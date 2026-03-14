Las cuatro canteras del peronismo para la sucesión de Axel Kicillof

“Es inevitable que en 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires” . La expresión de deseo del coronel karinista Sebastián Pareja adquiere forma de advertencia en el ecosistema peronista, donde la interna perpetua demuele apellidos y socava las canteras dirigenciales de las que deberán salir las candidaturas para la pelea por la sucesión de Axel Kicillof .

La nómina de postulantes peronistas a pelear por la gobernación no para de crecer. Pese a que para las elecciones faltan al menos dos otoños, la precampaña ya arrancó. Es el inicio de la temporada de instalación de nombres. Figurar no garantiza nada, pero hace rankear. Además del premio mayor, en Buenos Aires hay muchos sillones por los cuales dar pelea .

El peronismo tiene cuatro vertientes que pueden parir candidatos: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), liderado por Kicillof; La Cámpora , comandada por Máximo Kirchner ; el Frente Renovador , de Sergio Massa ; y los autodenominados “no alineados” , un grupo de intendentes que se muestra equidistante de los extremos en la pelea camporismo vs. axelismo.

En el camino por construir su candidatura presidencial, Kicillof ha optado por sumar toda la dirigencia posible . Esa amplitud buscada lo obliga a hacer equilibrio y no favorecer a nadie en la carrera por su sucesión. La falta de favoritismo del mandatario alienta a la muchachada , que se anota.

Voz, oídos y mejor intérprete del gobernador , nadie se atreve a dejar afuera de la competencia a Carlos Bianco , aunque algunos dicen que Kicillof siempre elegirá tenerlo cerca. En algunos despachos no camporistas del conurbano creen que no es opción justamente por su identificación con el gobernador.

Kicillof, Magario, Cascallares

Sin posibilidad de buscar otro mandato en Almirante Brown y Avellaneda, Mariano Cascallares -hoy en la Cámara de Diputados bonaerense- y Jorge Ferraresi también engordan el lote de precandidatos para la gobernación. Ninguno manifiesta tal intención. El primero eligió la tribu del gobernador en la interna, pero mantiene buen diálogo con todos los sectores. Fue el representante del kicillofismo en la Legislatura para la negociación de cargos. Ferraresi es mala palabra en el camporismo.

Otro nombre en danza es el de Gabriel Katopodis. El ministro de Infraestructura camina la provincia desde hace años. Goza de un alto conocimiento en el electorado, primero por su gobierno en el distrito de San Martín y luego por su paso por el gobierno nacional en la era Alberto Fernández. No oculta su interés por llegar al palacio de calle 6.

La Cámpora de Máximo Kirchner

El nombre Máximo Kirchner suena siempre que se avecina la temporada de conformación de listas. Y si bien ningún dirigente lo quita de la cancha, tampoco hay quien lo confirme. El feroz enfrentamiento que mantiene con un puñado de intendentes de peso, algunos de los cuales le pidieron a Kicillof que rompiera definitivamente con el kirchnerismo, le patea en contra para dar esa batalla.

Detrás emerge Mayra Mendoza. La diputada, que recuperó el distrito para el peronismo en 2019 con más del 49% de los votos y revalidó cuatro años más tarde arañando el 51%, acaso sea la dirigente territorial más importante que tiene Máximo en la madre de todas las batallas.

Demostró poder gestionar un municipio difícil y su exposición mediática y constante participación en la conversación política la mete en el pelotón de candidateables. Su identificación con el kirchnerismo es total y tiene línea directa con Cristina Fernández de Kirchner.

Mayra Mendoza

Si le preguntan, dirá que no es momento de candidaturas, pero por si acaso se mueve más allá de los límites quilmeños. Su banca en representación de la Tercera sección le exige expansión. Días atrás recorrió una fábrica de Hurlingham con el intendente Damián Selci, también camporista.

Como publicó Macarena Ramírez en Letra P, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también tiene intenciones de pelear por el puesto. Ostenta experiencia de gestión. Va por el segundo mandato. Nacida en el Movimiento Evita, durante el momento de mayor tensión entre el gobernador y el kirchnerismo jugó en favor del segundo sector.

Las pintadas en paredones del conurbano -“Se viene Mariel”- y la recorrida por la provincia anticipan el año pasado su intención de ir por más. Visitó Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tres de Febrero y Ezeiza, entre otros distritos. El lunes inaugurará un local de su agrupación “Reconquista” en la Ciudad de Buenos Aires.

Los no alineados

Autopercibidos “no alineados” en la contienda Kicillof - Kirchner, cuatro intendentes se mueven en bloque desde hace tiempo y ganan visibilidad. Dos de esos cuatro apellidos son escritos en las mesas de arena de la política. Como el resto, no manifiestan públicamente un interés particular, pero caminan más allá de sus distritos.

Federico Otermín gobierna Lomas de Zamora, en la Tercera sección electoral. Ganó el puesto en 2023 con casi el 50% de los votos. Antes había presidido la Cámara de Diputados bonaerense. Federico Achával comanda Pilar, en la Primera sección. Ganó la intendencia en 2019 por escaso margen frente a Juntos por el Cambio y en 2023 arrasó: logró la reelección con el 57%, sacándole 35 puntos porcentuales de diferencia al candidato de La Libertad Avanza, que terminó segundo. Ambos caminan hace tiempo la provincia.

Los cuatro

Tanto Otermín como Achával mantiene un buen vínculo con el kirchnerismo y con el kicillofismo. Hay quienes destacan esa condición como una ventaja, algo que los podría beneficiar en la carrera por el sillón que dejará Kicillof. Otra voz, en cambio, opina lo contrario: “En estos casos, el medio es complicado”.

Nicolás Mantegazza, de San Vicente, y Gastón Granados, de Ezeiza, son los otros dos jefes comunales que completan el cuarteto. El sanvicentino fue reelecto en 2023 por paliza: sacó el 67% de los votos. El segundo ganó con el 60% de los votos y agarró la jefatura que dejó su padre, Alejandro Granados. A excepción de este último, ninguno puede ir por la reelección en 2027.

El Frente Renovador

El massismo tiene cuatro nombres sobre la mesa: Malena Galmarini, quien el año pasado ganó una banca en la Legislatura bonaerense; su esposo y líder del Frente Renovador, Massa; el diputado Sebastián Galmarini, y Juan Andreotti, intendente del municipio de San Fernando.

Massa Galmarini.webp Sergio Massa y Malena Galmarini

Lo del último candidato presidencial del peronismo siempre es una incógnita hasta último momento. Después de la derrota frente a Javier Milei en el ballotage de 2023, se refugió en el hermetismo. Varias veces amagó con volver a la escena con la publicación de un libro y con la realización de un congreso. No concretó ninguna de ambas cosas.

Los hermanos Galmarini, Malena y Sebastián, son mencionados en las conversaciones sobre reparto de roles en el convulsionado peronismo. Parece improbable que alguno de los dos dé la pelea por el sillón de Dardo Rocha.

Andreotti es la figura joven y cuidada del espacio. Como Mariel Fernández, Mayra Mendoza y otros intendentes, no tiene chances de ir por la reelección, por lo que se descarta que su nombre estará en alguna boleta bonaerense.