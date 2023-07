Larreta en La Matanza: partido de visitante, guiso en el almuerzo y un viaje en remís

Larreta llegó puntual a la cita en Ramos Meijía , un territorio más amable dentro de la Matanza para el precandidato presidencial de la coalición. El lugar elegido fue el café Pampa Coffe ubicado en pleno centro de esa localidad y con una particularidad: se encuentra frente a la cábala de Santilli, otro local que está enfrente. En las 33 visitas entre 2021 y 2023 que realizó a La Matanza el aspirante a la gobernación el punto de partida fue siempre el bar Rocky. Sin embargo, por motivos de tamaño y temor a que desde el municipio tengan alguna represalia con el dueño, optaron por otro café pero que estaba en frente a ese bar. Como buenos futboleros, Larreta y Santilli no querían dejar las cábalas de lado.

Al encuentro en Pampa Coffee se sumaron también el precandidato a intendente de JxC en La Matanza, Héctor Flores , y la cabeza de la nómina a Diputados por ese espacio de la coalición, Miguel Ángel Pichetto . El exsenador fue noticia por su look informal. Acostumbrado a ser visto de traje, optó por una campera de corderoy que -según dijo- tiene desde su juventud.

En la terraza del local, donde se hizo la reunión de vecinos, no entraba un alfiler. Allí Larreta se concentró en hablar siempre mano a mano con sus interlocutores, algo que repitió durante toda la recorrida por las calles de La Matanza, e hizo foco en la necesidad de un cambio en el municipio para que sus habitantes no tengan que ir a la Ciudad de Buenos Aires para acceder a servicios básicos, como la salud.

Miguel Ángel Pichetto con un look informal durante la recorrida por La Matanza.

"Voten experiencia"

Ya fuera del café, Larreta junto a Santilli, Flores y Pichetto salieron a recorrer la avenida de Mayo bajo la atenta mirada de los dos custodios que tiene el alcalde. Vestidos de civil seguían a una distancia prudencial al jefe de Gobierno que aprovechó esas calles nuevamente para poner en práctica su estrategia de cercanía con el votante. Esa forma de interactuar del precandidato presidencial sorprendió a su mesa chica. "Aprendió de las críticas que le hacíamos, por estar más pendiente del tiempo que de la gente", remarcó uno de los estrategas del alcalde.

La nota de la recorrida la dio la dueña de un local de chacinados que. al percatarse de la presencia de Larreta y Santilli, llamó por videollamada a su madre para que pudiera charlar con ellos. "No te olvides, la única forma de hacer un cambio verdadero y que perdura es si gente con experiencia en el Estado está detrás de la toma de decisiones", le dijo a la señora el jefe de Gobierno.

Larreta y Santilli están convencidos de que tienen que profundizar esa forma de hacer campaña de cara a las PASO. Sin descuidar los actos tradicionales, consideran que deben privilegiar ese contacto mano a mano.

Rumbo a territorio hostil

El siguiente punto en el mapa de La Matanza marcado en la recorrida de ambos postulantes fue el centro de Gregorio de Laferrere. En el auto, camino a la actividad, el alcalde presumió ante Letra P y el resto de los presentes de uno de sus hobbies: su colección de gorras de Harvard, institución donde realizó su postrado. Llevó consigo varias de ellas a La Matanza.

Al llegar al lugar, tanto Larreta como Santilli tenían en claro que es un territorio más hostil que Ramos Mejía para las figuras de la coalición opositora, haciendo números con anteriores elecciones. El diputado visitó esa parte del distrito varias veces y tejió una relación con los vendedores ambulantes, pero quería ver in situ el impacto del aspirante presidencial.

Fueron tres horas, entre caminatas y visitas a distintos lugares, en las que ambos precandidatos buscaron sentir el pulso de Laferrere, contabilizar los insultos que preveían tener y bajar su mensaje centrados en mejorar la salud y la seguridad. Al no tener ni siquiera una puteada en los primeros 100 metros se relajaron mucho más. El diputado incluso hizo que Pichetto se ponga a discutir, en buenos términos, con un vendedor ambulante que le dijo "vos ya no sos peronista". Todo fue risas hasta el primer insulto. Un hombre se le acercó al jefe de Gobierno para preguntarle sus propuestas, le enumeró varias. No conforme, siguió insistiendo.

larreta la mantaza.jpeg

El grito de "vamos Larreta, tenés que ganar" de un conductor de colectivo que cruzaba por una de las calles transversales a la peatonal ayudó a dar por terminada la escena de reproches por parte del hombre que insultó al jefe de Gobierno. Los propios comerciantes y vecinos que se acercaban a hablar o a sacarse una foto con el precandidato presidencial lo acusaban de "infiltrado" por no estar conforme con las respuestas que recibía. Se terminó retirando.

Larreta, visiblemente cómodo con el recibimiento, dejó de lado el control del tiempo y estiró todo lo que pudo su caminata. "Antes había que decirle que se quede, ahora hay que apurarlo porque no cumple con el cronograma", dijo entre risas uno de los integrantes de la comitiva del jefe de Gobierno.

Poco más de 600 metros después, Larreta, Santilli y Pichetto cruzaron la estación de tren Laferrere para adentrarse a la feria que al lado. El panorama fue el mismo que en las calle céntrica. Fotos, pedido de votos y el eje puesto en los cambios que se pueden realizar. "Saquen a los narcos", le pidió la dueña de un puesto de ropa. Ambos precandidatos le pidieron que tenga paciencia porque -le prometieron- iba a ser prioridad de su eventual gobierno a partir del 10 de diciembre.

Al salir de la feria, Larreta y Santilli se subieron a remises "0,50", conocidos en el conurbano por ser un servicio que durante la convertibilidad tenía un costo de cincuenta centavos para entrar a las villas y cubrir un trayecto que no hace el transporte público. "Al rojo no me subo", le dijo en broma el jefe de Gobierno al diputado, en alusión a su pasión por Racing y su rivalidad con Independiente. Su contrincante en la interna, Patricia Bullrich, es hincha de ese club.

El destino final de ese viaje fue la casa de uno de los conductores de "0,50" que lo esperaba junto a otros vecinos para almorzar. Allí se sumaron la también precandidata a intendenta de La Matanza, Josefina Mendoza, y el precandidato a vicegobernador, Gustavo Posse. Todo probaron el guiso de hígado casero.

Larreta almuerza con vecinos y vecinas en La Matanza

El mantel navideño que se puso sobre la mesa no pasó inadvertido. Para los anfitriones era una ocasión especial por estar comprometidos con la campaña de Larreta y de Santilli, de ahí nuevamente que ambos pusieron énfasis en la necesidad de militar en cada casa, en cada cuadra y en cada barrio. Antes de irse, rumbo al encuentro con los choferes de la línea 620, compañeros de Daniel Barrientos, el conductor asesinado en un intento de robo, el jefe de Gobierno se acercó a la aspirante a intendenta para darle una serie de consejos sobre cómo centrar su discurso y hasta la forma correcta de sacarse selfies. "Siempre con la misma mano para tener el mismo ángulo", le remarcó.

En la base de la línea 620, el jefe de Gobierno y el diputado volvieron a remarcar la necesidad de mejorar la seguridad en La Matanza. "No es tan complicado de hacer, se necesita solamente sacar a los policías a la calle", sostuvo Santilli. Después de siete horas de recorrida por el corazón del peronismo, ambos pararon en una estación de servicio a tomar un café, analizar lo que dejó el día y revisar el resto de la agenda.