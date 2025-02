Martín Llaryora alza la guardia tras la renuncia del titular de FADEA y teme por el futuro de la empresa

Embed - Fernando Sibilla on Instagram: "Hoy quiero compartir una decisión personal difícil pero meditada: he decidido renunciar a mi cargo como presidente de FAdeA, tras un año de gestión intensa, desafiante y enriquecedora. En un contexto adverso, nos propusimos metas claras y, con orgullo, puedo decir que hemos cumplido los objetivos, generando transformaciones que marcan un antes y un después para esta empresa estratégica del país. Hoy FAdeA está en mejores condiciones competitivas que hace un año. Desde el primer día asumí esta responsabilidad con una visión firme: trabajar incansablemente, tomar decisiones difíciles pero necesarias y construir condiciones que consolidaran y proyectaran a FAdeA en el sector aeronáutico internacional. Gracias a ese esfuerzo, logramos hitos trascendentes que quiero destacar: Reorganización integral con nueva estructura por unidades de negocios. Productividad y ahorro de costos superiores a 8M u$s año. Fortalecimiento operativo de la FAA, mejorando sus capacidades. Modernización laboral con un nuevo convenio colectivo de trabajo. Restablecimiento de proveedores externos. Desarrollo industrial local con un plan de outsourcing de más de 4000 horas de trabajo especializado. Reactivación del MRO Comercial recuperando certificaciones internacionales que nos permiten intervenir aviones extranjeros. Fortalecimiento de alianzas estratégicas consolidando relaciones con actores globales como Etihad Engineering, Embraer y Akaer. Sin embargo, este desafío exige que todos los actores asuman la responsabilidad de tomar decisiones para profundizar esta transformación. El tiempo que toca requiere foco, visión y compromiso para consolidar los avances. Me voy con la tranquilidad de haber mantenido mis convicciones, comprendiendo la necesidad de cambio y trabajando incansablemente hasta quedarme sin aliento, como esta fábrica se lo merece. Estoy seguro de que el Directorio que continúa podrá profundizar los logros conseguidos. Todos estos objetivos no habrían sido posibles sin el compromiso, conocimiento y esfuerzo de nuestros colaboradores, que son el mayor orgullo de la fábrica y el motor de esta transformación. Gracias a todos los que hicieron posible este camino…"

