PJ de Jujuy: los interventores suspendieron la interna y sientan en el banquillo a Moisés, Rivarola y Jenefes

La "unidad" del PJ de Jujuy que no duró: Rubén Rivarola, juntos a los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, Leila Chaher y Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de un ardorosa pelea, el PJ de Jujuy volvió a patear la pelota de su interna para definir autoridades, pero además decidió sentar en el banquillo de acusados a la senadora Carolina Moisés , acusada formalmente de “grave inconducta partidaria”.

La decisión de los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez alude a que Moisés y dos viejos caciques del peronismo de Jujuy, Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes , formaron parte de listas de otros partidos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, o en las provinciales del mes de mayo.

La resolución es el blanqueo final de una fractura irremontable, que deshilacha definitivamente al PJ. Las internas por la presidencia del partido se postergaron ya tres veces. Ahora la convocatoria para el proceso electoral tiene nueva fecha: el 24 de abril.

La intervención decidió formalmente “disponer la apertura del procedimiento disciplinario” para Moisés, Rivarola y Jenefes, en todos los casos por “presunta grave inconducta partidaria” en los términos de los artículos 10º y 11º de la Carta Orgánica del Partido Justicialista – Distrito Jujuy.

Se les suspendieron las afiliaciones en forma temporaria y les dieron 72 horas para que hagan sus descargos. El documento que firman los interventores incluye a una larga nómina de dirigentes y afiliados que participaron en nombre de otros sellos partidarios en las dos elecciones del año pasado.

carolina-moises-senadora-nacional-por-jujuy-del-interbloque-conviccion-federal-2032525 El acercamiento de la senadora Moisés al gobierno de Javier Milei fue reprochado en la resolución que la sienta en el banquillo de los acusados.

Pero también alude a los acercamientos de Moisés al gobierno libertario de Javier Milei y le reprocha en concreto varios votos “en contra de los principios justicialistas”. Allí enumeran su apoyo al RIGI, el ajuste en Educación, el Presupuesto 2026, el regreso de Ganancias para el sector trabajador.

En rigor, los interventores vienen funcionando en acuerdo con Leila Chaher, la dirigente que CFK prefiere en Jujuy y que perdió su banca nacional tras la derrota de octubre. Ella lidera una de las listas anotadas para la presidencia del PJ, la Celeste y Blanco – Primero la Patria. Moisés se puso al frente de “Generación Valiente”.

El PJ, deshilachado al extremo

El PJ de Jujuy, como contó Letra P, sufrió el año pasado un proceso que lo debilitó al extremo. Tras la intervención ratificada por la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, en los dos test electorales perdió votos y representación en la provincia, se quedó con una banca menos en el Congreso y diluyó su potencia opositora frente al gobierno radical de Carlos Sadir.

La suspensión de la elección del 15 de febrero estaba casi cantada, por diversas razones: en pleno carnaval, un encuentro que en Jujuy paraliza a la provincia, resultaba compleja la logística para llevarlas a cabo.

Pero además, en la última semana se conocieron renuncias en masa en la lista de la senadora del bloque “Convicción Federal”. Y a su vez, Moisés denunció que la nómina contrincante también había incurrido en irregularidades con el cumplimiento de los plazos.

leila-chaher-002 Leila Chaher saludó la decisión de la intervención: venía pidiendo sanciones desde mayo.

Chaher, de La Cámpora, saludó la decisión en diálogo con Letra P. "Es lo que veníamos pidiendo desde mayo, que se aplique la carta orgánica; en octubre se agravaron las consecuencias de jugar por fuera y perder la banca nacional. Volveremos a armar y a convocar a todos los que quieran un partido renovado", completó.

Viejas cuentas pendientes en Jujuy

La intervención pone en primer plano al viejo cacique Rivarola, último candidato a gobernador y actual presidente del bloque provincial, en su momento fustigado por el acuerdo con la UCR de Gerardo Morales para una reforma constitucional: ese fue el episodio que derivó en la intervención, en el año 2023.

Después Rivarola hizo piruetas y terminó dentro del PJ, incluso alineado con Chaher y las tribus que hicieron un acuerdo para hacer pie en la provincia, pero que no llegaron ni al 10% de los votos.

rivarola chaher snopek.webp Leila Chaher junto a Rubén Rivarola y Guillermo Snopek.

En octubre, Rivarola se reviró y fue por afuera, con el Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501). Le reprochan que “obstaculizó de manera reiterada el proceso de normalización institucional del PJ, sosteniendo una conducta política objetivamente funcional al partido gobernante provincial y adoptando prácticas incompatibles con el rol histórico del peronismo”.

La intervención ubica en el mismo bando al exsenador y exvicegobernador Guillermo Raúl Jenefes, “quien no solo fue presidente del bloque convencionales constituyentes que aprobaron la reforma mencionada, sino que ha realizado una campaña de desprestigio público permanente sobre los candidatos del Partido Justicialista en las últimas elecciones del 2025 tanto a nivel provincial como nacional”.