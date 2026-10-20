Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Poletti arenga a su tribu en Santa Fe: va por la reelección y quiere quedarse con la banca del Senado

El intendente de la capital juntó al sector afín de la UCR en la sede partidaria para proyectar la estrategia para 2027. El mensaje para la interna de Unidos.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El intendente de Santa Fe en la sede la UCR junto al sector que lo acompaña en la gestión.

El intendente de Santa Fe en la sede la UCR junto al sector que lo acompaña en la gestión.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se reunió el viernes pasado en la sede de la UCR con el sector del radicalismo que lo apoya e integra el gabinete municipal. Le manifestaron su respaldo a la gestión, a una posible reelección y a la intención de competir en todas las categorías locales. No hubo representantes de otros sectores.

Notas Relacionadas
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Unidos suma nombres que no descartan desafiar el sueño reeleccionista de Poletti

Por 
Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

La rosca en Unidos en la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital está al rojo vivo. Todos los espacios hacen sus apuestas y especulaciones, y evalúan con qué cartas cuentan para jugar el próximo año. En ese contexto, Poletti fue a la sede de la UCR capitalina y se reunió con el sector del radicalismo que lo acompaña desde que desembarcó en la política.

Se trata de la tribu integrada por el exintendente Mario Barletta, el secretario general, Alejandro Boscarol, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, la diputada provincial Ximena García y la concejala Titi Barletta, entre otros funcionarios y dirigentes. No hubo representantes del PRO, ya que se trató de una reunión partidaria.

Más allá del respaldo a la gestión, se habló del futuro y de cómo encarar 2027. “La idea es disputar las tres categorías locales: intendencia, Concejo Municipal y la banca del Senado de La Capital”, le detalló a Letra P una fuente que estuvo presente en el encuentro. Aún no hay nombres ni definiciones sobre cómo se armarían esas listas, pero el mensaje tiene un destinatario: el socialismo en general y Paco Garibaldi en particular.

El senador del PS aún no decidió si irá por otro mandato en la cámara alta, pero Poletti tiene sus propios planes para esa silla.

Los movimientos de las tribus de Unidos en Santa Fe

Por eso, puede pensarse que el de Poletti es más un mensaje para el interior de Unidos que para una oposición que todavía no encuentra un rumbo. “Están todos jugando”, lanzó un dirigente para advertir que todos los sectores que integran la coalición oficialista ya están pensando en el 2027 y armando sus estrategias.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.

Como ya supo contar este medio, en Unidos hay otros espacios que evalúan competir por la intendencia y por el resto de las categorías en juego. Dentro del radicalismo aparece Sergio “Checho” Basile, actual presidente del Concejo Municipal y muy cercano al gobernador Maximiliano Pullaro.

En el socialismo tampoco descartan presentar una candidatura propia. De hecho, el senador Paco Garibaldi lo reconoció en una entrevista con Letra P. Allí también aparece el nombre de Emilio Jatón, exintendente de la capital y actual funcionario provincial.

Aunque se aproxima una disputa picante para el año que viene, en la UCR y en el polettismo aseguran que hay diálogo entre los distintos espacios. Además, buscarán que la interna sea lo más “prolija” posible y que genere el menor impacto posible.

Temas
Notas Relacionadas
Encuesta en Santa Fe: Poletti cae nueve puntos en menos de un año y el 55% quiere un cambio de gobierno
DISCUSIÓN 2027

Encuesta en Santa Fe: Poletti cae nueve puntos en un año y el 55% quiere un cambio de gobierno en la capital

Un sondeo de Innova muestra que el intendente pierde imagen positiva y confianza. La inseguridad, al tope de las preocupaciones.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Concejo, Sergio Checho Basile, en la presentación de Autonomía SF.
TEMPORADA DE ROSCA

Poletti saca cuentas en Santa Fe: cuándo se vota estatuyentes para redactar la carta orgánica de la capital

El intendente evalúa qué hacer. La autonomía, ¿en pausa? La reelección y retener seis bancas en el Concejo, prioridades en 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Matías Barroetaveña, Juan Manuel Olmos, Itai Hagman y María Rosa Muiños engrosaron la tropa del peronismo presente en la audiencia para el Ente Regulador de Servicios Públicos
En la Legislatura porteña

El peronismo busca darle relieve a un ente clave de la Ciudad que deberá controlar licitaciones millonarias

Por  Abigail Contreiras Martínez
Jorge Capitanich y Máximo Kirchner en Chaco.
DISCUSIÓN 2027

El peronismo de Chaco empieza a ordenar su armado y ya tiene dos anotados para pelear por la gobernación

Por  Lucio Di Giuseppe
El concejal Pablo Bovino se suma al menú de opciones del PJ para pelearle la reelección a Azcué en Concordia.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

El concejal Bovino se suma al menú de opciones del PJ en Concordia

Por  Laura Terenzano
Javier Milei con efectivos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia.
TOP SECRET

El rearme de Milei: más compras para las Fuerzas Armadas y menos datos sobre el gasto

Por  Guillermo Villarreal