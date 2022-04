La sobrina nieta de Sapag que arma para Larreta en Neuquén

GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) La diputada provincial Leticia Esteves (PRO) construye su posicionamiento dentro de Juntos por el Cambio (JxC) en Neuquén. Con el respaldo al proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, escala peldaños en el modelo patagónico de la alianza opositora al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Como gestora o coordinadora de encuentros con las principales figuras del partido amarillo, avanza con su organización Nueva Generación dentro de la mesa neuquina.

Esta semana, Esteves recibió en la capital de Neuquén a Maximiliano Corach, hijo de Carlos Corach y espada del armado nacional larretista. En dos días, desarrollaron una maratón de reuniones en las que escucharon a referentes de diversos espacios. El hijo de quien fuera ministro del presidente Carlos Menem se llevó la certeza de que hay margen para la construcción del jefe porteño en el sur. Ahora, para reforzar la centralidad que busca edificar en la provincia, la legisladora organiza la visita de la diputada nacional María Eugenia Vidal a la región de la Confluencia y otras localidades de la provincia para los días posteriores a Semana Santa.

Cada ejemplo demuestra el rol cada vez más protagónico que alcanzó Esteves en el armado de Juntos por el Cambio (JxC). En el verano, cuando el expresidente Mauricio Macri retomó su agenda política, planificó la visita de parlamentarios y parlamentarias de todo el país al exclusivo country Cumelén de Villa La Angostura. De allí se llevó una copia firmada de Segundo Tiempo, el libro del ingeniero. “Juntos por el Cambio es lo que es por Macri, le debemos un respeto absoluto”, señala cuando le consultan.

El empuje político del presente puede explicarse en el pasado familiar. Su padre, Alfredo Esteves, tuvo un rol protagónico como ministro en todos los gobiernos de Jorge Sobisch. La confianza entre ambos dirigentes era profunda y asumió en la cartera educativa en los días más complejos de la gestión de quien fuera tres veces mandatario provincial. A raíz de la crisis originada por el asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba, que hizo tambalear al MPN, dejó el gabinete.

Sin embargo, no es el único lazo que la une con la historia política del oficialismo neuquino. Esteves es sobrina nieta de uno de los fundadores del partido patagónico. Su abuela Josefa era hermana de Felipe Sapag. A pesar del árbol genealógico, su padre fue opositor al sector Azul del MPN y abrevó en el modelo de Sobisch en el sector Blanco.

Sin importar la línea familiar, la legisladora decidió iniciar su carrera en la militancia en la Juventud del PRO al volver de La Plata, ciudad en la que se recibió de médica veterinaria, profesión que ejerce en el ámbito privado. Aunque siempre acompañó a su padre, se definió por las organizaciones que nutren al partido pergeñado en la Capital Federal.

Su primer paso por la gestión pública fue en el área de zoonosis de la Municipalidad de Neuquén, bajo las órdenes de Horacio “Pechi” Quiroga. Fueron tres años repartidos entre la militancia y el trabajo en la comuna. En ese tiempo, construyó una importante relación con el histórico dirigente opositor al MPN.

A partir de su desempeño en el municipio y por llevar un apellido neuquino tradicional, en 2019 fue tentada para secundar a Quiroga en la fórmula para pelear por la gobernación. “Era muy joven, no estaba preparada”, le asegura a Letra P sobre aquellos días. Finalmente, con 34 años, terminó como cabeza de la lista para la Legislatura provincial.

Alineada con la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta, en los últimos meses creó la agrupación Nueva Generación para tallar dentro de la estructura orgánica del PRO Neuquén. En la sede de su espacio, organiza debates sobre la agenda económica, política y social. “Me interesa la proyección provincial, pero voy a estar donde el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta me necesite”, asegura. “Veremos dónde me toca, pero estaré donde me lo pida el proyecto”, repite.