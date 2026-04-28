La CGT se mete en Córdoba para rearmarse desde el interior con un mensaje para Martín Llaryora

El sindicalista del vidrio y triunviro de la CGT Cristian Jerónimo aterrizó en Córdoba este lunes a las 16 en punto con el objetivo de federalizar el trabajo de la central obrera y colocar al movimiento gremial como vertical de la oposición que busca suceder a Javier Milei en 2027.

La tarea no será sencilla porque los gremios están atomizados. Sin embargo, sus referencias comparten la misma observación que el arco político opositor: no hay ninguna figura que pueda ofrecerse de contrapeso, todavía.

¿Por qué arrancar la movida federal por Córdoba, dónde gobierna Martín Llaryora , a quién buena parte del arco gremial le factura su rol en la aprobación de la reforma laboral ? El mandatario no fue el sujeto directo de la movida, que se hizo con total independencia del cordobesismo.

En la sede de la Gremial San Martín , que nuclea al personal no docente de la Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ) y festejaba su 80° aniversario, Jerónimo bajó algunos lineamientos. A una treintena de secretarios generales cordobeses les dijo que la CGT en Córdoba tiene que ser una sola -hoy está dividida en dos y una de ellas es filo K-; que quiere una regional fuerte y que serán protagonistas.

Jerónimo esquivó apoyos a los nombres que circulan para retar a Milei en las urnas. Nadie pudo arrancarle un guiño a favor de Axel Kicillof, tampoco para el pastor Dante Gebel, con quien se reunió días atrás. “Queremos una gran interna, un frente serio, que no sea un rejunte, porque no funciona”, se limitó a responder a sus interlocutores inmediatos y ratificar que van a hablar con todos.

La CGT prepara un acto federal

La arenga de Jerónimo se completó con un aviso parroquial de las movidas que se vienen y que van en sintonía con esta central de pata ancha que imaginan. Antes del Mundial, la GCT quiere hacer un plenario federal y Córdoba sería la plaza elegida para el encuentro del gremialismo de todo el país.

Jerónimo evitó dejar nombres concretos sobre sus alfiles locales para este plan. El dirigente tiene 42 años y prefiere hablar de renovación. En Córdoba, después de la salida de algunos caciques hay perfiles que pueden encuadrar como Emiliano Gramajo, del gremio de la industria del transporte automotor (AOITA) o Federico Corteletti de Judiciales. Habla con Llaryora de manera directa, pero su paso por la capital dejó en claro que hay diferencias.

Las críticas a Martín Llaryora y una contracumbre

Jerónimo fue crítico en la reunión con la actuación cordobesista en la votación de la reforma laboral y no lo dirá abiertamente, pero la figura de Natalia de la Sota les genera alguna expectativa que emana de la coherencia. Una tensión latente de esto quedó de manifiesto en la contracumbre que organizó Llaryora en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno.

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El encuentro fue comunicado de manera oficial, aunque sin brindar nombres de los presentes, a la que se adjuntó una foto que parecía de archivo, porque los protagonistas estaban de mangas cortas en una de las noches más frías de esta Córdoba en otoño.

En el marco de encuentros con dirigentes de distintos sectores se abordó la preocupación gremial por la recesión económica y la caída del empleo, se informó.

El péndulo gremial en la era de Javier Milei

La avanzada cegetista, si se continúa en el tiempo como prometió Jerónimo, generará movimientos políticos. Después de un retroceso en las relaciones carnales entre el cordobesismo y el sindicalismo, que se expresaba con la banca en la Legislatura, Llaryora intentó componer.

Lo hizo a mediados del mandato, en el marco de la campaña electoral legislativa que llevó a Juan Schiaretti en la cabecera de la boleta de Provincias Unidas. Ahora, estaba en danza la posibilidad de un locro peronista para el 1 de mayo a la vera de la autovía 36.

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Pese a los resquemores con Llaryora, los cegetistas dan libertad de acción y no empañarán las relaciones locales. La idea es sumar en tiempos libertarios y hacer una suerte de borrón y cuenta nueva que cabe a todas las partes.

Los gremios cordobeses también han caminado estos tiempos de Milei con cautela y han sido espejo de sus relaciones políticas domésticas y las divisiones de la central obrera a nivel nacional. De hecho, Letra P contó que la marcha federal de febrero contra la reforma transcurrió entre el silencio de Llaryora, la voz solitaria de De la Sota en contra de la modernización y una movilización que apenas superó las 3.500 personas.