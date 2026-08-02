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CARTÓN LLENO

Santiago del Estero: Zamora ganó en todos los municipios, ratificó su hegemonía y le envió un mensaje a Milei

Su alianza triunfó en las 26 ciudades en juego. La Banda, victoria después de 25 años. El reparto del Frente Cívico y el PJ. La pelea por el segundo lugar.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Santiago del Estero: Zamora ganó en todos los municipios, ratificó su hegemonía y le envió un mensaje a Milei

Santiago del Estero: Zamora ganó en todos los municipios, ratificó su hegemonía y le envió un mensaje a Milei

Todo le salió bien al senador Gerardo Zamora. El hombre fuerte de Santiago del Estero completó el álbum de municipios en las elecciones de este domingo, en las que su armado electoral obtuvo las 26 ciudades en disputa, y reafirmó su dominio total sobre esa provincia del Norte Grande.

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Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

Ahora, todas las intendencias están bajo su control, al igual que el gobierno provincial y la totalidad de las diez bancas que la provincia tiene en ambas cámaras del Congreso. El mensaje se proyecta a Buenos Aires, donde pocas personas dan crédito a un rumor que en el norte argentino corre desde hace rato: Zamora as pira a una candidatura presidencial.

En esa línea, el primer mensaje apunta a Javier Milei. Zamora blindó de nuevo su territorio este domingo ante el crecimiento de La Libertad Avanza, que como en 2025 se posiciona como segunda fuerza, pero todavía no le hace cosquillas al cacique santiagueño.

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26 a 0. El flyer que el zamorismo empezó a circular ni bien comenzaron a publicarse los datos oficiales.

Elecciones en números

Unas 600 mil personas estaban habilitadas para ir a las urnas este domingo en Santiago. Se ponían en juego las intendencias de 25 ciudades con sus respectivos concejos deliberantes de 12, nueve o seis escaños de acuerdo a la categoría de cada localidad. Además, se votaba en la comisión municipal Donadeu.

Los primeros números arrojaban una participación del 64%, una cifra baja que sirve como botón de muestra de un factor invisible que puede afectar la dinámica de las disputas electorales por venir. Sin dudas, las victorias en la capital y en La Banda, esta última donde el oficialismo no ganaba desde hace un cuarto de siglo, fueron las notas más importantes del resultado.

Gerardo Zamora, sin fisuras

Apenas habían pasado 30 minutos del cierre de las mesas, mientras en algunas escuelas aún se seguía votando, cuando se supo que Zamora esperaría los resultados en el búnker de La Banda. Con un triunfo asegurado en la capital, la elección en la ciudad al otro lado del puente carretero era la más interesante: se trataba de la única que no tenía un gobierno alineado con el oficialismo provincial.

El traslado del jefe político oficialista fue un gesto que indicó que vendrían buenas noticias para Llamil Abdala, el candidato zamorista allí. Pasadas las 21, con el 33,4% de las mesas escrutadas, el Frente Cívico arrasaba con el 51,6% de los votos. Lejos quedaban el Frente Renovador con 12,53% y el Frente Compromiso y Unidad (11,41%).

En la previa, era la ciudad en la que más esfuerzo invirtió el zamorismo. El oficialismo allí se había partido luego de que Roger Nediani, actual intendente, quemara sus puentes con el Frente Renovador, la fuerza que venía ganando allí las elecciones ininterrumpidamente desde 2014. Así, Nediani fue por la reelección con un sello vecinal y el massismo optó por el exintendente Pablo Mirolo. Esa hendija fue por donde se metió el Frente Cívico, en una de las únicas dos ciudades en las que se unió con el Partido Justicialista. Así obtuvo el gobierno por primera vez en su historia.

Santiago del Estero, la capital

La otra ciudad en la que el zamorismo compitió unido con el PJ fue la capital, donde se confirmó lo que se esperaba en la previa: Mario Benavente, el secretario de coordinación del gabinete municipal, se transformó en intendente.

Con el 54,51% de las mesas escrutadas, el Frente Cívico reunía el 60,66% de los sufragios contra el 12,2% de La Libertad Avanza y el 11,01% de la alianza Despierta Santiago.

En el resto de las ciudades, el pacto de competencia controlada entre el PJ y el Frente Cívico mostró su solidez y le permitió al oficialismo quedarse con el control de todos los ejecutivos. Hubo cambios de color, pero no salieron de ese pacto: en Las Termas de Río Hondo, el PJ desbancó al Frente Cívico. Además, el peronismo triunfó en Añatuya, Colonia Dora, Frías, Loreto, Selva, San Pedro y la comisión municipal Donadeu. Todo quedó en familia.

Cerca de las 22, cuando aún promediaba el escrutinio, los guarismos mostraban una pelea cabeza a cabeza en la sumatoria principal entre La Libertad Avanza y Despierta Santiago, las dos principales referencias del espectro no peronista que antagonizan con el zamorismo.

En el búnker de La Banda, mientras esperaban la palabra de Zamora, voceros del zamorismo ubicaban la cosecha oficialista a nivel provincial en el orden del 66% de los votos y estimaban que LLA rondaba los nueve puntos, uno más que Despierta Santiago. La contundencia de la victoria es el mensaje a la Casa Rosada de Zamora, que con la provincia blindada ahora deberá demostrar si va por más de cara a 2027.

* Con la colaboración de Silvina Nataly desde La Banda

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