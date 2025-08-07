Elecciones | 26 de octubre

La pelea entre Mauricio Macri y Oscar Agost Carreño dejó al PRO fuera del esquema de alianzas en Córdoba

El partido amarillo tiene 10 días para definir lista propia o pasar el turno. La Libertad Avanza aparece en el horizonte de la dirigencia suelta.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Mauricio Macri perdió el control del PRO en Córdoba

Fruto de la dura disputa por el control del partido entre Mauricio Macri y Oscar Agost Carreño, que se ha extendido desde el cierre del pasado año, el PRO de Córdoba no pudo concretar alianzas para el turno electoral de octubre.

A partir de ahora la conducción del partido amarillo, nuevamente en manos del diputado de Encuentro Federal, cuenta con diez días para definir los nombres de la lista propia o saltear el medio término, una decisión aún más drástica, de consecuencias insondables aún.

Horas después, una resolución de la Justicia Electoral de Córdoba ratificaría que el legislador provincial en uso de licencia recuperaba el mando partidario pasado el mediodía. Como remarcan en su entorno, prácticamente sin tiempo para procurar algún acercamiento con fuerzas afines.

Oscar Agost Carreño, contrarreloj

Llamados no faltaron. Hasta el cierre de esta nota, consignatarios de la UCR que quedaron afuera de la caótica resolución que consagró la lista de Ramón Mestre, operadores de La Libertad Avanza que buscan engordar tropa y hasta armadores con credencial del peronismo de Córdoba, ofrecieron vías de tránsito rápido al presidente del PRO local.

La falta de tiempo no fue la única razón para el rechazo, señalan en su equipo. Las consecuencias de cada alternativa fueron alternativamente sopesadas, destacan.

Mauricio Macri quiere a Oscar Agost Carreño ¡afuera!

Mauricio Macri quiere a Oscar Agost Carreño ¡afuera!

Según tales barruntamientos, un acuerdo con la UCR volvería a poner al partido en línea de tiro del macrismo, facción que nunca desestimó una reedición de Juntos por el Cambio. De igual manera, una dilución en el peronismo avalaría las acusaciones de sus rivales en la interna.

Menos análisis mereció la oferta libertaria: “los criticamos, los denunciamos y estamos investigando el escándalo por Libra”, remarcan.

“Además, cualquier decisión debía ser validada en asamblea. No teníamos tiempo y corríamos el riesgo de que se empantanara por discusiones”, amplían.

Frente a este escenario, la opción elegida fue la de mantener la soledad y tomarse los diez días que median hasta el cierre del plazo para la presentación de listas.

La fuga del PRO

Liberados, dirigentes del macrismo y el bullrichismo podrían cerrar su participación en la lista que presentará LLA, fuerza que ya ha abierto sus puertas a la incorporación de extrapartidarios.

Las referencias locales de Patricia Bullrich tomaron a pie juntillas sus palabras durante la última visita y ya se preparan para reeditar el acuerdo que de hecho funciona en el Parlamento. Incluso, la diputada Laura Rodríguez Machado suena como “nombre puesto” en la lista violeta.

Tampoco suenan lejos las voces de Macri en Córdoba. Con la lista de la UCR en manos de Mestre y Rodrigo de Loredo analizando su juego después de bajar su lista, con el peronismo no tan predispuesto como hace dos años, sólo el terreno libertario parece contar con lugar para alojarlos. Aún a riesgo de iniciar un proceso que acelere su disolución.

La decepción de Mauricio Macri

El resultado final del largo derrotero judicial no sólo marca el declive del partido que hace sólo 10 años consideraba a Córdoba como su meca. También demuestra las dificultades del expresidente para disponer y encolumnar a su tropa.

Ni el desplazamiento de Agost Carreño, finalmente revertido, ni la rosca realizada por los interventores, Henry Blas Leis y Martín Yeza, lograron hilvanar los cabos sueltos. Tampoco el trabajo de Soher el Sukaria, la más fiel de las dirigentes cordobesas.

Lejos de los tiempos de gloria, en los corrillos del PRO resuenan las mismas críticas que por años han retumbado en el kirchnerismo, su antitético proyecto: las decisiones para la singularidad cordobesa no se pueden tomar ya desde Buenos Aires.

