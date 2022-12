Fantino descartó ser candidato en Santa Fe "en 2023"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Alejandro Fantino le puso punto final a las versiones que lo ubicaban como un potencial candidato a gobernador de esta provincia como delfín del mandatario provincial Omar Perotti. En su programa “Multiverso Fantino”, que tiene lugar en Neura, el medio que creó tras su salida de ESPN, el oriundo de San Vicente dijo que “no es esta, no es en 2023”, pero dejó la puerta abierta para un futuro salto a la política y quiso despegarse del perottismo: “No voy con nadie en las elecciones que vienen en Santa Fe”

Las versiones que apuntaban a un operativo seducción de parte del perottismo, que buscaba una figura fuerte para imponerse en la interna peronista e imponer al sucesor de Perotti, tenían cierto anclaje en la realidad: en las últimas semanas Fantino se mostró cercano públicamente a Roberto Mirabella, el diputado y alter ego del gobernador, y quien también tiene intenciones de postularse a la gobernación de la Bota. De hecho, desde el perottismo filtraban que el periodista acompañaría al legislador en recorridas por la provincia.

El primer gesto fue la invitación que el periodista le cursó a Mirabella a su casamiento. Luego, el diputado fue invitado a Neura, la nueva casa mediática de Fantino. El corolario fue una entrevista en Animales Sueltos, por América TV, donde ensayaron un ida y vuelta revelador. “Yo voy a empezar a ir más seguido, esto no tiene que ver con la política, pero voy a caminar la provincia porque me llamaron muchos periodistas preguntándome si voy a ser candidato”, comenzó Fantino. “Yo a todos les digo que sí… que vas a ser candidato después de mí”, contestó Mirabella.

Este jueves, el estudiante de la licenciatura en filosofía le puso un corte a los rumores que él mismo había alimentado con sus movidas. “Para ayudar hay que saber, entonces no va a ser ahora, no es esta, no es en 2023”, avisó. “Lo digo también para que se acomode la muchachada política en Santa Fe, porque empiezan a jugar con mi nombre, alguno puede decir «che, viene con nosotros», o preguntarme «¿por qué estás con ellos?»”, agregó, consciente del peso que su palabra y su figura estaba ganando en la rosca santafesina.

Sin embargo, en su alocución, Fantino dejó la puerta abierta para un futuro político. Contó que conducir el programa Intratables le permitió “conocer otro tipo de sujetos políticos” y “conocer la política por dentro”, y que por eso “me empezó a pasar con 51 años de tener ganas, de ayudar”. Con ese objetivo, anunció que “me voy a preparar, me voy a formar, más de lo que me formo y preparo ahora, caminando la provincia, caminando el interior del país”. “Viví en una pecera en los últimos 20 años”, reconoció.

Por último, el periodista quiso despegar su nombre del perottismo: “yo no soy de nadie, lo digo de corazón”, sostuvo. “No me pongan el sayo a mi, no quiero que empiecen a decir que voy con el peronismo, que acompaño al socialismo o que voy con Cambiemos porque no voy con nadie en las elecciones que vienen en Santa Fe”, agregó. Casi como si fuese la otra cara de la misma moneda, hoy temprano el gobernador Perotti habló de su sucesión y puso a dos nombres en la línea de partida: Roberto Mirabella y el senador nacional Marcelo Lewandowski. De Fantino, ni noticias.