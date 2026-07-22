Leonel Chiarella y Mónica Fein cierran filas para evitar que Javier Milei elimine las PASO

Los titulares del socialismo y la UCR, Mónica Fein y Leonel Chiarella.

El presidente de la UCR , Leonel Chiarella , y la titular del Partido Socialista (PS) , Mónica Fein , coincidieron en defender las PASO y compartieron su preocupación por la reforma política promovida por La Libertad Avanza , considerando que la intención de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la elección presidencial de 2027 sólo favorece a Javier Milei .

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Ambas cabezas partidarias coincidieron durante un encuentro en Rosario , donde analizaron la reforma política que impulsa el Gobierno y advirtieron sobre su impacto en el sistema de partidos y las alianzas para 2027. El encuentro tuvo un carácter protocolar. Chiarella , que no había podido asistir a la celebración por los 130 años del socialismo, le entregó a Fein una placa conmemorativa por el aniversario del partido. La conversación, sin embargo, derivó rápidamente hacia la agenda política nacional.

La presidenta del socialismo rechazó el proyecto oficial. Consideró que una eventual suspensión de las PASO debilitaría a los partidos políticos, dificultaría la conformación de coaliciones y favorecería una nueva candidatura presidencial de Javier Milei .

“Suspender las PASO es una carta a favor de Milei”, sostuvo Fein . La exintendenta de Rosario afirmó que quienes acompañen esa iniciativa le otorgarán al Presidente "carta blanca" para buscar la reelección.

Desde la conducción de la UCR , Chiarella también expresó una posición favorable a mantener las primarias y cuestionó distintos aspectos de la reforma. Aunque reconoció que todavía existen puntos sin definir en el proyecto, confirmó que ya inició conversaciones con legisladores, gobernadores radicales y la Mesa Nacional del partido para evaluar sus alcances.

El futuro de las coaliciones y las diferencias sobre Mauricio Macri

Los dirigentes coincidieron en que radicales y socialistas formarán parte de la discusión presidencial de 2027. No obstante, evitaron avanzar sobre eventuales alianzas mientras continúe abierto el debate legislativo por la reforma electoral.

“No hablamos mucho de lo electoral”, contó Chiarella a Letra P.

En medio de las versiones sobre un eventual acercamiento de un sector del socialismo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Fein sostuvo que cualquier definición electoral deberá esperar hasta conocer el alcance definitivo de la reforma.

“Hay que hablar de eso después de la reforma electoral”, aseguró la dirigente a Letra P.

Donde aparecieron diferencias fue en la evaluación sobre el expresidente Mauricio Macri. El titular de la UCR consideró valioso recuperar una construcción similar a Juntos por el Cambio, integrada por el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica, y destacó el aporte que el líder del PRO todavía puede realizar, en línea con la posición del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“El trabajo que se hizo fue valioso”, afirmó sobre aquella experiencia.

Para Fein, en cambio, tanto Macri como el kirchnerismo forman parte de una etapa que no debería repetirse. “No habría que volver al pasado”, evaluó.

MACRI

Unidos como modelo para una construcción nacional

Durante la reunión también analizaron la fragmentación del peronismo, la crisis de representación de los partidos políticos y la ausencia de liderazgos opositores consolidados frente al oficialismo.

Además, conversaron sobre los requisitos que el proyecto de La Libertad Avanza busca imponer a las fuerzas políticas, como la cantidad mínima de afiliados y la representación en diez provincias. Fein advirtió que esas exigencias podrían afectar el funcionamiento del sistema partidario.

“Compartimos eso. Hay que analizarlo bien y ver cómo afecta a los partidos tradicionales, pero también hay que terminar con los sellos de goma”, aclaró Chiarella.

Ambos dirigentes valoraron la experiencia de Unidos en Santa Fe como una coalición integrada por múltiples espacios sin una conducción hegemónica. Fein recordó la interna de 2023, en la que compitió con Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, como ejemplo de un mecanismo que permitió ordenar la diversidad dentro de la alianza.

Scaglia, Fein, Javkin, Pullaro, Losada y García en la previa del encuentro de trabajo.

“Sin PASO, las coaliciones son difíciles de resolver”, insistió la dirigente socialista.

Chiarella también respaldó la posibilidad de trasladar ese esquema al plano nacional. “Logramos convivir más de diez partidos con una agenda transformadora. Hay que replicar el modelo Santa Fe”, sostuvo.

Aunque el acercamiento de un sector del socialismo a Axel Kicillof no formó parte de la conversación, el presidente de la UCR relativizó esas versiones. “No sé cuán real es. No dijeron nada explícito, aunque nosotros tampoco podemos cuestionar si lo hacen”, señaló.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo institucional entre ambos partidos, en paralelo al trabajo que sus representantes desarrollan en el Congreso.