La estrategia de Larreta para entrar en el conurbano peronista

En la cuenta regresiva hacia las primarias, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta participó este sábado de dos lanzamientos de campaña de dirigentes locales que pretenden gobernar distritos peronistas. Estuvo en Lomas de Zamora y Berazategui, donde además de hablar con el electorado, ratificó su estrategia para diferenciarse de su principal competidora interna, Patricia Bullrich : moderación hasta que duela y gestión para mostrar. "No acomodo mis convicciones para que sean taquilleras electoralmente", le dijo a Letra P .

El jefe de Gobierno porteño sabe que reforzar su presencia y buscar nuevos electorados en el conurbano es determinante para ganar la elección primaria, ya que es la región bonaerense donde le saca diferencia a Bullrich y tiene su principal estructura política. Al menos así se lo hace saber con regularidad a la tropa de dirigentes locales que no gobiernan sus distritos, pero que pretenden hacerlo bajo el proyecto de la moderación PRO.

-No sé qué intenciones tuvieron, pero nunca contesto críticas, por más que otros lo hagan conmigo como esta semana. No hago agravios personalizando. No creo en eso, creo en la unidad.

-¿Por qué endureció su discurso en el último tiempo?

-No acomodo mis convicciones para que sean taquilleras electoralmente. Hay que terminar con la Argentina de la agresión, de la pelea, de la violencia y hay que ir hacia la Argentina de los hechos, de la acción. Mis convicciones no cambian por lo que hagan los otros.

-En el caso de ganar las elecciones, ¿su gobierno será una continuación de la administración de Cambiemos?

-Cada gobierno es un gobierno nuevo, el mío será un gobierno de los hechos, de sacar la Argentina adelante, y de producir más, recuperando la educación pública, la libertad y la paz.

-Gerardo Morales dijo que usted no tiene jefe político, ¿y Macri?

-Mi único conductor político es la gente y es a quién me debo.

En la charla cotidiana de la campaña, Larreta le propuso a quienes lo frenaron para saludarlo "convencer a todos para cambiar la Argentina", pero está claro que no incluye al sector kirchnerista, a quien critica por la falta de inseguridad, la alta inflación y la falta de desarrollo urbanístico en el conurbano. “Vamos a trabajar para llegar con las cloacas y el agua a todo el conurbano”, sostuvo, con un tono algo más halconizado, quizá para evitar la fuga de votos por derecha, y también para diferenciarse de Bullrich.