Poletti arenga a su tribu en Santa Fe: va por la reelección y quiere quedarse con la banca del Senado

El intendente de Santa Fe en la sede la UCR junto al sector que lo acompaña en la gestión.

El intendente de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , se reunió el viernes pasado en la sede de la UCR con el sector del radicalismo que lo apoya e integra el gabinete municipal. Le manifestaron su respaldo a la gestión, a una posible reelección y a la intención de competir en todas las categorías locales. No hubo representantes de otros sectores.

Es casi un hecho que Poletti irá por otro mandato en la Intendencia de la capital provincial ; solo falta la oficialización. La decisión política está tomada y, en su entorno, destacan que los sondeos y las encuestas lo acompañan.

La rosca en Unidos en la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital está al rojo vivo. Todos los espacios hacen sus apuestas y especulaciones, y evalúan con qué cartas cuentan para jugar el próximo año . En ese contexto, Poletti fue a la sede de la UCR capitalina y se reunió con el sector del radicalismo que lo acompaña desde que desembarcó en la política.

Se trata de la tribu integrada por el exintendente Mario Barletta , el secretario general, Alejandro Boscarol , el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero , la diputada provincial Ximena García y la concejala Titi Barletta , entre otros funcionarios y dirigentes. No hubo representantes del PRO , ya que se trató de una reunión partidaria.

Somos El Ateneo. Somos los radicales de @juan_poletti que estamos transformando la ciudad. pic.twitter.com/s5QhuAGvBX

Más allá del respaldo a la gestión, se habló del futuro y de cómo encarar 2027. “La idea es disputar las tres categorías locales: intendencia, Concejo Municipal y la banca del Senado de La Capital”, le detalló a Letra P una fuente que estuvo presente en el encuentro. Aún no hay nombres ni definiciones sobre cómo se armarían esas listas, pero el mensaje tiene un destinatario: el socialismo en general y Paco Garibaldi en particular.

El senador del PS aún no decidió si irá por otro mandato en la cámara alta, pero Poletti tiene sus propios planes para esa silla.

Los movimientos de las tribus de Unidos en Santa Fe

Por eso, puede pensarse que el de Poletti es más un mensaje para el interior de Unidos que para una oposición que todavía no encuentra un rumbo. “Están todos jugando”, lanzó un dirigente para advertir que todos los sectores que integran la coalición oficialista ya están pensando en el 2027 y armando sus estrategias.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, junto a Sergio Basile, Virginia Coudannes y Paco Garibaldi.

Como ya supo contar este medio, en Unidos hay otros espacios que evalúan competir por la intendencia y por el resto de las categorías en juego. Dentro del radicalismo aparece Sergio “Checho” Basile, actual presidente del Concejo Municipal y muy cercano al gobernador Maximiliano Pullaro.

En el socialismo tampoco descartan presentar una candidatura propia. De hecho, el senador Paco Garibaldi lo reconoció en una entrevista con Letra P. Allí también aparece el nombre de Emilio Jatón, exintendente de la capital y actual funcionario provincial.

Aunque se aproxima una disputa picante para el año que viene, en la UCR y en el polettismo aseguran que hay diálogo entre los distintos espacios. Además, buscarán que la interna sea lo más “prolija” posible y que genere el menor impacto posible.