en una movilización frente al Congreso.

A la movilización del jueves se sumarán la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sectores del peronismo, partidos de izquierda y organizaciones eclesiásticas como Cáritas y la Pastoral Social, que ya expresaron su rechazo al proyecto. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense se sumarán a la marcha. La presencia de Axel Kicillof todavía no está confirmada.

San Cayetano, de Liniers a Plaza de Mayo

El viernes cierra la semana con la marcha de San Cayetano, que partirá desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo". La convocatoria reúne otra vez a la CGT, las dos CTA, la UTEP y los movimientos sociales, y coincide con el décimo aniversario de la primera edición de la marcha, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde la CTA Autónoma buscaron instalar el eje político del reclamo. "Estamos parando en todo el país desde ATE y también desde CTERA en contra de la degradación no solamente de nuestros salarios sino del sistema educativo y del Estado. Javier Milei no quiere destruir el Estado sino configurar otro tipo de Estado", explicó la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, quien adelantó la participación de la central en las movilizaciones del jueves y el viernes.

La escalada retoma el protagonismo de calle que la CGT había cedido durante la tregua que impuso el Mundial 2026. El plan trazado junto a las dos CTA y la UTEP no se agota esta semana: prevén una nueva movilización al Ministerio de Economía en la tercera semana de agosto por el endeudamiento de las familias, y una marcha por el Día de la Industria el 2 de septiembre.