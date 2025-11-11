¿HAY PLATA?

Toto Caputo recibió a Jorge Macri: señales de deshielo entre el PRO y La Libertad Avanza en terreno porteño

Se reunieron por la coparticipación adeudada. Clima cordial, pero sin definiciones. Hay $274.000 millones en juego. Objetivo: reescribir el Presupuesto 2026.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Joirge Macri y Toto Caputo.&nbsp;

La foto que selló el reencuentro entre Jorge Macri y Toto Caputo condensa algo más que una negociación técnica por unos puntos de coparticipación que la Ciudad le reclama a Nación: el intento de recomponer la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza en el tablero porteño. Aunque la cita dejó gusto a poco, funcionó como un gesto de distensión en medio de la disputa por los fondos de coparticipación.

El encuentro, calificado como “positivo” por la administración porteña, reunió al jefe de Gobierno y al ministro de Economía junto a Gabriel Sánchez Zinny, Gabino Tapia, Gustavo Arengo y el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman.

Desde Uspallata buscan que la Casa Rosada incluya en el Presupuesto 2026 la deuda por el 1,55% de la coparticipación, que asciende a $274.000 millones, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir los fondos recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

jorge macri caputo 2
Jorge Macri y Toto Caputo, junto a colaboradores.&nbsp;

Un reclamo del PRO pendiente

La administración de Macri mantiene, además, el reclamo judicial de fondo por el reintegro de u$s 6000 millones, originado en la quita inconstitucional que redujo arbitrariamente la coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, y reivindica la restitución del 3,5% mediante transferencia diaria del Banco Nación.

Aunque no hubo avances concretos, Sánchez Zinny destacó la “voluntad de acercar posiciones” y Tapia habló de “un trabajo técnico en marcha” entre ambos equipos. La escena ocurre en plena discusión del Presupuesto porteño, donde la presidenta de la comisión de Hacienda, Paola Michelotto, y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, encabezan las conversaciones con el macrismo para garantizar la sanción del proyecto antes de fin de año.

Después de meses de tensión, cuyo pico máximo fue la pelea electoral de mayo entre la administración porteña y LLA, el deshielo avanza con cautela, sin anuncios, pero con señales políticas de que el puente entre el PRO y la tropa libertaria empieza a reconstruirse.

