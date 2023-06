Música para los oídos del campo: Santilli prometió eliminar retenciones

Live Blog Post

Santilli prometió eliminar retenciones

Diego Santilli, precandidato a la gobernación de Buenos Aires en representación del palomar de Horacio Rodríguez Larreta, visitó la Sociedad Rural Argentina de Chascomús y buscó acercarse al sector: “El campo es un aliado estratégico central para nosotros y, en situaciones de emergencia, el Estado llega mal, tarde o nunca. Los productores son los que generan valor agregado y son aliados estratégicos junto a los minerales, energía y la industria del conocimiento”.

El candidato PRO se refirió a la presión fiscal que se ejerce sobre los productores agropecuarios y afirmó: “Yo quiero bajar los impuestos y las retenciones. Por esto, voy a empujar contundentemente la declaración de un solo tipo de cambio lo más rápido posible. Y, de manera gradual, la eliminación de las retenciones, porque son US$ 3.000 millones que no están en la provincia. Las retenciones no sólo no vuelven a la provincia sino que no nos permiten ser competitivos con otros países como Brasil”.