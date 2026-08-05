Sergio "Checho" Basile: "El proyecto de la ciudad de Santa Fe tiene que estar alineado con Pullaro"

Sergio "Checho" Basile es uno de los dirigentes de mayor confianza de Maximiliano Pullaro en la capital provincial y empieza a ser mencionado entre los nombres con proyección para disputar la intendencia de Santa Fe en 2027 . El presidente del Concejo dice tener "buen diálogo" con el intendente Juan Pablo Poletti , pero afirma que "el proyecto de la ciudad tiene que ir en línea" con el del gobernador.

En diálogo con Letra P , Basile habla de la estrategia electoral de Unidos para el año próximo, del rol de la UCR, donde acaba de asumir la conducción del departamento La Capital. y de por qué cree que el futuro de la ciudad debe estar alineado con el proyecto político que gobierna la provincia.

–El peronismo y el kirchnerismo. Tenemos diferencias profundas con el modelo que representaron. La Libertad Avanza está construyendo una experiencia nueva, defendiendo al gobierno de Javier Milei . Nosotros defendemos el proyecto que conduce Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

–¿Cómo es hoy la relación con el peronismo y con La Libertad Avanza dentro del Concejo?

–Hay diferencias políticas, pero también una buena convivencia institucional. La mayoría de los proyectos importantes se aprobaron por unanimidad. Las discusiones más fuertes estuvieron vinculadas al transporte y a la falta de recursos nacionales. Ahí La Libertad Avanza tiene una posición distinta y el peronismo hace su planteo opositor, pero después existe diálogo.

–¿Cómo evalúa la gestión del intendente Juan Pablo Poletti?

–Tenemos un buen diálogo. Cuando hay diferencias, las planteamos dentro del bloque de Unidos y después trabajamos para resolverlas. Lo importante es acompañar la gestión y también señalar aquello que entendemos que puede mejorar.

El radicalismo de Pullaro

–¿La UCR puede volver a gobernar la ciudad?

– Ojalá. Tenemos historia, experiencia y dirigentes preparados, pero no es una decisión que vaya a tomar un partido solo. Sí estamos convencidos de que el proyecto de la ciudad de Santa Fe tiene que ir en línea con el proyecto de Maximiliano Pullaro. Tiene que haber una coordinación clara entre la ciudad y la provincia. Creemos en esa forma de gestionar y vamos a trabajar para fortalecer esa idea desde el radicalismo y desde Unidos. Mi responsabilidad hoy, desde la presidencia, es fortalecer ese proyecto político en la capital provincial y trabajar para que tenga continuidad.

Nuestro presidente, @leonelchiarella, acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Comité Capital de Santa Fe



Éxitos a @chechobasile en la presidencia y a la nueva conducción, junto a la JR. Acompañaron este gran encuentro @felipemichlig y @VirCoudannes. pic.twitter.com/ZZl7DXiiTC — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) July 23, 2026

–Su nombre aparece entre los posibles candidatos a intendente en 2027. ¿Quiere competir?

–Me encanta la ciudad, la vivo y la recorro todos los días. Claro que me entusiasma pensar en esos desafíos, pero no es una decisión individual. No hay que apurarse porque la gente hoy está pensando en otros problemas.

Unidos y la elección de 2027

–¿Cómo imagina la estrategia electoral del oficialismo para el año próximo?

–Estamos muy atentos a ese debate. Cuanto mayor participación haya, mejor. Después habrá que discutir los marcos y encontrar los consensos necesarios. Vamos a trabajar siempre pensando en fortalecer al radicalismo y a Unidos, pero con una idea muy clara: el proyecto de ciudad tiene que caminar junto al proyecto de provincia.

–¿Las PASO fortalecen a Unidos o representan un riesgo en la ciudad?

–Es una opinión personal: pueden ser positivas porque permiten discutir proyectos y ofrecer distintas alternativas. Si existe una síntesis y una candidatura de consenso, también es un buen escenario. Lo importante es que el debate fortalezca al frente. En el Concejo, el año próximo tenemos que renovar seis bancas de Unidos, es una elección muy importante porque necesitamos sostener una representación fuerte que acompañe al Ejecutivo. Va a requerir mucho diálogo y mucho trabajo político.

El Concejo y el territorio

–El Concejo impulsó programas como ADN para recorrer los barrios y escuchar a los vecinos. ¿Qué diagnóstico hacen hoy de la ciudad?

–Nos está dando una agenda de trabajo muy importante. Hay mucha participación y ganas de pensar la ciudad a 30 o 50 años, pero también aparecen con mucha claridad los problemas cotidianos. Los vecinos nos plantean cuestiones concretas: la capacitación y la formación laboral, la generación de empleo, el estado de las calles, la iluminación y la necesidad de recuperar espacios públicos. Ese contacto directo nos permite articular respuestas con el municipio, con la provincia y también con las universidades.

Tras recorrer los ocho Distritos de la ciudad y escuchar las ideas ciudadanas, #ADNSantaFe inició hoy su segunda etapa con un objetivo claro: hacerlas realidad. https://t.co/w3PPeukaW6 — Concejo Municipal SF (@ConcejoSantaFe) July 29, 2026

-¿Lo toman como un ejemplo de gestión a explorar?

-El Concejo tiene que estar cerca del vecino. ADN es una herramienta abierta para todos los concejales, sin importar el bloque político. Lo importante es escuchar de primera mano qué necesita cada barrio y construir una planificación con información concreta.