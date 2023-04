Paladini, el empresario que le dijo no a Macri, pero quiere "aportar" en Santa Fe

Solo uno de los asistentes a la cumbre de la oposición santafesino que se hizo en la ciudad de Vera el sábado 1° de abril llegó en avión privado. Y no era precisamente un dirigente político ni precandidato, sino el empresario Pablo Paladini, vicepresidente y CEO del gigante alimenticio homónimo, cuya presencia fue la sorpresa del encuentro. Se sabía que a fines de 2022 rechazó la posibilidad de ser candidato a gobernador que le hizo el ex presidente Macri, pero desde entonces no se había hablado más de él. Por eso la sorpresa. A pesar de declinar la oferta, Paladini no cerró la puerta. Mantiene el coqueteo con la política a partir del vínculo con el sector del PRO+, la línea amarilla que responde a la concejala rosarina Anita Martínez y al sector de la UCR de la senadora Carolina Losada y Julián Galdeano, su principal operador y armador político.