La pelea entre Mauricio Macri y Oscar Agost Carreño dejó al PRO fuera del esquema de alianzas en Córdoba

Mauricio Macri perdió el control del PRO en Córdoba
Fruto de la dura disputa por el control del partido entre Mauricio Macri y Oscar Agost Carreño, que se ha extendido desde el cierre del pasado año, el PRO de Córdoba no pudo concretar alianzas para el turno electoral de octubre.
A partir de ahora la conducción del partido amarillo, nuevamente en manos del diputado de Encuentro Federal, cuenta con diez días para definir los nombres de la lista propia o saltear el medio término, una decisión aún más drástica, de consecuencias insondables aún.
Horas después, una resolución de la Justicia Electoral de Córdoba ratificaría que el legislador provincial en uso de licencia recuperaba el mando partidario pasado el mediodía. Como remarcan en su entorno, prácticamente sin tiempo para procurar algún acercamiento con fuerzas afines.
Oscar Agost Carreño, contrarreloj
Llamados no faltaron. Hasta el cierre de esta nota, consignatarios de la UCR que quedaron afuera de la caótica resolución que consagró la lista de Ramón Mestre, operadores de La Libertad Avanza que buscan engordar tropa y hasta armadores con credencial del peronismo de Córdoba, ofrecieron vías de tránsito rápido al presidente del PRO local.
La falta de tiempo no fue la única razón para el rechazo, señalan en su equipo. Las consecuencias de cada alternativa fueron alternativamente sopesadas, destacan.
Mauricio Macri quiere a Oscar Agost Carreño ¡afuera!
Según tales barruntamientos, un acuerdo con la UCR volvería a poner al partido en línea de tiro del macrismo, facción que nunca desestimó una reedición de Juntos por el Cambio. De igual manera, una dilución en el peronismo avalaría las acusaciones de sus rivales en la interna.
Menos análisis mereció la oferta libertaria: “los criticamos, los denunciamos y estamos investigando el escándalo por Libra”, remarcan.
“Además, cualquier decisión debía ser validada en asamblea. No teníamos tiempo y corríamos el riesgo de que se empantanara por discusiones”, amplían.
Liberados, dirigentes del macrismo y el bullrichismo podrían cerrar su participación en la lista que presentará LLA, fuerza que ya ha abierto sus puertas a la incorporación de extrapartidarios.
Las referencias locales de Patricia Bullrich tomaron a pie juntillas sus palabras durante la última visita y ya se preparan para reeditar el acuerdo que de hecho funciona en el Parlamento. Incluso, la diputada Laura Rodríguez Machado suena como “nombre puesto” en la lista violeta.
El Pro Córdoba vuelve a ser de los afiliados cordobeses. Una larga lucha pero finalmente se hizo justicia. Ahora nos toca reordenar la vida institucional de este gran Partido, lo que haré junto a todos los dirigentes que estén dispuestos a encarar ese desafío
Lejos de los tiempos de gloria, en los corrillos del PRO resuenan las mismas críticas que por años han retumbado en el kirchnerismo, su antitético proyecto: las decisiones para la singularidad cordobesa no se pueden tomar ya desde Buenos Aires.