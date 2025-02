Entre Ríos: tres opositores se anotan para desbancar al oficialismo en la UCR

Kisser, en tanto, también fue intendente de su pueblo, Hasenkamp, y senador provincial por el departamento Paraná. Muy activo como legislador con agenda institucional y relacionada a temas de denuncia de corrupción. Él entiende que su tiempo ya pasó y que ahora es tiempo de acompañar. Además, como abogado, está muy enfocado en su actividad privada. Sin embargo, también en este caso, se entusiasman con la posibilidad de que vuelva. El perfil de polemista mediático, sostienen, es un valor en estos tiempos.

En qué anda Azcué

El intendente de Concordia tiene a su favor haber derrotado al peronismo en su ciudad, donde el radicalismo no había sido gobierno desde el retorno de la democracia. Ese punto se lo reconocen propios y extraños y fue, incluso, un aspecto coincidente en los oradores del último Congreso, realizado en Villaguay. Allí destacaron su rol de gestor y de sepulturero del peronismo tras 40 años. Capitalizar todo eso para apuntalar su candidatura es otro cantar, pero, con el apoyo discreto de la Casa Gris va tras el objetivo.

Su construcción tiene solidez en Concordia, pero en el resto de la provincia aun resta caminarla y entablar conversaciones. Con todas las opciones puestas en la mesa de trabajo, incluso podría explorarse un acuerdo con la conducción actual del partido para una lista que incluya todos los sectores afines a continuar el acuerdo con el gobernador Rogelio Frigerio sin mayores criticas a la gestión de gobierno.

descarga (16).jpeg Francisco Azcué y Rogelio Frigerio. El gobernador de Entre Ríos ve con buenos ojos las intenciones del intendente de Concordia de presidir el Comité provincial de la UCR.

Qué es la UCR Activa

“Solo los partidos que no tienen más objetivo que el éxito aplauden a benefactores que los acercan al poder a costa de sus propios ideales”. Esta frase que se atribuye al líder radical Hipólito Yrigoyen además de estar grabada en carta de presentación es repetida por los dirigentes del espacio que se conformó hace unos diez meses en cada consulta. En este contexto, puede apuntar a Javier Milei o a La Libertad Avanza (LLA) pero es directamente un dardo a quienes están más cerca de Frigerio. “Nosotros estuvimos en contra en Gualeguaychú”, rememora en veterano que milita en UCR Activa. Se refiere a la Convención Radical que fue fundamental para fundar Cambiemos. De ahí vienen las inquinas.

Para terminar de armarse dicen tener nombres en todos los departamentos de la provincia, excepto en La Paz. Aunque cuentan que siguen sumando grupos “que ni siquiera tenían en el radar”, revelan a Letra P. Este sábado 22 de febrero tendrán un encuentro presencial en Rosario del Tala. Ahí van a afinar la oferta y, aunque la fecha límite para definir listas es el 11 de marzo y nadie quiere adelantar jugadas innecesariamente, pueden salir nombres.

Se consideran, también, receptores naturales, de la militancia que quedó huérfana, según sus términos, cuando Pedro Galimberti se incorporó definitivamente al oficialismo al momento de renunciar a su banca en el Congreso para asumir como delegado ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Cuentan ente sus filas, además, al abogado Rubén Pagliotto, un dirigente de fuerte presencia mediática pero cuyo nombre se puede guardar para otra batalla. Antonio Sala, un histórico dirigente muy activo en las reuniones. Claudia Sánchez también aparece en el radar, quien además como mujer podría dar un golpe de efecto en las candidaturas.

Raymundo Kisser.jpg Raymundo Kisser, también ocupó la presidencia del centenario partido y es otro de los nombres que proponen los radicales díscolos.

¿En que anda el oficialismo radical?

La UCR entrerriana está desde hace en tiempo en manos de la Corriente Illia, sector que lidera el diputado Atilio Benedetti y que también cuenta en sus filas a la senadora Stella Olalla. Con conversaciones, alianzas y consensos viene liderando el partido desde hace varios periodos. Por ahora, no quiere arriesgar nombres ni estrategias definitivas.

Con la UCR Activa saben que se van a enfrentar e incluso le reconocen algunas banderas tradicionales. Pero, como los mismos protagonistas, saben que no tienen estructura para llegar. A Azcué lo miran de reojo, desconfiados. Coinciden con que un intendente tendría dificultades para conducir, más en un año electoral.

No arriesgan nombres. Primero para no quemarlos. Segundo para no achicar el margen de negociación. Socios convencidos del gobierno con Juntos por Entre Ríos (JxER) saben sin embargo que si no tensionan los comen desde adentro y, además, el gobernador Rogelio Frigerio aprovecha desde afuera.

La continuidad de Fuad Sosa, el actual presidente, es una posibilidad razonable, piensan algunos en su entorno, porque tiene experiencia en las lides partidarias y en la rosca electoral. Pero él mismo dice que no. Que la faena es muy desgastante y desde ese lugar ya dio lo que tenía para aportar.