En las mesas donde rosquea la política santafesina se hace una lectura del problema que ubica su causa en la ideología del propio Milei : ¿Quién querría llegar a un organismo con la misión de desarmarlo y que deje de existir? No solo significaría preparar la propia sentencia de muerte, sino que sería entrar en guerra permanente con los propios subordinados, preocupados por defender su fuente de trabajo. Una tarea plagada de obstáculos que solo podría llevar adelante un convencido por la causa con cierto conocimiento técnico, una combinación que no es fácil de encontrar.

El bendecido por Romina Diez y los que no fueron

Por ahora, el único funcionario con nombramiento oficial es Guido Orlandi, quien desde hace un mes se desempeña como titular del PAMI Rosario. Empresario gastronómico, exdueño del conocido boliche rosarino Queen's, no tiene trayectoria en la función pública. Llegó a su cargo por su relación con Diez. Hay dos personas más cuyos nombres sonaron: Franco Canullo, para volver a su cargo de director de Anses Rosario, y Jorgelina Ferreyra, para hacer lo mismo en el PAMI Santa Fe. Si bien parecía cerca -a Ferreyra la confirmaron off the record, incluso-, los desembarcos no se concretaron.