La Patagonia rebelde: qué se juega en la región que se pintó de violeta en las PASO

En el tramo presidencial, el 13-A la lista de Milei ganó en las seis provincias. Obtuvo su mejor registro en Chubut (39,43%) y el más bajo en Santa Cruz (28,97%), la única donde no superó la barrera de los 30 puntos. En Neuquén ganó por más de 16 puntos. En La Pampa, sólo por cuatro.

Embed

Todas las propuestas aspiran a mejorar su caudal de votos logrado en agosto. Villaverde logró 134.635 votos (casi 38%). El segundo lugar fue para Soria, con casi 89 mil votos (25,37%) y tercero apareció el barilochense Capozzi, que ganó la interna contra Roberto Brusa, con 76.242 votos (21,5%). El cuarto lugar, que lo dejaría fuera de carrera, quedó en manos de Di Giácomo, con 36.746 votos (10,36%).

Para Weretilneck la instancia es clave. No solo pone en juego una de las dos bancas de su espacio, en manos de su principal espada legislativa, sino que arriesga la capacidad de negociación con el gobierno nacional, una de las principales armas en su gestión como senador y líder del oficialismo rionegrino.

Neuquén

En Neuquén la competencia es aún más feroz ya que sólo hay dos bancas en juego para la Cámara baja. Por eso Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se sacan chispas. El gran beneficiado de esta dispersión es Figueroa que, sin boleta propia, apostó por sus aliados de la elección provincial de abril, que incluyeron figuras del PRO, del espacio libertario.

Nadia Márquez(La Libertad Avanza), Pablo Todero (Unión por la Patria), Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) y Sandro Badilla (MPN) animan la competencia por los dos lugares.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1713574198398865431&partner=&hide_thread=false #Elecciones2023 NEUQUÉN



Con banca en el Congreso casi asegurada, Nadia Márquez camina la provincia predicando la doctrina de Milei



Cuna evangélica, celeste antiaborto y enemiga de la "ideología de género"



https://t.co/WV0Aacmvva

@villaguiprensa pic.twitter.com/md1CTBp8dN — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2023

En agosto Márquez quedó al frente con 132.991 votos (32%). El segundo lugar fue para Juntos por el Cambio, en una interna que dejó victorioso a Sánchez. Sumado a los votos de la larretista Leticia Esteves, la alianza rozó los 82 mil votos (21%). Tercero estuvo el peronista Todero, 67.328 votos (16%). Cuarto fue Badilla, que con la boleta corta del MPN obtuvo 30.737 votos (10%). Si se repiten los resultados, el bullrichista ultra Sánchez retendrá el escaño que ocupa desde 2019 y, al igual que ocurre en Río Negro, el peronismo declinará una banca en beneficio libertario.

La Pampa

En La Pampa, Ziliotto puso toda la carne en el asador. Después de la siesta que el peronismo durmió en la previa de las PASO, el PJ pampeano jugó a fondo para imponer la candidatura de Sergio Massa para remontar la caída de agosto que tuvo olor a derrota extraordinaria para el oficialismo: Unión por la Patria quedó en tercer lugar, detrás de los votos cosechados por las otras dos fuerzas.

Ahora Ziliotto hizo campaña hasta el último segundo, incluyendo una cadena provincial este miércoles en la que abrió el paraguas: anticipó que si no gana el peronismo tendrá que ajustar el cinturón fronteras adentro y por eso dejó para después del 22 de noviembre la presentación del presupuesto provincial.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1676965364461350918&partner=&hide_thread=false #LaPampa | Ziliotto buscar sellar las grietas que potenció la candidatura a dedo de Rauschenberger



Efecto UP, ola optimista y fantasmas del fuego amigo >>> https://t.co/n7mjSuuPqC



@JPGavazza pic.twitter.com/RcOTtANP8r — LETRA P (@Letra_P) July 6, 2023

Desde lo formal e institucional, ni UP ni JxC afrontan riesgos: cada fuerza se llevará una de las dos bancas legislativas nacionales que se ponen en juego y Ariel Rauschenberger y Martín Ardohain serán diputados en lugar del peronista Hernán Pérez Araujo y del radical Martín Berhongaray.

¿Por qué ocurre esto pese al vendaval violeta? Porque La Libertad Avanza no completó formalidades partidarias para presentar postulaciones al Congreso. Juan Schiaretti ni siquiera hizo el intento y en nombre del Frente de Izquierda se candidatea la docente Claudia Lupardo.

Chubut

En la provincia que gobierna hasta diciembre Mariano Arcioni hay bancas para todos. El escenario de tercios que se hizo realidad en las PASO tendrá una correspondencia con el reparto de representación legislativa, a no ser que ocurra algo demasiado extraordinario. César Treffinger, el candidato de Milei, asoma como favorito a partir del rotundo desempeño en las PASO, donde superó los 36 puntos, pero se supone que el sistema D’Hont permitirá también la llegada al Congreso de José Glinski por el peronismo y del sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila en nombre de Juntos por el Cambio. Aún en ese escenario, el justicialismo perderá un escaño, porque pone en juego dos.

Torres juega parte de su capital y su futuro no solo en la puja por las bancas sino también en las presidenciales: es la primera elección “por los puntos” en la que aparece apadrinando a un postulante y ya como gobernador electo. Necesita legitimarse porque lo espera un tiempo de convulsiones, como único gobernador de la coalición en la región y en una provincia con 20 años seguidos de gobiernos panperonistas.

El peronismo llega atomizado y conmovido por sus internas, sin liderazgo claro a la vista, y esa circunstancia también marcará la interpretación de los resultados.

Santa Cruz

El kirchnerismo viene de perder el 13-A el mando de su kilómetro cero en manos del petrolero Vidal, que alió a su partido local SER con un fragmento de Juntos por el Cambio y se quedó con la gobernación. La disputa de este domingo por las dos bancas en juego en la Cámara baja, sin embargo, será muy diferente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1690987904271601665&partner=&hide_thread=false #Elecciones2023



Fin de la dinastía pingüina: el exkirchnerista Vidal gobernará Santa Cruz



El Sec. Gral del sindicato petrolero reunió el 70% de los votos del lema Por Santa Cruz, que ganó con 46,58%



El peronismo, a menos de tres puntoshttps://t.co/6tmb6Lc1XE — LETRA P (@Letra_P) August 14, 2023

Por un lado, La Libertad Avanza no tiene boleta legislativa. Esa razón seguramente explique el 63% de voto en blanco de agosto en el tramo legislativo. Para Diputados, los dos escaños en disputa seguramente se los repartirán UP y Cambia Santa Cruz, una versión santacruceña de JxC que no tendrá en sus filas al vidalismo autóctono, que va con lista propia. Si se cumplen los pronósticos en base a la proyección de las PASO, habrá reparto por mitades y el peronismo perderá una banca en manos del cambiemismo.

El plato fuerte será la disputa por los tres escaños en el Senado. La gobernadora saliente, Alicia Kirchner, encabeza la lista de UP, secundada por el titular de YPF, Pablo González. El 13-A superaron a Cambia Santa Cruz y si repiten la performance le arrebatarán a la oposición una banca en la Cámara alta.

Tierra del Fuego

Atravesada por la muerte del senador camporista Matías Rodríguez, ocurrida esta semana, la provincia más austral tendrá una puja legislativa muy similar a la chubutense. Hay tres bancas en juego y Republicanos Unidos, la representación de Milei, UP y JxC encabezaron los cómputos en agosto. Si repiten, cada fuerza se quedará con un escaño en Diputados. Otra vez el damnificado será el peronismo, que pone en juego dos asientos y perderá uno, que se pintará de violeta.